Von Olga Hochweis

Ein Testament wird geschrieben (picture-alliance/ ZB)

Höchst unterschiedlich kann das Vermächtnis unserer Eltern ausfallen: Während der eine die braunen Augen seiner Mutter erbt, bekommt die andere den Besitzstand ihres Vaters – und damit oft sehr viel Geld. Milliarden von Euro werden Jahr für Jahr vererbt.

Nie war hierzulande die Erbengeneration reicher als heutzutage. Bis zum Jahr 2020 wird rund ein Viertel des Vermögensbestands privater Haushalte in Deutschland in neue Hände wandern: 2,6 Billionen Euro. Das einkommensstärkste Drittel der Bevölkerung ist dabei Hauptnutzniesser. Die anderen gehen mehr oder weniger leer aus - zumindest in finanzieller Hinsicht. Denn bekanntlich macht Geld allein auch nicht immer glücklich. Und Erbstreitigkeiten haben schon so manche Familienbande zerstört.

Grund genug, sich auch mit ganz anderen Hinterlassenschaften zu beschäftigen. Dem kulturellen Erbe einer Nation, einer Sprache oder Region oder auch – ganz privat - mit den Dingen, die uns an nahestehende Menschen erinnern: seien es vertraute Gegenstände, Bücher, Briefe oder die Musik, die wir mit ihnen verbinden.

Musikalische Histörchen

Auflösung:

Unstrittig, Bruce Springsteen ist "Born In The USA". Genauer am 23. September in Long Branch, New Jersey. Sein Album "Born In The USA" erschien dann 1984, da war er längst der "Boss" und hatte mit seiner E-Street-Band die Massen hinter sich. Obwohl er in seinen Liedern sehr selten direkt Missstände anprangert, gilt er als die Stimme des Volkes und des kleinen Mannes. Erste musikalische Gehversuche waren noch stark von Woody Guthrie und dem Folk beeinflusst, doch im Laufe der Zeit änderte sich das und er konzentrierte sich immer stärker an Rockelementen. Auch wenn er zu den absoluten Großen des Musikgeschäfts zählt, seine Stadionkonzerte sind etwas Besonderes. Drei Stunden und länger sind keine Ausnahme, sondern eher normal – und genau das macht auch die Ausnahmestellung des Mannes aus New Jersey aus. In den letzten Jahren hat er sich wieder seiner frühen Wurzeln besonnen. Mit "We Shall Overcome – The Seeger Sessions" hat er nicht nur den Doyen des amerikanischen Folk ein musikalisches Denkmal gesetzt, sondern bewiesen, dass auch Jahre im Rockgeschäft seine Grundhaltung nicht verändert haben. Neben zwölf Grammys steht auch ein Oscar bei Bruce Springsteen zuhause, den bekam er 1994 für den Song "Streets of Philadephia" für Jonathan Demmes Film "Philadelphia".

Brilliant oder Bullshit!?

Sichere Herkunft: "Vor Reisen nach Afghanistan wird dringend gewarnt" - schreibt das Auswärtige Amt. Das gilt aber natürlich nur für deutsche Staatsbürger. Afghanen will man gerne einen Flug in die sichere Heimat spendieren. Dumm nur, wenn dann ein Anschlag dazwischenkommt.

