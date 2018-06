Kulturnachrichten

Montag, 25. Juni 2018

Mehr Engagement der Wissenschaft gegen Fake-News Das fordert die Bundesforschungsministerin anlässlich der Nobelpreisträgertagung Die Wissenschaft sollte sich bei der Auseinandersetzung mit "Fake News" nach Ansicht von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) stärker einbringen.

"Gerade in Zeiten einfacher Antworten und falscher Nachrichten möchte ich die Stimme der Wissenschaft deutlich hören", sagte sie bei der Eröffnung der Nobelpreisträgertagung in Lindau am Bodensee. Die Teilnehmer der Lindauer Tagung seien "Botschafter des Wissens in einer freien Gesellschaft, die sich nicht von falschen und populistischen Nachrichten beirren lässt." Gezielt gestreute Falschinformationen im sogenannten postfaktischen Zeitalter sind in diesem Jahr ein Thema bei der 68. Lindauer Tagung, an der 39 Nobelpreisträger und rund 600 Nachwuchswissenschaftler aus mehr als 80 Nationen teilnehmen.

US-Organisation erkennt Laura Ingalls Wilder Preis ab Autorin von "Unsere kleine Farm" habe "rassistische Stereotype" benutzt Eine amerikanische Bibliothekenorganisation hat der Kinderbuchautorin Laura Ingalls Wilder nach über 60 Jahren Auszeichnungen aberkannt. Die Association for Library Service to Children (ALSC) entschied in New Orleans einstimmig, dass der Name der Autorin von der Liste der Preisträger gestrichen wird, weil es in ihren Büchern rassistische Stereotype gebe. Wilder, die mit der Reihe "Unsere kleine Farm" bekannt geworden war, lebte von 1867 bis 1957 und beschrieb in ihren Büchern das Leben einer Pionierfamilie. Die ALSC erklärte, Wilders Werke würden weiter verlegt und gelesen. Ihr Erbe sei aber "komplex" und nicht "allseits willkommen". Es enthalte "Ausdrücke stereotyper Verhaltensweisen, die nicht mit den Grundwerten des ALSC vereinbar sind".

Deutsch-israelische Menschenrechtlerin Felicia Langer ist tot Ihr Engagement im Nahen Ostern war umstritten Die deutsch-israelische Rechtsanwältin Felicia Langer ist tot. Nach Angaben der Familie starb die 87-Jährige am Freitagmorgen. Langer war für ihr Engagement mehrfach ausgezeichnet worden. 1990 erhielt sie den Alternativen Nobelpreis "Right Livelihood Award" und 2009 das Bundesverdienstkreuz. Viele Familienmitglieder der gebürtigen Polin wurden von den Nazis ermordet. Ihr späterer Mann Mieciu Langer überlebte fünf Konzentrationslager. 1949 wanderte Langer nach Israel aus und Rechtsanwältin wurde. Als Wendepunkt in ihrem Leben bezeichnete sie den Sechs-Tage-Krieg 1967. Sie begann, Palästinenser zu verteidigen gegen Enteignung, Zerstörung ihrer Häuser, Vertreibung und Folter. Im Jahr 1990 schloss sie ihre Kanzlei in Israel "aus Protest, weil das Justizsystem zur Farce geworden war", und übersiedelte nach Deutschland. 2008 nahm sie die deutsche Staatsbürgerschaft an. Sie dozierte an Universitäten und schrieb Bücher. Ihr Engagement für Menschenrechte und Frieden im Nahen Osten war umstritten, unter anderem weil sie Israel eine Apartheitspolitik gegenüber den Palästinensern vorwarf.

Staatsoper-Intendant Wieler gegen WM-Boykott Er setzt auf Dialog Der Regisseur und Stuttgarter Opernintendant Jossi Wieler sieht ungeachtet des Drucks auf Künstler in Russland keinen Grund für einen politischen Boykott der Fußball-WM. Zugleich sprach er von einem Skandal, dass der russische Kultregisseur Kirill Serebrennikow weiter mit Sprechverbot im Hausarrest in Moskau sitzt - während Russland sich als WM-Ausrichter feiert. Wichtig sei aber ein Dialog, um Vertrauen aufzubauen und Dinge zu bewegen. Die Staatsoper Stuttgart hat zwei Inszenierungen Serebrennikows im Repertoire: "Salome" und "Hänsel und Gretel". Die russische Justiz wirft Serebrennikow vor, staatliche Fördergelder veruntreut zu haben. Er bestreitet das. Die Staatsoper hatte mit Protestaktionen immer wieder an das Schicksal des international gefeierten Künstlers erinnert. Intendant Wieler kritisierte das Verfahren gegen Serebrennikow und seine Mitarbeiter als "zynisches Machtverhalten gegenüber frei denkenden, politisch unbequemen Künstlern".