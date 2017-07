Kulturnachrichten

Donnerstag, 20. Juli 2017

Malaysia verbietet Song "Despacito" Beschwerde, der Liedtext sei zu obszön Malaysia hat die Ausstrahlung des äußerst populären Songs "Despacito" in staatlichen Radio- und Fernsehsendern verboten. Das Verbot bezieht sich nicht auf private Sender, YouTube oder die Musikstreaming-Dienste, die den Erfolg des spanischsprachigen Lieds der puerto-ricanischen Künstler Luis Fonsi und Daddy Yankee ankurbeln. Der Song sei wegen einer öffentlichen Beschwerde, der Liedtext sei obszön, überprüft und verboten worden, sagte Kommunikationsminister Salleh Said Keruak. Er will, dass private Radiosender den Song aus Rücksicht auf die örtliche Kultur selbst zensieren. Die islamische Partei Amanah hat den Song angeprangert und gefordert, dass er nicht von malaysischen Sendern ausgestrahlt werde, da viele junge Kinder das Lied sängen, ohne den Text zu verstehen. Das Lied wurde im Januar veröffentlicht. Das Original und ein Remix mit Justin Bieber bilden zusammen den am häufigsten gestreamten Song aller Zeiten.

Facebook plant Bezahlfunktion für journalistische Inhalte Erste Testläufe sollen im Oktober beginnen Facebook verfolgt einem Medienbericht zufolge Pläne, journalistische Inhalte hinter eine Bezahlschranke zu bringen. Erste Tests sollen im Oktober beginnen, zitiert das Finanzmagazin "The Street" die Facebook-Managerin Campbell Brown. Demnach könnten Facebooks Instant Articles für Nutzer bald nur noch im Abo verfügbar sein, bis zu zehn Artikel sollen aber frei zugänglich bleiben. Bei Instant Articles bleiben die Nutzer auf der Facebook-Plattform und werden nicht auf die Seiten der jeweiligen Medien weitergeleitet. Das soll einen schnelleren und einfacheren Zugriff ermöglichen. Das Interesse an einem Bezahlmodell für journalistische Inhalte sei bei vielen Zeitungen und digitalen Verlagen sehr groß, sagte Brown, die seit Januar das Geschäft mit Medienpartnern bei Facebook leitet. Zeitungen wie die "Washington Post" oder die "New York Times" bieten ihren Lesern über die Social-Media-Plattform bereits bis zu zehn Artikel gratis an und fordern dann zum Abschluss eines Abos auf. Facebook wird von einer Allianz von Medienhäusern in den USA seit längerem vorgeworfen, von den journalistischen Inhalten auf der Plattform zu profitieren, während die Verlage kaum Einfluss auf die Art der Nutzung hätten.

Türkisches Gericht ordnet U-Haft für Regisseur an Ali Avci hatte einen Film über den Putschversuch in der Türkei gedreht Ein türkisches Gericht hat laut einem Bericht der Zeitung "Hürriyet" Untersuchungshaft für einen prominenten Regisseur angeordnet, der einen Spielfilm über den gescheiterten Putschversuch vor einem Jahr gedreht hat. Dem in der vergangenen Woche in Istanbul festgenommenen Filmemacher Ali Avci werde von dem Gericht die "Leitung einer bewaffneten Terrorgruppe" zur Last gelegt, berichtete die Zeitung "Hürriyet". Avcis Filmprojekt hatte in der Türkei hohe Wellen geschlagen. In einer Vorschau zu dem Spielfilm "Uyanis" ("Erwachen") war zu sehen, wie die Familie von Präsident Recep Tayyip Erdogan getötet wird, während der Staatschef mit einer Waffe bedroht wird. Tatsächlich waren Erdogan und seine Familie bei dem fehlgeschlagenen Umsturzversuch unbeschadet davongekommen. Die Behörden verdächtigen nun Avci, Anhänger des islamischen Predigers Fetullah Gülen zu sein. Die türkische Regierung wirft der Gülen-Bewegung vor, für den Putschversuch am 15. Juli 2016 verantwortlich zu sein. Avci hatte auch eine filmische Biografie Erdogans gedreht: "Reis" ("Oberhaupt") war im April in die Kinos gekommen, kurz vor dem Verfassungsreferendum über das Präsidialsystem in der Türkei. Der Film erregte weltweit mediale Aufmerksamkeit. Kritiker hielten Avci damals vor, er habe einen Propagandafilm für Erdogan gedreht.

Leichnam von Dalí wird exhumiert Mögliche Vaterschaft soll aufgeklärt werden Der Leichnam des legendären spanischen Surrealismus-Künstlers Salvador Dalí wird heute exhumiert. Knapp drei Jahrzehnte nach seinem Tod werde Dalí um 20 Uhr abends aus seiner letzten Ruhestätte geholt, teilte die Gala-Salvador-Dalí-Stiftung mit. Eine Richterin in Madrid habe diese Maßnahme angeordnet, um eine Vaterschaftsklage zu klären. Eine Frau aus dem katalanischen Gerona hatte die Klage eingereicht. Sie versichert, ihre Mutter habe Mitte der 1950er Jahre eine heimliche Liebesbeziehung zu Dalí gehabt. Durch ein DNA-Abstammungs-Gutachten soll geklärt werden, ob der Künstler wirklich der Vater ist. Die Dalí-Stiftung zweifelt an den Angaben der Frau. Medienberichten zufolge soll sie an psychischen Problemen leiden. Die Richterin hingegen argumentiert, dass die Exhumierung notwendig sei, da "keine anderen biologischen oder persönlichen Überreste existieren, um einen Abgleich vorzunehmen".

