Kulturnachrichten

Sonntag, 3. Juni 2018

Mehrheit der Deutschen gegen späte Rente Massiver Widerstand gegen Anhebung des Rentenalters Die große Mehrheit der Deutschen ab 14 Jahren lehnt einer Umfrage zufolge eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters ab. Wie eine repräsentative Studie des Meinungsforschungsinstituts GfK im Auftrag von "Welt am Sonntag" ergab, stoße der Vorschlag, die Altersgrenze an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, auf "massiven Widerstand" bei den Bundesbürgern. In Westdeutschland befürworteten dies lediglich 20 Prozent, 74 Prozent stimmten dagegen. Im Osten waren den Angaben zufolge sogar 83 Prozent dagegen, nur 16,5 Prozent stimmten dafür, hieß es weiter.

Bundespräsident bittet Homosexuelle um Vergebung Steinmeier: "Erinnern heißt auch: wach bleiben" Bundespräsident Steinmeier hat die bis in die sechziger Jahre hinein verfolgten Homosexuellen um Vergebung gebeten - "für all das geschehene Leid und Unrecht, und für das lange Schweigen, das darauf folgte." Bei einem Festakt in Berlin zum 10. Jahrestag der Einweihung des zentralen Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen erinnerte Steinmeier daran, dass Schwule und Lesben auch in der Bundesrepublik und der DDR verfolgt worden seien. So seien unter dem Grundgesetz zehntausende Männer nach dem Paragraphen 175 verhaftet, verurteilt und eingesperrt worden: "Ihre Privatheit, ihre Leben, ihre Liebe, und ja, ihre Würde wurden auf niederträchtigste Weise angetastet, geleugnet und verletzt", so Steinmeier weiter. Zugleich rief er zu Wachsamkeit auf: Viel zu oft gebe es "auch heute wieder Anlass zur Wachsamkeit. Erinnern heißt auch: wach bleiben."

Unesco-Welterbestätten präsentieren sich Welterbetag seit 2005 jährlich am ersten Juni-Sonntag Die 42 Weltkultur- und Weltnaturerbestätten in Deutschland feiern heute den Welterbetag. Vom Wattenmeer bis zum Bodensee können Besucher bei Führungen, Festen, Konzerten oder Ausstellungen geschichtsträchtige Bauwerke und einzigartige Landschaften erleben. Zu den deutschen Unesco-Welterbestätten gehören unter anderem die Lutherstadt Wittenberg, die Zeche Zollverein in Essen, der Kölner Dom, die Völklinger Hütte, das Obere Mittelrheintal und die Bauhaus-Stätten in Weimar und Dessau. Die zentrale Veranstaltung findet in diesem Jahr in Aachen statt. Der Aachener Dom war 1978 das erste Bauwerk in Deutschland, das in die Liste der Unesco-Welterbestätten aufgenommen wurde. Das 40-jährige Jubiläum wird mit einem Festgottesdienst im Aachener Dom, einem Festakt im Krönungssaal des Rathauses und einem bunten Programm rund um den Dom begangen.

Kurzfilmfestival in Hamburg beginnt Mehr als 300 Filme aus rund 40 Ländern Bis zum 11. Juni soll Hamburg wieder zum Treffpunkt der Kurzfilmszene werden. Das Internationale Kurzfilmfestival und das gleichzeitig stattfindende Kinderkurzfilmfestival rechnen mit insgesamt 15.000 Besuchern in Kinos, bei Open-Air-Vorführungen und im Festivalzentrum. Die Programme reichen vom Internationalen, dem Deutschen und dem Hamburger Wettbewerb bis zum Arte-Kurzfilmpreis. Etwa 15 000 Euro an Preisgeldern werden vergeben. Für ihre Auswahl sichteten die Veranstalter insgesamt rund 5000 Beiträge aus aller Welt.

Mülheimer Dramatikerpreis an Thomas Köck Österreicher wird für sein Stück "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" ausgezeichnet Der Autor Thomas Köck erhält für sein Stück "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" den diesjährigen Mülheimer Dramatikerpreis. Eine fünfköpfige Jury stimmte nach rund zweistündiger Diskussion mehrheitlich für die Vergabe des mit 15 000 Euro dotierten Preises an den 32-Jährigen Österreicher. Sein Werk handelt von der Unmenschlichkeit der Globalisierung und der Bedrohung durch den Klimawandel. Die Jury lobte, dass er die großen weltbewegenden Themen hervorragend mit konkretem menschlichem Erleben verbindet. Köck setzte sich damit gegen sechs andere neue Theaterstücke durch, darunter "Am Königsweg" von Elfriede Jelinek. Mit dem Preis wird das nach Ansicht der Jury beste neue Theaterstück ausgezeichnet. Sieben jüngst uraufgeführte Stücke waren nach Mülheim eingeladen und seit dem 12. Mai bei den 43. Mülheimer Theatertagen gezeigt worden. Der Dramatikerpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Theaterautoren.

