Kulturnachrichten

Dienstag, 19. Juni 2018

Locarno Festival ehrt Paolo und Vittorio Taviani Huldigung an Lebenswerk der beiden Regisseure Das Filmfestival im schweizerischen Locarno würdigt in seiner 71. Ausgabe das Lebenswerk der italienischen Regisseure Paolo und Vittorio Taviani. Auf der Piazza Grande wird erstmals eine restaurierte Fassung des 1987 erschienenen Films "Good morning Babilonia" der Taviani-Brüder gezeigt, wie das Festival mitteilte. Dazu wird Paolo Taviani (86) in Locarno erwartet. Sein Bruder Vittorio Taviani war nach langer Krankheit im April mit 88 Jahren gestorben Mit ihrem poetischen, politischen und alles durchdringenden Werk hätten die Gebrüder Taviani einige der bedeutendsten Kapitel der italienischen Filmgeschichte geschrieben, heißt es von den Veranstaltern des Festivals. Mehr als 50 Jahre produzierten die Brüder gemeinsam Filme und erhielten dafür viele internationale Auszeichnungen wie die Goldene Palme von Cannes und den Goldenen Bären der Berlinale. Das Locarno Filmfestival findet vom 1. bis 11. August statt.

15 000 mittelalterliche Gegenstände in Tallinn entdeckt Größter Einzelfund an mittelalterlichen Gegenständen Gebrauchsgegenstände, Schmuck, Münzen und noch vieles mehr: Archäologen haben bei Ausgrabungen in Estlands Hauptstadt Tallinn etwa 15 000 mittelalterliche Gegenstände gefunden. Die gut erhaltenen Objekte wurden in einem Stadtbezirk nahe der Altstadt freigelegt, berichtete der estnische Rundfunk. Sie stammen größtenteils vom Ende des 15. Jahrhunderts - der Blütezeit des mittelalterlichen Tallinn. Diese Funde böten einen Einblick in die materielle Kultur einer Epoche, sagte der Archäologe Erki Russow von der Universität Tallinn. Den Angaben zufolge ist es der bislang größte Einzelfund an mittelalterlichen Gegenständen in Estland.

Hru¨a bleibt Chefdirigent der Bamberger Symphoniker Vertragsverlängerung bis 2026 Die Bamberger Symphoniker haben ihren Chefdirigenten Jakub Hru¨a langfristig an sich gebunden. Am Dienstag verlängerte der 36-Jährige seinen Vertrag für weitere fünf Spielzeiten und bleibt damit bis 2026 Chefdirigent, wie das bayerische Kunstministerium mitteilte. Der aus Tschechien stammende Hru¨a hatte im Herbst 2016 die Nachfolge von Jonathan Nott als Chefdirigent in Bamberg angetreten. Mit ihm habe die Bayerische Staatsphilharmonie ihren künstlerischen Weg enorm erfolgreich fortgesetzt und zähle zu den international bedeutsamsten Symphonieorchestern Bayerns, sagte Kulturministerin Ministerin Kiechle.

Sanierung der Bonner Beethovenhalle wird teurer Gründe sind Kostensteigerungen bei den Lüftungsschächten Die Sanierung der Beethovenhalle in Bonn wird wahrscheinlich nochmals teurer. Die aktuelle Kostenprognose belaufe sich auf rund 84 Millionen Euro, teilte die Stadt mit. In einer Hochrechnung aus dem Februar hatte man rund 79 Millionen Euro veranschlagt. Gründe seien Kostensteigerungen bei der Sanierung der Lüftungsschächte, der Restaurierung der historischen Türen und bei zusätzlichen Rohbauarbeiten. Der Umbau der 1959 eröffneten Konzerthalle soll das Gebäude als Spielstätte für Konzerte und als Multifunktionshalle erhalten. Die Akustik soll verbessert werden und das Beethovenorchester einen Probensaal erhalten. Als problematisch erweisen sich aber der Baugrund und die Statik. Die Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte 2020 geplant. Der Neubau eines Festspielhauses zu Beethovens 250. Geburtstag in diesem Jahr war 2015 abgesagt worden, nachdem die Beteiligten sich nicht einigen konnten.

