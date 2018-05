Kulturnachrichten

Dienstag, 29. Mai 2018

Mahnmal für Euthanasieopfer könnte dauerhaft bleiben Todesfahrten in grauen Bussen durch Hadamar In der hessischen Stadt Hadamar könnte das „Mahnmal der Grauen Busse" möglicherweise für immer bleiben. Bei der Einweihung des Mahnmals für die Opfer der NS-Euthanasieanstalt stellte der Hadamarer Stadtverordnetenvorsteher Michael Lassmann die Möglichkeit in Aussicht, das Mahnmal für immer zentral im Ort zu belassen: "Das muss natürlich dann diskutiert werden, aber ich bin guter Dinge, dass es von der Bevölkerung gut angenommen wird und dann sollten wir das Ohr auch an den Bürgerinnen und Bürgern haben und wenn da auch eine Bereitschaft besteht, so was zu machen. Ich bin da offen, ich denke, es wäre eine wichtige Überlegung." Ab 1941 hatten die Nationalsozialisten in der psychiatrischen Anstalt bei Hadamar 15.000 Menschen ermordet. Auf ihrem Weg dorthin waren die Menschen in grauen Bussen durch die Stadt gefahren worden.

Klee-Schau in Münchner Pinakothek wird verlängert Bereits 70.000 Besucher Die Ausstellung "Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses" in München haben seit März bereits 70.000 Besucher gesehen. Grund für die Pinakothek der Moderne, die Schau bis 17. Juni zu verlängern. Von dem umfangreich bebilderten Katalog, der bereits jetzt als neues Standardwerk gehandelt wird, sind nur noch Restexemplare im Museumsshop erhältlich. Im Mittelpunkt der Sonderausstellung über Klee (1879-1940) stehen seine produktive Bauhaus-Zeit sowie die Konflikte der Moderne in den 1920er-Jahren. Dafür gelang es, aus bedeutenden Sammlungen 130 Leihgaben zu erhalten, darunter selten oder seit Jahrzehnten nicht in Deutschland gezeigte Werke Klees.

Bildhauer Gerhard Thieme mit 90 Jahren gestorben Mehr als 50 Totenmasken Einst nahm er Bertolt Brecht die Totenmaske ab: Der Bildhauer Gerhard Thieme ist am Sonntag mit 90 Jahren in Berlin gestorben. Vor allem in Berlin hinterlässt er zahlreiche Brunnen und Skulpturen. 1928 im sächsischen Rüsdorf geboren, war Thieme mit der Erzgebirgischen Tradition des Holzschnitzens aufgewachsen. Er studierte Kunst zunächst in Dresden, später in Berlin-Weißensee. Zusammen mit seinem Mentor Fritz Cremer nahm er 1956 dem berühmten Dramatiker Bertolt Brecht in dessen Sterbezimmer die Totenmaske ab. Insgesamt gehören zu Thiemes Werk mehr als 50 Totenmasken - unter anderem von DDR-Staatsrat Walter Ulbricht, von Komponist Hanns Eisler sowie von der Tänzerin Gret Palucca.

Erstes Großobjekt im Humboldt Forum angekommen Extra große Öffnungen in den Wänden für Südseeboot Als erstes Ausstellungsobjekt ist ein weltweit einzigartiges Südseeboot in das Humboldt Forum im Berliner Schloss eingezogen. Eine eigens eingebaute Hebeanlage hievte die 16 Meter lange Holzkiste mit der wertvollen Fracht von der Eingangshalle in den Ausstellungssaal im ersten Stock. Dort waren extra zwei große Öffnungen in den Wänden freigelassen worden, um die Großobjekte aus dem Ethnologischen Museum einbringen zu können. Das Humboldt Forum direkt gegenüber der Museumsinsel soll von 2019 an ein großes Museums- und Kulturzentrum werden. Ausstellungsschwerpunkte sind die Sammlungen des Ethnologischen und das Asiatischen Museums.

Marbach kauft den Nachlass von Bernard von Brentano Romanentwürfe, Theaterstücke, Korrespondenzen Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat den Nachlass des Schriftstellers Bernard von Brentano gekauft. Das Archiv umfasst Manuskripte zu Romanen, Erzählungen, Theaterstücke, Essays und Kritiken. Zum Bestand gehören auch Korrespondenzen mit Zeitgenossen wie Theodor W. Adorno, Gottfried Benn und Marie Luise Kaschnitz. Brentanos 1932 erschienenes Buch "Beginn der Barbarei in Deutschland", in dem er sich gegen den Nationalsozialismus wandte, wurde später verboten. 1933 ging er mit seiner Frau ins Exil in die Schweiz. Dort schrieb er den größten Teil seines literarischen Werks, darunter sein Hauptwerk "Theodor Chindler". Brentano starb 1964.

Winckelmann-Jubiläum ohne Museum Umbaumaßnahmen dauern bis September Im Jubiläumsjahr zu Ehren des Gelehrten Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) bleibt das Museum in seinem Geburtsort Stendal definitiv geschlossen. Wie die Winckelmann-Gesellschaft auf ihrer Homepage mitteilt, dauern die Umbaumaßnahmen voraussichtlich bis September an. Ursprünglich war die Wiedereröffnung für den 26. Mai geplant. Winckelmann gilt als Wegbereiter des Klassizismus und Gründervater der modernen Archäologie. Am 8. Juni jährt sich sein Todestag zum 250. Mal.

