Maria und Jesus Die Frau aus Nazaret und der Sohn Gottes

Von Juliane Bittner, Berlin

Bildnis von Maria, die Jesus die Brust gibt. (Imago / robertharding)

Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn sei etwas ganz Besonderes, sagen zumindest Mütter von Jungen. Wie mag wohl die berühmteste Mutter-Sohn-Beziehung der Menschheitsgeschichte - zwischen Maria und Jesus - gewesen sein?

Maria:

Ein Kind ist ein Wunder. Wohl die meisten Mütter und Väter sehen das so. Das hat nichts zu tun mit romantischer Verklärung: Durchwachte Nächte und nasse Windeln immunisieren gegen Träumereien. Auch ich, Maria aus Nazaret, kenne das. Ich habe meinen Sohn Jesus in Windeln gewickelt, auch so manche Nacht an seinem Bett gesessen. Und auf unserer Flucht nach Ägypten den Kleinen ganz fest an mich gedrückt, als ich mit ihm auf dem Esel saß, den Josef führte. Ich kenne die Wirklichkeit. Und ich weiß um das Wunderbare. So wie andere Mütter - und doch noch einmal ganz anders. Denn es lagen ja die geheimnisvollen Worte des Engels über ihm und über mir. Manchmal, es waren nur kurze Momente, konnte ich spüren, wie Jesus mein Sohn ist und wie er zugleich der Sohn Gottes ist. Ich habe ihn angeschaut und gedacht: Dieser Gott ist mein Kind. Ich habe ihn geboren. Er sieht mir ähnlich, hat meine Augenfarbe. Er ist Gott - und zugleich mir ähnlich. Anfangs hatte ich mein Gotteskind ganz allein für mich, konnte es herzen und küssen, habe ihm die Tränen abgewischt, wenn er beim Spielen draußen hingefallen war. Und immer klangen die Worte des Engels in meiner Seele: "Du bist begnadet, Maria, der Herr ist mit Dir." (vgl. Lk 1,28ff) An diese göttliche Gnade habe ich geglaubt. Sie hat mich getragen, mein Leben lang.

Jesus:

Meine Mutter Maria. Ich bewundere sie. Sie ist eine großartige, eine mutige Frau. Weil sie "Ja" gesagt hat, konnte ich geboren werden. Was wäre wohl geschehen, hätte sie "Nein" gesagt auf die Frage, ob sie mich zur Welt bringen wolle? Doch das bleibt, Gott sei Dank, Spekulation. Als Gott an ihre Tür klopfte und bat, im Haus der Menschen leben zu dürfen, willigte Maria ein: In ihrer Herberge war Platz für mich. Sie hat sich meinem Vater zur Verfügung gestellt. Bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Vierzehn Jahre war sie alt, als Gott in ihr Leben eintrat, eine junge Frau mit einem starken Glauben. Für sie war die Überlieferung der Väter keine fromme Sonderwelt. Vieles, was geschehen ist in der Geschichte ihres Volkes Israel, verstand sie nicht so richtig. Gott ist ja immer mindestens eine Nummer größer als der Mensch. Auch ich habe nicht alles vorher gewusst. Meine Mutter hat mich ins Menschsein eingeführt und mit der Religion der Väter vertraut gemacht. Von ihr habe ich gelernt, was es heißt, Mensch zu sein, ein Jude zu sein. Und sie hat von mir lernen können, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Kinder und Eltern wachsen und reifen miteinander und aneinander. Auch bei meiner Mutter und mir war das so.

Maria: Im Innersten verwundet

Maria:

