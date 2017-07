Lojze Wieser Der literarische Feinschmecker

Katrin Heise im Gespräch mit dem Verleger Lojze Wieser

"Nur so fressen mir die Leute aus der Hand". Verleger Lojze Wieser verteilt Schinken vom slowenischen Ochsen. (Deutschlandradio / Andreas Buron)

Die sprachliche und literarische Vielfalt Europas begleitet Lojze Wieser schon sein ganzes Leben. Geboren im Österreich der Nachkriegszeit in eine Familie der slowenisch-sprachigen Minderheit, kam er schon früh mit Büchern in Kontakt. Als Verleger reiste der heute 63-Jährige später durch Südosteuropa und eröffnete der deutschsprachigen Leserschaft eine Welt von Autoren, die bis dahin nicht ins Deutsche übersetzt waren. Während der Balkankriege half Lojze Wieser Autoren ins Exil, organisierte Lesungen und setzt sich bis heute für ein friedliches, vielstimmiges Miteinander ein, das die Eigenheiten bewahrt. Aber auch die kulinarische Vielfalt seiner europäischen Heimat liegt dem umtriebigen Verleger am Herzen: In seinen poetischen Reiseberichten geht der Gastrosoph den geschmacklichen Feinheiten und Nuancen verschiedenster europäischer Regionen nach. In diesem Jahr feiert der in Klagenfurt ansässige Verlag Wieser sein 30-jähriges Jubiläum.

Der österreichische Autor und Verleger Lojze Wieser zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur. (Deutschlandradio – Laura Lucas)

Warum er einst der meistgefährdete Mensch in Österreich war, wieso er seiner Großmutter ein Denkmal setzen wollte und was für ihn ein gutes Buch ausmacht - darüber unterhält sich Katrin Heise mit Lojze Wieser - am 23.07.2017, ab 9.07 Uhr.