Irenäus Eibl-Eibesfeldt gestorben Verhaltensforscher begründete das Fach Humanethologie Der Verhaltensforscher und Gründer des Fachs Humanethologie, Irenäus Eibl-Eibesfeldt, ist gestorben. Die Nachricht wurde der Deutschen Presse-Agentur aus seinem engen Freundes- und Familienkreis übermittelt. Am 15. Juni wäre er 90. Jahre alt geworden. Eibl-Eibesfeldt war Schüler des Medizin-Nobelpreisträgers und Verhaltensforschers Konrad Lorenz. Er erforschte über Jahrzehnte Verhalten, zuerst bei Tieren und dann beim Menschen. Er begründete die Humanethologie als eigene Disziplin. Bis ins hohe Alter hatte sich Eibl-Eibesfeldt, der mit seiner Frau Eleonore am Starnberger See lebte, der Forschung gewidmet.

Ballett der Semperoper mit Kulturpreis geehrt Offizielle Preisverleihung findet am 8.6. in der Frauenkirche statt Das Ballett der Dresdner Semperoper ist mit dem Europäischen Kulturpreis Taurus geehrt worden. Das Ensemble zeichne sich durch eine "vollendete schöpferische Ausdruckskraft in der Umsetzung meisterhafter Choreographien" aus, erklärte das Europäische Kulturforum. Gewürdigt werde mit der Auszeichnung auch "die eindrucksvolle Verbindung von Tradition und Moderne". Der Preis wurde im Rahmen der Premiere des Ballettabends «100°C» in der Semperoper übergeben. Die offizielle Taurus-Preisverleihung findet erst in einigen Tagen, am 8. Juni, in der Dresdner Frauenkirche statt.

Nîmes eröffnet futuristisches Römermuseum Neubau kostete 60 Milllionen Euro Im südfranzösischen Nîmes ist das Musée de la Romanité eröffnet worden. Es spiegelt das reiche römische Erbe der Stadt und der Region wider. Gezeigt werden rund 5000 Exponate, darunter einzigartige Mosaike, Grabstelen, Skulpturenfragmente und Münzen. Das für rund 60 Millionen Euro erbaute Museum wurde von der französisch-brasilianischen Architektin Elizabeth de Portzamparc entworfen. Es liegt unmittelbar neben dem weltbekannten römischen Amphitheater. Die aus über 6000 Glasquadraten bestehende futuristische Außenfassade des Museums gleicht in ihrer wellenartigen Struktur einer aufwendig drapierten römischen Toga. Die Sammlung umfasst rund 25 000 Werke.

Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann ist tot Ehemaliger Präsident des Goethe-Instituts wurde 92 Jahre alt Der Frankfurter Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann ist tot. Er wurde 92 Jahre alt. Kein Kulturdezernent einer deutschen Stadt wurde bundesweit so bekannt wie Hoffmann. Das lag nicht nur an seinen Erfolgen in Frankfurt, wo er von 1970 bis 1990 die kulturelle und städtebauliche Entwicklung maßgeblich prägte und unter anderem das Museumsufer aufbaute. Sein sozialdemokratisches Motto "Kultur für alle", das er in einem Buch veröffentlichte, übernahmen auch andere Kommunen. Heute sind Musik- und Theaterfeste fester Bestandteil in allen deutschen Städten. Auch das von Hilmar Hoffmann 1971 gegründete erste Kommunale Kino fand bald überall Nachahmer. Filmkunst war seine große Leidenschaft. Als Glücksfall für das Ansehen deutscher Kultur im Ausland erwies sich 1993 seine Berufung zum Präsident des Goethe-Instituts. Er leitete es sieben Jahre lang und trotzte in dieser Zeit drastischen Mittelkürzungen. Hilmar Hoffmann wurde mit zahlreichen hessischen wie auch internationalen Preisen und Verdienstorden ausgezeichnet.

Krone der Comic-Künstler für Reinhard Kleist Sonderpreis für das Lebenswerk geht an Jean-Claude Mézières Der Comic-Autor Reinhard Kleist ist bei der Vergabe-Gala der Max- und Moritz-Preise beim Internationalen Comicsalon in Erlangen als bester deutschsprachiger Comic-Künstler ausgezeichnet worden. Kleist sei aus der deutschen Comic-Gegenwart kaum noch wegzudenken, hieß es in der Laudatio der Jury. Ebenso wie als Zeichner habe er als Erzähler einen unverkennbar eigenen Stil entwickelt. Kleist hat Comic-Biografien von Johnny Cash und Fidel Castro verfasst und folgt in seinem neuesten Werk dem Weg Nick Caves zur Popikone. Bereits für seine erste Comic-Veröffentlichung wurde er 1996 mit dem Max und Moritz-Preis ausgezeichnet. Der Preis für den besten deutschsprachigen Comic-Strip ging an "Das Leben ist kein Ponyhof" von Sarah Burrini, zum besten deutschsprachigen Comic wurde "Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein" von Ulli Lust gekürt. Den Publikumspreis, für den im Internet abgestimmt werden konnte, erhielt Riad Sattouf für "Esthers Tagebüche". Schon vor der Preisgala hatte die Jury den Sonderpreis für das Lebenswerk des französischen Künstlers Jean-Claude Mézières bekanntgegeben. Der Max- und Moritz-Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung für grafische Literatur und Comic-Kunst im deutschen Sprachraum.