Vierzig Tage nach der Geburt meines Sohnes haben Josef und ich das Kind in den Tempel nach Jerusalem gebracht, um es Gott, dem Herrn, zu weihen. Dort, im Tempel, kam ein alter Mann, Simeon hieß er, auf mich zu und sagte: "Dieser Jesus ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dir aber wird ein Schwert durch die Seele dringen." (vgl. Lk 2,34-35) Wie mich das erschreckt hat. Ich war doch noch so jung. Und optimistisch, eine stolze junge Mutter. Und dann prophezeit mir dieser Mann - so kurz nach der Geburt, wenn alle Gedanken auf Zukunft eingestellt sind -, mein Sohn müsse einen schweren Lebensweg gehen: Für die einen würde er zum Stein des Anstoßes, an dem sie scheitern werden. Anderen wiederum würde er Kraft geben, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Und ich - ich würde im Innersten verwundet werden. Mich an der Seite meines Sohnes ohnmächtig fühlen: Weil ich ihn nicht bewahren könne vor Leid und Tod – und mich selbst auch nicht. Eine erste schmerzliche Erfahrung war die Pilgerfahrt nach Jerusalem, als Jesus zwölf Jahre alt war. (vgl. Lk 2,41-52) Nach den Feiertagen machten wir uns auf den Heimweg. Josef und ich sahen Jesus zwar nicht, dachten aber, er würde schon irgendwo im Pilgerzug sein, bei den anderen Jungen oder bei Verwandten. Doch dann stellten wir fest: Da ist er nicht. Drei Tage lang suchten Josef und ich nach ihm, liefen den ganzen Pilgerweg ab, bis zurück nach Jerusalem. Ich war wie von Sinnen: Mein Kind, mir anvertraut, ist weg, spurlos verschwunden! Gefunden haben wir ihn schließlich in Jerusalem, im Tempel. Dort saß er mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu, stellte Fragen, und die Erwachsenen staunten über sein Verständnis. Bei mir allerdings hörte da das Verständnis auf. Ich stellte ihn zur Rede: "Kind, warum hast Du uns das angetan?"

Jesus:

Und ich habe die Sorge meiner Mutter überhaupt nicht verstanden. Sie hätte sich doch denken können, dass ich noch ein paar Tage länger im Tempel, im Haus meines Vaters, bleiben wollte. Sie wusste ja, wie mich alles faszinierte, was mit dem Glauben an den Gott meines Volkes Israel zu tun hatte. Außerdem war sie gewarnt worden von Simeon: Gott ist kein Garant für ein leichteres oder gar schmerzfreies Leben. Nicht für mich, nicht für meine Mutter, nicht für meine Schwestern und Brüder von Anbeginn der Welt bis heute. Das zu verstehen fällt schwer, ich weiß. Es berührt die Frage nach dem Warum: Warum scheint Gott ausgerechnet mich im Stich zu lassen. Auch ich war verzweifelt, als es ernst wurde. "Gott, wie kannst Du mir das antun", habe ich zum Vater geschrien, als ich zwischen Himmel und Erde hing. (vgl. Mk 15,34; Mt 27,46) Gottes Gedanken sind nicht Menschengedanken, hatte der fromme Mann im Tempel meiner Mutter gesagt. Gottes Wege bleiben geheimnisvoll, auch für den, der an die Liebe des Vaters glaubt. Dass Gott einem gerade in Grenzsituationen nahe ist, bleibt ein Geheimnis des Glaubens. Meine Mutter hat nicht aufgegeben, Gott, meinem Vater, zu vertrauen. Sie hat nach mir gesucht. Im Innersten ihres Herzens wusste sie: Ich lasse sie nicht im Stich. Ich lasse mich von ihr finden.

Jesus: Ich lasse mich von Maria finden

Maria:

Einfach war unsere Beziehung nicht, und die vielen Menschen, die ständig um Jesus herum waren, machten es auch nicht leichter, ein normales Mutter-Sohn-Verhältnis zu haben. Ein Beispiel: Jesus konnte mitreißen, konnte aufrütteln: Er redet wie einer, der Vollmacht hat, staunten seine Hörerinnen und Hörer. Als er wieder einmal so feurig predigte, rief eine Frau aus der Menge ihm zu: "Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat!" (vgl. Lk 27-28) Ein schönes Kompliment für mich. Die fremde Frau wollte mich also dazu beglückwünschen, einen solch hochbegabten Sohn zu haben. Doch diese Exklusivität war so gar nicht im Sinne Jesu. Ihm lag nämlich anderes am Herzen. Er entgegnete der Frau, dass alle selig seien, die "das Wort Gottes hören und es befolgen". Insofern war ich ja wenigstens mit gemeint… Denn mein Leben war tatsächlich geprägt vom Wort Gottes. Ja, es stimmt, ich habe alle göttlichen Worte bewahrt und in meinem Herzen bewegt. Mein Glaube hat ausgeharrt im Unfassbaren. Auch dann, wenn mitten in der Vertrautheit mit meinem Sohn eine Distanz, ein Nicht-Verstehen, gewesen ist. An Gottes Wort festhalten zu können ist Gnade. Gnade ist etwas Wunderbares. Ein Geschenk, das empfangen wird, wie jede Liebe, jede Versöhnung empfangen wird. Es ist schier unglaublich, was Gott bewirken kann, wenn ich mich auf ihn einlasse und mich von ihm überraschen lasse. Gott tut Großartiges, völlig Unerwartetes. Damals wie heute. (vgl. Lk 1,46ff)

