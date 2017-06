Kulturnachrichten

Donnerstag, 22. Juni 2017

Mehr als 100 Projekte zum "Tag der Architektur" Architekten stellen sich und ihre Arbeit vor "Architektur schafft Lebensqualität" - unter diesem Motto steht in diesem Jahr der bundesweite Tag der Architektur. Allein in Berlin öffnen dazu am Wochenende 125 Büros sowie verschiedene Projekte unter anderem zur Landschafts- und Innenarchitektur. In Führungen und Besuchen können sich Interessierte kostenfrei ein Bild über den Stand der Baukunst verschaffen, wie die Landesarchitektenkammer mitteilte. An 77 Orten führen Architekten durch ihre Projekte. Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr der Wohnungsbau. Dazu werden Arztpraxen, Schulen, Bibliotheken und Jugendzentren gezeigt. Auch die Internationale Gartenausstellung (IGA) steht auf dem Programm.

Theodor-Wolff-Preis für Deniz Yücel Auszeichnung als Zeichen für Pressefreiheit Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger hat am Mittwochabend an fünf Journalisten den renommierten Theodor-Wolff-Preis vergeben. Erstmals gab es einen Sonderpreis, den der in der Türkei inhaftierte Korrespondent der Tageszeitung "Die Welt", Deniz Yücel, erhielt. Damit soll nach dem Willen von Jury und Kuratorium "im Geist von Theodor Wolff ein Zeichen für die Pressefreiheit gesetzt werden, die in der Türkei und an vielen anderen Orten der Welt mit Füßen getreten wird". Überreicht wurden die Preise am Mittwochabend in Berlin. Yücel ließ von seinen Anwälten eine Dankesrede verlesen: "Es ist mir eine große Ehre; haben Sie herzlichen Dank für diese Auszeichnung. Für meine Texte habe ich den Theodor-Wolff-Preis nie erhalten, jetzt bekomme ich ihn, indem ich hier bloß dumm rumsitze. Hätte ich das mal früher gewusst...", schrieb Yücel mit dem Hauch von Ironie. Die verlesene Rede wurde mehrfach durch Beifall unterbrochen. Die Auszeichnung in der Kategorie "Lokales" erhielt Anja Reich von der "Berliner Zeitung". In der Sparte "Meinung" ging der Preis an Hans Monath ("Der Tagesspiegel"), in der Kategorie "Reportage" an Marc Neller ("Welt am Sonntag"). Die Auszeichnungen sind mit jeweils 6000 Euro dotiert.

Filmfest München zeigt 180 Filme aus aller Welt Unter anderem werden Sofia Coppola und Bryan Cranstron erwartet Mit der romantischen Komödie "Un Beau Soleil Intérieur" wird heute das Münchner Filmfest eröffnet. Viel Prominenz aus Film und Fernsehen wird bei der Gala erwartet, die mit dem neuen Film der französischen Regisseurin Claire Denis beginnt. Danach geht es zur großen Festival-Feier ins Hotel "Bayerischer Hof". Bis zum 1. Juli zeigt das Festival 180 Filme aus aller Welt, darunter 120 Deutschland- und 45 Weltpremieren. Ehrengäste sind in den kommenden Tagen unter anderem die Regisseurin Sofia Coppola und "Breaking Bad"-Schauspieler Bryan Cranston. Der US-Amerikaner wird mit dem Ehrenpreis des Filmfestes, dem CineMerit-Award, geehrt. Dem Filmemacher Reinhard Hauff ist eine Hommage gewidmet mit Filmen wie "Stammheim - Baader-Meinhof vor Gericht" oder "Linie 1".

Halle will nicht Kulturhauptstadt Europas werden Magdeburg wird sich bewerben Die Stadt Halle wird sich nicht um den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025" bewerben. Damit entschied sich am Mittwoch der Stadtrat gegen die Idee von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos), der die Stadt unter dem Motto "Vernetzte Stadt" ins Rennen um den Titel bei der Europäischen Union schicken wollte. Es hatte eine kontroverse Diskussion um den Nutzen und die Kosten einer Bewerbung gegeben. In Sachsen-Anhalt will auch Magdeburg "Kulturhauptstadt Europas 2025" werden. Dieses Vorhaben wird vom Land unterstützt.

Bester Vorleser Deutschlands gekürt Am Wettbewerb des Buchhandels beteiligten sich 570.000 Teilnehmer Der 12.jährige Jarik Foth aus Schleswig Holstein setzte sich im Bundesfinale des 58. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels gegen 15 Landessieger durch. Insgesamt hatten sich rund 570.000 Teilnehmer aus 7.000 Schulen beteiligt. Der Gewinner las einen Drei-Minuten-Auszug aus „Stumme Helden lügen nicht von Simon Packham. Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, überreichte gemeinsam mit der Jury die Urkunden an die 16 Finalisten. „Mit ihren Auftritten haben uns die Kandidatinnen und Kandidaten heute alle mitgerissen. Wer so selbstbewusst vorliest und sich für Bücher begeistert, hat schon gewonnen. Lesen ist Ausdauertraining fürs Köpfchen, das Vorlesen vor Anderen stärkt das Auftreten und das Selbstbewusstsein. Das möchten wir mit dem Vorlesewettbewerb bei Schülerinnen und Schülern fördern", sagte Riethmüller. Der Vorlesewettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

Richter-Zyklus "Birkenau" im Reichstag "Historische Dimension deutschen Selbstverständnisses" Im Berliner Reichstag, dem Sitz des Bundestages, soll künftig der beklemmende Bilderzyklus "Birkenau" von Gerhard Richter an die Barbarei des Holocaust erinnern. Das hat der Kunstbeirat des Bundestags beschlossen. Für den vierteiligen monumentalen Zyklus hat Richter Motive aus Fotos verwendet, die im Jahre 1944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau heimlich aufgenommen wurden. Seit der Neueröffnung des Reichstagsgebäudes 1999 hängt in der westlichen Eingangshalle eine abstrakt schwarz-rot-goldene Farbkomposition des Künstlers. Die vier Werke "Birkenau" sollen nun an der gegenüberliegenden Wand angebracht werden. "So wird in der Halle ein gedanklicher Spannungsbogen aufgebaut und die historische Dimension deutschen Selbstverständnisses zur Anschauung gebracht", hieß es vom Bundestag. Die bisher an der Wand installierten Leuchtkästen des Künstlers Sigmar Polke müssen laut Bundestag restauriert werden. Deshalb sei es notwendig gewesen, eine neue Gestaltung für die Südwand zu finden.