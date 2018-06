Kulturnachrichten

Mittwoch, 20. Juni 2018

Medien: Locarno-Chef Chatrian wird Berlinale-Direktor Offiziell wird die Kosslick-Nachfolge am Freitag verkündet Am Freitag soll die Nachfolge von Berlinale-Direktor Dieter Kosslick offiziell vorgestellt werden. Doch bereits am Dienstag haben mehrere Medien einen Namen verkündet: Carlo Chatrian, der Leiter des Filmfests von Locarno, soll die Leitung des Berliner Filmfestivals übernehmen, wie der rbb und die Zeitungen "B.Z." und "Bild" melden. Kosslick ist seit 2001 Chef der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Sein Vertrag läuft bis Mai 2019. Für die Nachfolge Kosslicks war vom zuständigen "Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin" eine Findungskommission eingerichtet worden. Sie hatte nach eigenen Angaben zahlreiche Gespräche mit Produzenten, Regisseuren, Schauspielern, Festivalkennern und auch Beschäftigten der Berlinale geführt. Die Berlinale ist neben Cannes und Venedig eines der wichtigsten Filmfestivals weltweit.

Rapper Jimmy Wopo in Pittsburgh erschossen Er war das zweite prominente Rap-Opfer in 24 Stunden Der US-Rapper Jimmy Wopo ist in Pittsburgh erschossen worden. Nach Polizeiangaben hatte ein Unbekannter das Feuer auf das Auto des Musikers eröffnet und ihn tötlich verletzt. Wopos Manager Taylor Maglin bestätigte den Tod des Rappers via Facebook. Der 21-jährige Musiker mit dem Geburtsnamen Travon Smart war mit zahlreichen Videos auf YouTube vertreten, die jeweils mehr als eine Million Mal aufgerufen wurden. Dazu zählten die Titel "Elm Street" und "First Day Out". Am Montag war auch bekannt geworden, dass in Florida der aufstrebende US-Rapper XXXTentacion erschossen wurde. Auf den 20-Jährigen war vor einem Motorradladen geschossen worden. Im März war XXXTentacion, mit bürgerlichem Namen Jahseh Dwayne Onfroy, mit dem Werk "?" auf Nummer eins der Billboard-Albumcharts gelandet.

Michael-Jackson-Musical für 2020 angekündigt Christopher Wheeldon ist als Regisseur engagiert Ein Musical über das Leben des verstorbenen Popstars Michael Jackson soll im Jahr 2020 an den Broadway kommen. Das kündigten die Produktionsfirma Columbia Live Stage und Jacksons Nachlassverwalter am Dienstag an. Das Drehbuch soll von der New Yorker Dramatikerin und Pulitzer-Preisträgerin Lynn Nottage kommen. Als Regisseur und Choreograf wurde der Brite Christopher Wheeldon mit ins Boot geholt, der 2015 für sein Musical "An American in Paris" mit einem Tony-Theaterpreis ausgezeichnet wurde. Ein Titel für das geplante Michael Jackson-Musical steht noch nicht fest.

Literatur-Expertin Rosebrock erhält Didaktik-Preis Anerkennung für Rosebrocks Arbeit zur Leseförderung Die Frankfurter Literaturwissenschaftlerin Cornelia Rosebrock erhält den Friedrich-Preis für Deutschdidaktik 2018. Ihre Arbeiten zur Leseförderung hätten die Unterrichtspraxis an Schulen im deutschsprachigen Raum maßgeblich verändert, teilte die Goethe-Universität Frankfurt am Main am Dienstag mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis der Erhard-Friedrich-Stiftung wird im September in Hamburg verliehen. Rosebrock ist an der Universität Frankfurt Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft mit den Schwerpunkten Literaturdidaktik, literarisches Lernen und Lesesozialisation. Der Preis der Erhard-Friedrich-Stiftung wird alle zwei Jahre vergeben. Er trägt seinen Namen nach dem gleichnamigen Verleger.