ZLB auf Gelände der Amerika-Gedenkbibliothek "Wohnzimmer der Stadtgesellschaft" Der geplante Neubau der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin soll auf dem Gelände der Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg entstehen. Das beschloss der Senat heute nach jahrelangem Ringen um den Standort. Die bisherige Amerika-Gedenkbibliothek, ein Geschenk der USA an West-Berlin zum Wiederaufbau nach dem Krieg, soll in den Erweiterungsbau einbezogen werden. Mit einem Baubeginn rechnet Kultursenator Lederer allerdings frühestens im Jahr 2025. Grund sind die langen Beteiligungs- und Planungsverfahren. Bisher ist die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands auf drei Standorte verteilt. Neben der Amerika-Gedenkbibliothek am Halleschen Tor gibt es die Stadtbibliothek in Mitte und das Außenmagazin im Westhafen. Vor allem der Hauptsitz, die Amerika-Gedenkbibliothek, platzt seit Jahren aus allen Nähten. Gegenüber einem 270-Millionen-Euro-Projekt, das 2014 an einem Volksentscheid scheiterte, soll es jetzt eine abgespeckte Variante geben. Statt einer Nutzfläche von 42 000 Quadratmetern sind nur noch 37 000 Quadratmeter geplant. Die Kosten werden auf 360 Millionen Euro veranschlagt.

Nachfolge für Berlinale-Chef Kosslick wird verkündet Personalie wird mit Spannung erwartet Am Freitag soll die Nachfolge von Berlinale-Direktor Dieter Kosslick vorgestellt werden. Namen wurden in der Ankündigung dazu nicht genannt, bislang haben alle Beteiligten Stillschweigen bewahrt. Kosslick (70) ist seit 2001 Chef der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Sein Vertrag läuft bis Mai 2019. Für die Nachfolge wurde vom zuständigen Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin eine Findungskommission eingerichtet. Die Kommission werde nun einen Vorschlag für die künftige Leitung der Berlinale unterbreiten, heißt es heute. Die Personalie wird mit Spannung erwartet. Die Berlinale ist neben Cannes und Venedig eines der wichtigsten Filmfestivals weltweit. Die Findungskommission habe unter Vorsitz von Kulturstaatsministerin Grütters zahlreiche Gespräche mit Produzenten, Regisseuren, Schauspielern, Festivalkennern und auch Beschäftigten der Berlinale geführt.

US-Rapper XXXTentacion in Florida erschossen Zwei Verdächtige flüchten vom Tatort Der US-Rapper XXXTentacion ist in Florida erschossen worden. Der 20-Jährige wurde am helllichten Tag in der Nähe eines Motorradgeschäfts in Deerfield Beach nördlich von Miami niedergeschossen, wie das zuständige Sheriff-Büro mitteilte. Er wurde später im Krankenhaus für tot erklärt. Der Rapper, der mit richtigem Namen Jahseh Onfroy hieß, habe gerade das Geschäft verlassen, als sich ihm zwei bewaffnete Verdächtige genähert hätten, teilte das Sheriff-Büro mit. Einer der Verdächtigen schoss auf Onfroy. Die beiden flüchteten anschließend mit einem Auto. Nach ersten Ermittlungen könne es sich um einen Raubmord handeln. XXXTentacion war einer der Stars der jungen Hip-Hop-Szene in den USA. Berühmt wurde XXXTentacion mit Veröffentlichungen auf der Plattform SoundCloud. Rapper-Kollege Kanye West twitterte nach der Todesnachricht: "Ich habe dir niemals gesagt, wie sehr du mich inspiriert hast, als du da warst."

