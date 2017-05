Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger Reichtum verpflichtet - die Fugger heute

Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger bei einem Festakt zu Ehren ihres Urahns Jakob Fugger in Berlin (picture alliance / dpa / Tim Brakemeier)

Ein echter Wirtschaftsclan mit Tradition: Seit 650 Jahren sind die Fugger in Augsburg ansässig, Jakob galt zu seiner Zeit als reichster Unternehmer Europas. Für neun Stiftungen ist Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger heute verantwortlich - als erste Frau in der Familiengeschichte.

Auf diese Ahnenreihe kann nicht jeder zurückblicken: Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger ist in der 18. Generation Nachfahrin des wohl bekanntesten Kaufmannes der deutschen Geschichte: von Jakob Fugger. Er galt zu seiner Zeit als der reichste Unternehmer Europas, wenn nicht gar der Welt.

Die Fugger selbst sind seit 1367 in Augsburg ansässig – also seit 650 Jahren. Seinerzeit ein echter Wirtschaftsclan, weltweit vernetzt, politisch höchst einflussreich – Jakob galt als der "Kaisermacher". Und Jakob Fugger schuf etwas Wegweisendes: 1521 gründete er die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, in der die Bewohner noch heute für eine Jahresmiete von 88 Cent und drei tägliche Gebete für den Stifter wohnen können.

Seit fast 50 Jahren in Verantwortung

Die Fuggerei ist eine der insgesamt neun Stiftungen, für die Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger – Jahrgang 1948 – seit fast fünf Jahrzehnten verantwortlich ist. Sie ist die Vorsitzende des "Fürstlich und Gräflich Fuggerschen Familienseniorats", also eine Art Aufsichtsratsvorsitzende der Stiftungen. Nach dem Tod ihres Vaters musste die damals 20-jährige Jurastudentin ihr Studium abbrechen und seine Nachfolge antreten – als erste Frau in der Familiengeschichte! Den Spruch "Adel verpflichtet" nimmt sie sehr ernst: "Das Bewusstsein, wenn es mir sehr gut geht im Leben, muss ich auch etwas zurückgeben."

Was heißt es, Nachfahrin von Jakob Fugger zu sein? Wer darf in der Fuggerei wohnen? Und wie vermittelt sie ihren Enkeln diese Familiengeschichte? Das möchte Britta Bürger von Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger erfahren Im Gespräch am 17. Mai 2017 ab 9 Uhr 07.