Kulturnachrichten

Montag, 25. Juni 2018

Mehr Geld für freie Tanz- und Theaterszene NRW Die freie Szene in NRW bekommt eine Millionen Euro mehr Erstmals nach sieben Jahren bekommt die freie Tanz- und Theaterszene in Nordrhein-Westfalen wieder mehr Geld vom Land: Die bisher jährlich acht Millionen Euro im Kulturhaushalt werden dieses Jahr um rund eine Million aufgestockt, das teilte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen mit. Davon können Dutzende Theater, Tanzhäuser und Kinderbühnen im ganzen Land profitieren. Bis 2020 soll die Landesförderung auf insgesamt rund 12,5 Millionen Euro pro Jahr steigen. Damit sollen diese Kultureinrichtungen, die keinen mächtigen Träger haben, mehr Planungssicherheit bekommen.

Wallraff für Wiedereinführung der Wehrpflicht Der Enthüllungsjournalist sieht in der Wehrpflicht Vorteile für eine Demokratie Im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur hat sich der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen. Aus seiner Sicht hätte die Wehrpflicht für eine Demokratie mehr Vorteile, als eine Berufsarmee. Bei einer Berufsarmee sieht der Journalist, der durch kritische Texte über seine Zeit bei der Bundeswehr in den 60er Jahren bekannt wurde, die Gefahr einer zu „geschlossenen Gesellschaft". Positiv beurteilt Wallraff auch ein verpflichtendes soziales Jahr für Männer und Frauen, weil es für junge Menschen unterschiedlicher Herkunft die Gelegenheit böte, sich kennen zu lernen. Außerdem sagte Wallraff, dass er heute wahrscheinlich nicht mehr aus der Kirche austreten würde. Papst Franziskus bezeichnete Wallraff als Hoffnungsträger.

Kölner Museum gibt Maori-Schädel zurück Er geht an ein Museum in Wellington, Neuseeland Nach mehr als 100 Jahren gibt das völkerkundliche Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln einen Maori-Schädel an die Ureinwohner Neuseelands zurück. Morgen wird eine Maori-Delegation im Museum erwartet, wo sie den tätowierten und mumifizierten Schädel in Empfang nehmen wird. Die Übergabe folge einem strengen Zeremoniell, das unter anderem spirituelle Musik und Gesang umfasst. Der Schädel geht an das "Museum of New Zealand Ta Papa Tongarewa" in Wellington. Dort wird er nicht öffentlich ausgestellt. Grundlage für die Rückgabe der menschlichen Überreste an die Maori ist das seit 2003 laufende weltweite "Karanga Aotearoa Repatriation Programme" des neuseeländischen Museums. Der Kulturausschuss des Kölner Stadtrates hatte mit einem Beschluss im März die Voraussetzungen für die Rückgabe geschaffen.

Offenbar neue Banksy-Kunstwerke in Paris Sechs Werke am Wochenende an Hauswänden entdeckt Experten schreiben die Graffitis dem britischen Street-Art-Künstler Banksy zu und vermuteten hinter den Motiven eine Kritik an der Flüchtlingspolitik der französischen Regierung. Der Kunsthistoriker Paul Ardenne sagte, das sei absolut sein Stil aus den 2000er-Jahren. "Entweder ist es ein Banksy oder eine sehr gute Kopie." Eines der Bilder prangt in der Nähe eines ehemaligen Aufnahmezentrums für Flüchtlinge am nördlichen Stadtrand von Paris. Es zeigt ein dunkelhäutiges Mädchen, das neben seinem Schlafsack ein Hakenkreuz mit einem rosafarbenen Teppichmuster überpinselt. Seit die Aufnahmeeinrichtung im März geschlossen wurde, campieren hunderte Flüchtlinge an Kanälen und unter Autobahnbrücken im Freien. Auch in der Nähe der Universität Sorbonne wurde ein Bild entdeckt, das Banksy zugeordnet wird. Der Künstler, der seine Identität geheim hält, hatte seine Kritik am Umgang Frankreichs mit Flüchtlingen bereits 2015 in einem Kunstwerk zum Ausdruck gebracht.

US-Organisation erkennt Laura Ingalls Wilder Preis ab Autorin von "Unsere kleine Farm" habe "rassistische Stereotype" benutzt Eine amerikanische Bibliothekenorganisation hat der Kinderbuchautorin Laura Ingalls Wilder nach über 60 Jahren Auszeichnungen aberkannt. Die Association for Library Service to Children (ALSC) entschied in New Orleans einstimmig, dass der Name der Autorin von der Liste der Preisträger gestrichen wird, weil es in ihren Büchern rassistische Stereotype gebe. Wilder, die mit der Reihe "Unsere kleine Farm" bekannt geworden war, lebte von 1867 bis 1957 und beschrieb in ihren Büchern das Leben einer Pionierfamilie. Die ALSC erklärte, Wilders Werke würden weiter verlegt und gelesen. Ihr Erbe sei aber "komplex" und nicht "allseits willkommen". Es enthalte "Ausdrücke stereotyper Verhaltensweisen, die nicht mit den Grundwerten des ALSC vereinbar sind".

Staatsoper-Intendant Wieler gegen WM-Boykott Er setzt auf Dialog Der Regisseur und Stuttgarter Opernintendant Jossi Wieler sieht ungeachtet des Drucks auf Künstler in Russland keinen Grund für einen politischen Boykott der Fußball-WM. Zugleich sprach er von einem Skandal, dass der russische Kultregisseur Kirill Serebrennikow weiter mit Sprechverbot im Hausarrest in Moskau sitzt - während Russland sich als WM-Ausrichter feiert. Wichtig sei aber ein Dialog, um Vertrauen aufzubauen und Dinge zu bewegen. Die Staatsoper Stuttgart hat zwei Inszenierungen Serebrennikows im Repertoire: "Salome" und "Hänsel und Gretel". Die russische Justiz wirft Serebrennikow vor, staatliche Fördergelder veruntreut zu haben. Er bestreitet das. Die Staatsoper hatte mit Protestaktionen immer wieder an das Schicksal des international gefeierten Künstlers erinnert. Intendant Wieler kritisierte das Verfahren gegen Serebrennikow und seine Mitarbeiter als "zynisches Machtverhalten gegenüber frei denkenden, politisch unbequemen Künstlern".

Mehr Engagement der Wissenschaft gegen Fake-News Das fordert die Bundesforschungsministerin anlässlich der Nobelpreisträgertagung Die Wissenschaft sollte sich bei der Auseinandersetzung mit "Fake News" nach Ansicht von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) stärker einbringen.

"Gerade in Zeiten einfacher Antworten und falscher Nachrichten möchte ich die Stimme der Wissenschaft deutlich hören", sagte sie bei der Eröffnung der Nobelpreisträgertagung in Lindau am Bodensee. Die Teilnehmer der Lindauer Tagung seien "Botschafter des Wissens in einer freien Gesellschaft, die sich nicht von falschen und populistischen Nachrichten beirren lässt." Gezielt gestreute Falschinformationen im sogenannten postfaktischen Zeitalter sind in diesem Jahr ein Thema bei der 68. Lindauer Tagung, an der 39 Nobelpreisträger und rund 600 Nachwuchswissenschaftler aus mehr als 80 Nationen teilnehmen.