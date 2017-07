Nachhilfe durch Lehrer anstelle von Ferien, so eine Forderung des Bildungsforschers Wilfried Bos kurz vor den Ferien. Angelockt werden sollen die Lehrkräfte durch Extrazahlungen. Gewerkschafter Udo Beckmann hält davon allerdings wenig. Mehr

Seit über 25 Jahren löst Commissario Brunetti in Donna Leons Romanen Kriminalfälle. Stets reibt er sich dabei an den Ungerechtigkeiten der Welt auf. Doch er werde immer getröstet von den Absurdität des Leben, so die Autorin, die auf weitere Romane mit Brunetti hoffen lässt.