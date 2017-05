Kulturnachrichten

Mittwoch, 31. Mai 2017

Marcia Haydée in Moskau mit Tanzpreis geehrt Ehrung für das Lebenswerk der früheren Stuttgarter Primaballerina Für ihr Leben in der Kunst hat die frühere Stuttgarter Primaballerina und Ballettdirektorin Marcia Haydée am Moskauer Bolschoi-Theater den Tanzpreis Benois de la Danse erhalten. Die 80-jährige Brasilianerin nahm bei einer Gala in der russischen Hauptstadt die Auszeichnung für ihr Lebenswerk entgegen. Der nominierte Demis Volpi ging als Haus-Choreograf des Stuttgarter Balletts dagegen leer aus. Die Jury ehrte die Kanadierin Crystal Pite vom Ballett der Pariser Nationaloper als beste Choreografin. Von dort kommen auch die als beste Tänzer ausgezeichneten Ludmila Pagliero und Hugo Marchand. Über eine Aufnahme in den Tanzolymp freuten sich zudem Denis Rodkin vom Bolschoi-Ballett und Maria Riccetto vom Nationalballett Uruguay - ebenfalls als beste Tänzer. Es war die 25. Verleihung des Benois de la Danse, der als wichtigste Auszeichnung der Ballettwelt gilt.

PEN startet Kampagne für vertriebene Autoren Projekt "Räume Schaffen" soll Schriftsteller im Exil unterstützen Mit der Kampagne "Make Space/Räume Schaffen" will der internationale Schriftstellerverband PEN weltweit auf Autoren aufmerksam machen, die zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen wurden. Ihren Stimmen solle stärker Geltung verschafft werden, teilte der deutsche PEN in Darmstadt mit. Ziel sei außerdem ein besseres Verständnis zwischen den Kulturen. Stereotypen im Zusammenhang mit Exil und Flucht sollten infrage gestellt werden. Das Projekt "Räume Schaffen" soll den vertriebenen Schriftstellern neue Möglichkeiten bieten, ihre Werke zu präsentieren. Dazu würden die 150 weltweit bestehenden PEN-Zentren in den kommenden Jahren mit Literaturfestivals, Verlagshäusern, Buchhandlungen, Kulturzentren, Parlamenten, örtlichen Initiativen, Schulen und auf vielfältigen anderen Kommunikationswegen zusammenarbeiten. Zu den Unterstützern gehören Elfriede Jelinek, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Christoph Hein, Najem Wali, Adel Karasholi und Tanja Kinkel.

Skulptur von Rodin für 3,7 Millionen Euro versteigert Es existieren vier weitere Exemplare Eine Marmorskulptur des berühmten französischen Bildhauers Auguste Rodin (1840-1917) ist in Paris für rund 3,7 Millionen Euro versteigert worden. Damit erzielte die Darstellung der äthiopischen Prinzessin Andromeda aus der griechischen Mythologie deutlich mehr als den Schätzwert, wie das Auktionshaus Artcurial mitteilte. Ein namentlich nicht genannter europäischer Sammler habe die 1887 geschaffene Skulptur aus weißem Marmor ersteigert. "Andromède" zeigt eine junge nackte Frau auf einem Felsen.

Römisches Badehaus in Südengland entdeckt Gebäude stammt vermutlich aus drittem oder viertem Jahrhundert nach Christus Archäologen haben die Überreste eines römischen Badehauses in Südengland entdeckt. Das private Bad sei zunächst mit Hilfe eines Radarsystems unter einem Park in Chichester lokalisiert worden, sagte der zuständige Bezirksarchäologe James Kenny. Eine Ausgrabung habe dann zwei Stadthäuser zu Tage gefördert. Zu einem der Häuser habe das private Bad gehört. Sein Besitzer müsse "sehr reich und wichtig" gewesen sein, mutmaßte der Archäologe. Bemerkenswert sei, dass die Gebäude mehr als 1000 Jahre lang in einer bewohnten Stadt überdauert hätten, so Kenny. "Es ist nahezu einzigartig, dass römische Überreste in dieser Art von Umgebung so vollständig überleben."

Neues Museum über Grabkultur in Rom vorgestellt Exponate zeigen den Übergang vom Heidentum zum Christentum In Rom ist ein neues Museum zur frühchristlichen Grabkultur vorgestellt worden. Die ausgestellten Marmorköpfe, Inschriften und Sarkophage wurden bei Grabungs- und Restaurierungsarbeiten der vergangenen 25 Jahre in der Domitilla-Katakombe sowie in umliegenden Grabstätten entdeckt und stammen aus dem zweiten bis vierten Jahrhundert. Das Museum soll binnen einem Monat für Besucher geöffnet werden. Daran mitgewirkt haben die päpstliche Kommission für Archäologie und das Deutsche Archäologische Institut.

Benefiz-Konzert in Manchester mit Ariana Grande Zum Gedenken an die Opfer des Terror-Anschlags Pop-Sängerin Ariana Grande will am kommenden Sonntag bei einem Benefiz-Konzert für die Opfer des Terror-Anschlags in Manchester auftreten. Auch Teenie-Star Justin Bieber, die Gruppe Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus und Take That sollen bei dem Event auf dem Kricket-Gelände von Old Trafford mitwirken, wie die Veranstalter mitteilten. Bei einem Konzert Grandes am vergangenen Montag in der Manchester Arena hatte der Attentäter Salman Abedi mit einer Bombe 22 Menschen mit in den Tod gerissen.