Jesus:

Meine Mutter hatte ein hörendes Herz. Sie lebte im Hören auf das, was Gott ihr durch die Geschehnisse in ihrem und in meinem Leben sagen ließ. Dieses Hören mit dem Herzen war für sie auch ein Weg, um der Frustration zu entgehen, wenn ich Grenzen ziehen musste zwischen ihr und mir oder wenn sie mich nicht verstehen konnte. Ich erinnere mich an folgende Situation: Ich war in einem Haus zu Besuch und sprach zu denen, die dort zusammen saßen, vom Reich Gottes, mein "Lieblingsthema". Da kamen meine Mutter und andere Verwandte von mir und baten mich, zu ihnen nach draußen zu kommen; sie wollten mich sprechen. Als ich auf all die Menschen schaute, die da im Kreis um mich saßen und mir zuhörten, kam mir in den Sinn: "Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter." (vgl. Mk 3,31-35) Zugegeben, das klingt beim ersten Hören nicht sehr schmeichelhaft für meine Mutter. Dabei wollte ich sie gar nicht herabwürdigen oder kränken, ganz im Gegenteil: Ich wollte die anderen ermutigen, so wie sie auf Gott zu hören, seinen Willen zu erkennen und zu tun. Und dann eine neue Gesellschaft aufzubauen. Eine Gesellschaft, die nicht nur auf bestehenden Bindungen, auf Blutsverwandtschaft und Familienbanden, gründet. Ich wollte, dass ein einziges Band alle Menschen zusammen hält: das Tun des Willens Gottes. Denn dort, wo der Vater die Mitte ist, entsteht ein neues Beziehungsgeflecht unter seinen Söhnen und Töchtern, zu denen meine Mutter Maria gehört. "Mir geschehe, wie Du gesagt hast", hat sie dem Boten Gottes geantwortet. (vgl. Lk 1,38) Meine Mutter ist das Urbild aller Menschen, die sich von Gott öffnen und beschenken lassen.

Maria: Mein hörendes Herz

Maria:

Einmal waren wir zu einer Hochzeit eingeladen, das war in Kana, einem Ort in Galiläa. (vgl. Joh 2,1-12) Es war eine große Feier, das ganze Dorf war versammelt. Die Leute haben ordentlich gegessen und getrunken. Vielleicht hatte sich der Gastgeber verschätzt, jedenfalls war noch vor dem Abendessen der Wein alle. Weil ich gerade in der Küche beim Abwasch half, hatte ich das gemerkt. Also bin ich zu meinem Sohn gegangen und habe ihm zugeflüstert: "Sie haben keinen Wein mehr." Jesus hat aber nur mürrisch erwidert, er sei noch nicht dran, ich solle ihn in Ruhe lassen. So ein wenig hatte ich mich an seine Art ja gewöhnt, jedenfalls habe ich den Dienern gesagt, sie sollten tun, was er sagt. Falls er etwas sagt. Etwas später hat Jesus dann sechs Krüge mit Wasser füllen lassen. Gut 240 Liter waren das. Ich hab es doch gewusst, dachte ich: Mein Junge wird etwas tun. Als die Diener dann einschenkten, servierten sie statt des Wassers besten Wein. Alle waren mächtig erstaunt, konnten sich das natürlich nicht erklären. Ich aber wusste, wer da seine Hände im Spiel hatte - mein Sohn. Vielleicht wollte er den Menschen zeigen: "Seht her, mein erstes Wunder schenke ich den Liebenden." Sein Geschenk fiel übrigens sehr üppig aus: So viele Liter Wein brauchte die Hochzeitsgesellschaft nun wirklich nicht. Aber wenn ich so darüber nachsinne: Vielleicht trinken die Menschen, trinken Sie, ja bis heute von diesem Wein? Und wenn die Krüge doch einmal leer sind, wenn das Leben leer scheint, dann sollte man tun, was mein Sohn sagt. Er wandelt ein Leben, das wie ganz gewöhnliches Wasser schmeckt, in kostbaren Wein. Das habe ich verstanden auf jener Hochzeitsfeier in Kana.