Demo gegen Auftritt von Xavier Naidoo Sänger tritt in Rosenheim auf Ein Auftritt des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo am Donnerstagabend in Rosenheim wird von einer Demonstration begleitet. Ursprünglich sollte es einen Protestmarsch mit mehreren Hundert Teilnehmern durch die Innenstadt geben, den die Veranstalter aber kurzfristig absagten. Nun wollen die Gegner des Konzerts nahe dem Festivalgelände eine Kundgebung um 18.00 Uhr abhalten, bei der unter anderem Flyer verteilt werden. Ein Aktionsbündnis "Kein Hass auf Rosenheims Bühnen" hatte schon vor Monaten erfolglos ein Auftrittsverbot für Naidoo und seine Band Söhne Mannheims gefordert. Die Stadt ist Mitveranstalter des Konzerts. Der Sänger muss sich wegen mehrerer Liedtexte den Vorwurf des Rechtspopulismus und der Nähe zu den sogenannten Reichsbürgern gefallen lassen.

Saudische Frau wieder frei Keine Anklage erhoben Eine Frau in Saudi-Arabien ist nach einer mehrstündigen Befragung wegen eines Internet-Videos, das sie in einem Minirock in der Öffentlichkeit zeigt, Behördenangaben zufolge wieder frei. "Die saudische Polizei entließ eine Frau, die für einige Stunden befragt worden war", heißt es in einer Stellungnahme des Informationsministeriums in Riad. Sie hatte demnach ausgesagt, dass das Video ohne ihr Wissen veröffentlicht worden sei. Anklage werde nicht erhoben. Im ultrakonservativen Saudi-Arabien hatte das nur wenige Sekunden lange Video, das laut Polizei und Berichten in der alten Stadt Uschaikir entstand, für Aufregung gesorgt. Es zeigt eine junge Frau in Minirock und knappem Top, die einen Weg entlang geht - ohne das für Frauen in dem Land vorgeschriebene wallende Gewand. Das Video verbreitete sich viral und löste viele Reaktionen zwischen Ablehnung und Jubel aus. Das Staatsfernsehen hatte daraufhin am Dienstag berichtetet, die Frau sei in Gewahrsam genommen worden.

Schriftsteller Max Gallo gestorben Gallo verstarb bereits am Dienstagabend mit 85 Jahren Er wurde in Nizza geboren, schrieb über 100 Romane, historische Essays und Biografien. Er war Historiker und Politiker: Max Gallo. Der einstige Kommunist und spätere Sozialist. Der Regierungssprecher von François Mitterrand, der 2007 Mitglied der Académie française und einer ihrer 40 "Unsterblichen" wurde: Nach Angaben seiner Agentur verstarb er bereits Dienstagabend im Süden seines Heimatlandes.

Israelische Kunststudentin stiehlt in Auschwitz Gedenkstätte fordert Gegenstände zurück Eine israelische Kunststudentin und Enkelin von Holocaust-Überlebenden hat den Diebstahl von Ausstellungsstücken aus dem früheren NS-Konzentrationslager Auschwitz gestanden. Das Museum werfe der 27-Jährigen vor, bei ihren wiederholten Besuchen Gegenstände für ein Kunstprojekt mitgenommen zu haben, berichtete der britische "Guardian" in seiner Online-Ausgabe unter Berufung auf israelische Medien. Die junge Israelin sagte, sie sei in Sorge gewesen, dass nach dem Tod der Überlebenden der "Holocaust sich immer mehr in einen Mythos wandelt und nicht mehr richtig wahrgenommen wird". Ihre Hochschulprofessorin, Michal Na'aman, erklärte, Kunst müsse manchmal Grenzen überschreiten. Dagegen fordert die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau vom israelischen Staat, er solle für die Rückgabe der Objekte sorgen. Der Diebstahl könne in keiner Weise gerechtfertigt werden.

Galerie restituiert und erwirbt Raubkunst "Tempeltanz der Seele" darf in Berlin bleiben Die Berlinische Galerie hat einen als NS-Raubkunst ermittelten Werkzyklus des Jugendstil-Künstlers Fidus an die Erben zurückgegeben und dann für das Museum erworben. Das Museum erforscht seit Jahren in seinen Künstler-Archiven den Kunsthandel der Moderne, um Werke aufzuspüren, die NS-verfolgungsbedingt entzogen wurden. In der eigenen Sammlung fand sich der fünfteilige Gemäldezyklus "Tempeltanz der Seele" von Fidus, bürgerlich Hugo Höppener. Das Werk des Vertreters des Jugendstils und der Reformbewegung sei im Jahr 1910 vom Berliner Ehepaar Meta und Richard Neuhäuser für sein Musikzimmer in Auftrag gegeben worden, sagte Provenienzforscher Wolfgang Schöddert. An die in Australien und in den USA gefundenen Nachfahren der früheren Eigentümer wurde der Zyklus nun zunächst restituiert und dann für die Berlinische Galerie zu einem nicht genannten Preis erworben. Die Bilderfolge zeigt eine junge Frau, die Kleid und Gürtel von sich wirft und dann nackt und befreit im Farbenrausch tanzt.