Kulturpolitikerin Müntefering: "Wir müssen teilen lernen" Mehr Gleichberechtigung im Dialog mit Afrika Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, hat sich für mehr Gleichberechtigung im Dialog mit Afrika ausgesprochen. "Uns geht es nicht darum, Kultur zu exportieren. Wir wollen Zusammenarbeit und Kooperation", sagte die SPD-Politikerin dem Berliner "Tagesspiegel" nach ihrer ersten Afrika-Reise. Die zentrale Frage laute, was teilen im 21. Jahrhundert bedeute. "Wir müssen in Deutschland begreifen, dass es uns nur gut geht, wenn es auch anderen gut geht." Müntefering ist laut Koalitionsvertrag mit für die Aufarbeitung der deutschen kolonialen Vergangenheit zuständig. Die junge Generation Nigerias sei jedoch viel stärker auf die Zukunft ausgerichtet. "Sie wollen mit uns kulturell zusammenarbeiten."

Schlagerstar Jürgen Marcus gestorben Durchbruch mit "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" Schlagersänger Jürgen Marcus ist tot. Er starb Mitte Mai im Alter von 69 Jahren in München, teilte sein Manager mit. "Schweren Herzens gebe ich bekannt, dass Jürgen Marcus den Kampf gegen die chronische Lungenkrankheit COPD verloren hat". Marcus litt seit 2002 an der Krankheit. Deshalb beendete er auch seine Karriere. Der Durchbruch gelang Marcus 1972 mit "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben". 1976 ging er beim Eurovision Song Contest für Luxemburg an den Start. Marcus arbeitete mit Größen der Musikbranche wie Jack White und Andrew Lloyd Webber zusammen. Weitere bekannte Hits sind "Ein Festival der Liebe", "Auf dem Bahnhof der vielen Geleise" und "Ein Lied zieht hinaus in die Welt".

WDR: Kündigung wegen Vorwurfs sexueller Belästigung Fernsehkorrespondenten werden zahlreiche Belästigungsfälle vorgeworfen Der Westdeutsche Rundfunk hat einem Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos gekündigt. Nach Informationen des Magazins "Stern" und des Recherchebüros "Correctiv" handelt es sich dabei um einen Fernsehkorrespondenten, dem zahlreiche Belästigungsfälle vorgeworfen werden. Der WDR selbst teilte dazu in Köln mit, er habe in den letzten Wochen neue Hinweise mehrerer Betroffener erhalten. Auch nach Anhörung des Mitarbeiters habe der WDR die Vorwürfe als glaubhaft und so gravierend eingestuft, dass er nun Konsequenzen gezogen habe.

Erdogan-Hitler-Vergleich: Protest gegen Zeitschrift Das französische Magazin "Le Point" erhält Hasskommentare Nach einem Vergleich des türkischen Präsidenten mit Adolf Hitler haben Anhänger von Recep Tayyip Erdogan das französische Magazin "Le Point" bedroht. Die Redaktion habe im Internet Hasskommentare erhalten, teilte das Magazin auf seiner Website mit. Das Titelbild der aktuellen Ausgabe zeigt ein Erdogan-Foto mit dem Text: "Der Diktator. Wie weit wird Erdogan gehen?" Im Leitartikel wird die Frage aufgeworfen: "Ist Erdogan der neue Hitler?" An Zeitungskiosken gab es am Wochenende auch Proteste gegen das Titelbild. In einem Video ist zu sehen, wie Erdogan-Anhänger ein Plakat mit dem Titelbild des Magazins entfernen. "Le Point" warf den Unterstützern der türkischen Regierungspartei AKP vor, "Symbole der Meinungsfreiheit und der Vielfalt der Presse anzugreifen".

Filmregisseur Andreas Dresen als Professor in Rostock berufen "Filmschauspiel" soll auf die Anforderungen im Film vorbereiten Der Filmregisseur Andreas Dresen ("Als wir träumten", "Halt auf freier Strecke") ist zum Professor an der Hochschule für Musik und Theater Rostock berufen worden. Am 1. Juni übernehme der 54-Jährige die neu eingerichtete Professur für Filmschauspiel am Institut für Schauspiel der Hochschule, teilte das Bildungsministerium in Schwerin mit. Die Professur für Filmschauspiel soll Schauspielstudenten auf die besonderen Anforderungen des Mediums Film vorbereiten. Darüber hinaus soll Dresen die Landesregierung bei der Filmförderung beraten. Für die Professur stellt das Land der Hochschule für Musik und Theater für acht Jahre zusätzlich 643.800 Euro bereit, wie es hieß. Das Geld stamme aus dem Hochschulpakt.

Schauspiel-Intendant Bachmann bestreitet Mobbing-Vorwürfe Herrscht am Kölner Schauspiel eine "Atmosphäre der Angst"? Der Kölner Schauspiel-Intendant Stefan Bachmann hat Mobbing-Vorwürfe bestritten. "Warum werden mit viel Aufwand Zerrbilder produziert, die nicht die offene, die kreative, die respektvolle Arbeitsatmosphäre bei uns am Haus wiedergeben?", fragte er bei der Jahrespressekonferenz des Theaters in Köln. Der 51 Jahre alte Schweizer äußerte sich in einer kurzen Erklärung zu Beginn der Pressekonferenz, Nachfragen zu den Vorwürfen blockte er ab. Die Mobbing-Vorwürfe werden im aktuellen "Spiegel" von ehemaligen und aktuellen Ensemble-Mitgliedern erhoben. Die Vorwürfe richten sich gegen Bachmanns Frau Melanie Kretschmann, die in Köln als Schauspielerin und Regisseurin arbeitet. Kretschmann soll unter anderem eine Schauspielerin vor versammelter Mannschaft fertiggemacht haben. Im Ensemble werde mit Blick auf sie von einer "Schatten-Intendanz" gesprochen. Immer wieder gerate Kretschmann in heftige und andauernde Auseinandersetzungen mit anderen Ensemble-Mitgliedern und Regisseuren. Bachmann ergreife in den Konflikten Partei für seine Frau.