Jesus:

Ich musste damals die Bitte meiner Mutter erst einmal zurückweisen. "Was willst Du von mir, Frau", habe ich gesagt, "meine Stunde ist noch nicht gekommen." Habe mich also ziemlich deutlich distanziert. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass meine Mutter darüber weder verärgert war noch resigniert hat, sondern trotz meiner harschen Worte an mich geglaubt hat. Sie hat darauf vertraut, dass ich helfen würde. Doch das musste ich zu meiner Zeit, auf meine Art tun, so, wie es der Vater von mir erwartet hat. Ich wollte der Hochzeitsgesellschaft ja nicht nur aus einer Verlegenheit helfen. Ich wollte ihnen die Großzügigkeit Gottes zeigen. Darum ging es mir. Deshalb habe ich mit meiner Hilfe die Not weit übertroffen, also das Wasser nicht nur in Wein, sondern in besonders guten verwandelt, und nicht nur in die benötigte Menge, sondern in Fülle. Die Sensibilität und die Solidarität meiner Mutter haben mich bewegt, so zu handeln. Sie hat gesehen, was andere brauchen. Hat sich deren Problem zu eigen gemacht und die Situation klar benannt: "Sie haben keinen Wein mehr". Ihr unerschütterlicher Glaube an mich hat geholfen. Und das ist bis heute so.

Jesus: Ihr Glaube an mich hat geholfen

Maria:

Ich habe meinen Sohn Jesus begleitet und erlebt, wie gefährlich die Wege waren, die er gegangen ist. Sie führten ans Kreuz - aus Liebe "für euch und die vielen", wie er selbst es am Abend vor seinem Tod ausdrückt hat. (Mk14,24) Auf dem Weg nach Golgota sind wir uns zum letzten Mal auf der irdischen Seite des Lebens begegnet. (vgl. Joh 19,17ff) Es war an einer Straßenkreuzung. Gesprochen haben wir nicht, was sollten wir auch sagen. Aber wir waren miteinander ganz allein, trotz des wüsten Gedränges ringsum. Wir sahen uns in die Augen. Sein Blick sagte mir: "Mutter, es muss sein, der Vater will es." Und ich habe versucht, ihm zu zeigen: "Ja, mein Kind, der Vater will es, und Du willst es auch, so soll es denn geschehen..." Dass Gottes Wege geheimnisvoll sind, habe ich immer wieder erfahren. Und dass seine Liebe zu den Menschen jedes Verstehen übersteigt, jegliches Vorstellungsvermögen sprengt. Unter dem Kreuz musste ich ein zweites Mal "Ja" sagen zu dieser Liebe, einer unbegreiflichen Liebe, die von mir verlangte, mein Kind loszulassen. Es dem zurückzugeben, der es gezeugt hat. Ich habe daran geglaubt: Diesem Tod wird die Auferstehung folgen. Seine Auferstehung und dann auch meine.

Jesus:

Ja, meine Mutter hat an mich geglaubt. Als ich zu meinem Freund Thomas sagte, dass "selig" seien, "die nicht sehen und doch glauben", (Joh 20,29) war das auch eine Anspielung auf sie, auf diese Meisterin im Glauben. Vielleicht war sie die einzige, die nicht sehen musste, um glauben zu können. Ganz am Anfang, als sie schwanger war mit mir, hat ihr unsere Verwandte Elisabet das höchste Lob gespendet, das man spenden kann: "Selig bist Du, weil Du geglaubt hast", hat Elisabet damals gesagt.(vgl. Lk 1,45) Meine Mutter musste sich nicht mit eigenen Augen überzeugen. Das Wort Gottes genügte ihr. Ich habe meinen Vater gebeten, dass alle, die er mir gegeben hast, dort sein sollen, wo ich bin. Damit habe ich zuallererst meine Mutter gemeint: Die Liebe, die uns verbunden hat, sollte, nein, sie konnte gar nicht mit dem Tod enden.

Meine Mutter hat mich in ihren Leib, in ihr Leben aufgenommen. Seitdem verkörpert sie die Hoffnung der Menschen, dass ein Leben mit mir über den Tod hinaus andauert: die Auferstehung zum ewigen Hochzeitsmahl. Deshalb habe ich sie nicht für mich behalten, sondern sie allen Menschen als Mutter geschenkt.