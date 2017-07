Mexikanischer Künstler José Luis Cuevas ist tot

Dienstag, 4. Juli 2017

Das gab seine Agentur bekannt.

Er starb bereits am Sonntag im Alter von 73 Jahren in einem Berliner Krankenhaus an den Folgen einer Krebserkrankung. Chris Roberts, ein studierter Ingenieur, der eigentlich Christian Klusacek hieß, hatte in den 70er Jahren eine Reihe von Erfolgen. Bekannt wurde er unter anderem durch die 70er-Jahre-Hits "Du kannst nicht immer 17 sein" und "Ich bin verliebt in die Liebe". Roberts wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, insgesamt verkaufte er rund elf Millionen Schallplatten. Mehr als 20 seiner Titel landeten in den Charts. Der gebürtige Münchner hatte erst seit wenigen Monaten einen deutschen Pass. Er war bis zu seinem 73. Lebensjahr staatenlos, weil er 1944 in Nazi-Deutschland als Sohn einer deutschen Mutter und eines jugoslawischen Vater zur Welt gekommen war. Die Eltern durften in während des Nationalsozialismus nicht heiraten, so dass in Roberts' Geburtsurkunde 1944 der Vermerk "ungeklärte Staatsangehörigkeit" eingetragen wurde. Sein Wunsch wurde noch kurz vor seinem Tod erfüllt: Am 20. April 2017 erhielt Chris Roberts die Deutsche Einbürgerungsurkunde, vier Tage später den Deutschen Pass, berichtet sein Management.