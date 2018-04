Medienpreis für Fanta 4 "Für Deutschrap braucht man mehr Hirnschmalz"

Thomas D im Gespräch mit Ute Welty

Die Fantastischen Vier beim Benefiz-Konzert "Peace x Peace" im Juni 2017 in der Berliner Waldbühne. (picture alliance / Jörg Carstensen/dpa)

Weil sie Deutschrap salonfähig gemacht haben, wird den "Fanta 4" der Medienpreis für Sprachkultur verliehen. Wie sich Deutschrap seit den Anfängen verändert hat und wieso es schwieriger ist, auf Deutsch zu rappen, erklärt uns Thomas D im Interview.

Ihr Song "Die da?!" war 1992 der erste Charterfolg eines Deutschrap-Songs und machte die Band "Die Fantastischen Vier" über Nacht bekannt. Fast 30 Jahre später rappen die vier Stuttgarter immer noch. Am Sonnabend wird ihnen in Wiesbaden der Medienpreis für Sprachkultur der Gesellschaft für deutsche Sprache verliehen. Von Anfang an hätte die Band auf die deutsche Sprache gesetzt und Deutschrap überhaupt erst salonfähig gemacht, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Dabei stand Deutschrap nicht von Anfang an auf der Agenda der Musiker. Das habe sich vielmehr entwickelt, als nach seiner Friseurlehre mit seinem Musikerkollegen Smudo einige Monate durch die USA getingelt sei, so Thomas D im Deutschlandfunk Kultur.

"Wir kommen nach Amerika und sagen: 'Ey, hier, wir sind's, die Weißkohlrapper aus Deutschland!' Und alle so: 'Ist klar…' - 'Doch, wir können auch rappen!' Und haben dann gerappt auf Englisch. Und das war für alle Beteiligten ein Fremdschämen de luxe."

Also hätten sie auf Deutsch gerappt. "Und dann waren die Amis so: Ok, das ist cool! Das ist cool, Leute! Das ist authentisch. Das seid ihr. Sofort spürbar, obwohl ich kein Wort verstehe, aber ich merke, das meint ihr ernst. Und das gerade eben war Klamauk. Und da haben wir gemerkt, ich glaube, die haben Recht!"

Im Deutschen gibt es weniger Reimwörter

Um auf Deutsch zu rappen, brauche es wahrscheinlich mehr Hirnschmalz als amerikanischer Rap, da sich weniger Worte reimten als im Englischen. Auch der Satzbau des Deutschen erschwere das Reimen: "Das ist ein Problem."

Dass die deutsche Sprache für viele hart und eckig klingt, sei hingegen keins, meint Thomas D. "Gerade weil es ja auch so ein bisschen eckig ist, wenn man dann so rappt."

"Quantensprung an Qualität"

Gegenüber früher habe es beim Rap einen "Quantensprung an Qualität, an Reimdichte, an Wortspielereien, an Bildern" gegeben, so Thomas D. "Da sind wir ja noch old school. Das heißt, wie die Kids heute reimen, ist schon wieder teilweise eine ganz andere Baustelle."

Doch auch "Fanta 4" hat sich in den fast 30 Jahren seines Bestehens verändert. "Wir sind sarkastischer, wir sind ironischer geworden. Wir haben auch eine Selbstironie entwickelt, die wir am Anfang wahrscheinlich noch nicht so hatten", sagt Thomas D. Auch habe man inzwischen eigenständige Themen, die nicht vom Amerikanischen "abgekupfert" seien: "Die Fantas sind viel vielschichtiger geworden."