Wiener Festwochen-Intendant geht nach zwei Jahren Tomas Zierhofer-Kin nimmt seinen Hut Nach nur zwei Jahren Amtszeit nimmt der Intendant der Wiener Festwochen, Tomas Zierhofer-Kin, seinen Hut. "Ich habe diesen Vorschlag der Kulturstadträtin unterbreitet, da ich trotz vieler künstlerischer Erfolge und der gelungenen Bemühungen, ein für die Festwochen neues Publikum zu gewinnen, auf keine breitere Resonanz gestoßen bin", erklärte Zierhofer-Kin. Ursprünglich sollte der Vertrag noch weitere drei Jahre laufen. Nach Angaben der Wiener Kulturstadträtin Veronica-Kaup-Hasler handelt es sich um eine "einvernehmliche Vertragsauflösung" zum 30. Juni. Zierhofer-Kin war 2017 für die Neuausrichtung des Kulturfestivals von Presse und Publikum scharf kritisiert worden. Das breite Programm aus Opern, Konzerten und Theatervorführungen sei unter seiner Leitung zu performancelastig und diskursorientiert und enthalte zu wenig klassisches Theater, so die Vorwürfe. Die diesjährigen Festwochen endeten am Sonntag - dieses Mal mit durchwachsenen Kritiken.

"Anti-israelischer Aufruf fördert Judenfeindlichkeit" Berlins Kultursenator kritisiert Boykottaufrufe Berlins Kultursenator Lederer hat anti-israelische Aufrufe gegen das Festival Pop-Kultur (15. bis 17. August) kritisiert. Der Boykott von Kunst und kulturellem Austausch sei kein sinnvolles Mittel, um in einem "komplexen Konflikt" Veränderung und Annäherung zu erreichen, hieß es in einer Mitteilung des vom Senat geförderten Festivals. "Boykottaufrufe gegen Israel sind von Dämonisierung und Doppelstandards geprägt, sie bedienen und befördern antisemitische Denkmuster", erklärte Lederer. Auch in diesem Jahr sieht sich das Festival mit Boykott-Aufrufen konfrontiert. Der US-Musiker John Maus sowie die Briten Shopping, Richard Dawson & Band und Gwenno hatten ihre Teilnahme abgesagt. Das Festival bekräftigte, dass es sich von solchen Aktionen nicht einschüchtern lasse. Anlass für den Boykott ist die Unterstützung des Festivals durch die Botschaft Israels, die 1200 Euro für Unterkunft und Reisekosten für drei Künstler beisteuert.

Prozess um Attacke auf Kippa-Träger gestartet Gericht verhandelt über mutmaßlich antisemitische Attacke Rund zwei Monate nach der Attacke auf einen Israeli mit Kippa in Berlin muss sich seit heute ein 19-Jähriger vor dem Amtsgericht verantworten. Dem Angeklagten, der aus Syrien stammt wird gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Er soll am 17. April zwei junge Männer, die eine Kippa trugen, antisemitisch beschimpft und angegriffen haben. Der junge Mann aus Israel wurde laut Anklage mindestens zehn Mal mit einem Gürtel geschlagen und verletzt. Der Angriff war gefilmt und danach ins Internet gestellt worden. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Das Urteil wird noch heute erwartet.

Zweimal Gold für Deutschlandfunk Kultur Radio-Oscars für zwei Produktionen Deutschlandfunk Kultur ist beim Festival Radio Award in New York zwei mal mit Gold ausgezeichnet worden. Der Gold Radio Award ging an die Produktionen „Illuminations von der Künstlergruppe Soundwalk Collective und „Palimpsest – a sound biography von Götz Naleppa. Beide Produktionen wurden in der Kategorie Entertainment/ Soundart ausgezeichnet. „Illuminations ist eine Koproduktion mit France Culture entstanden und knüpft an die Zeit des französischen Dichters Arthur Rimbaud an als dieser in jungen Jahren kein einziges Gedicht mehr schrieb. Der Gruppe „Soundwalk Collective gehören unter anderem die Sängerin Patti Smith und die Schauspielerin Charlotte Rampling an. Bei der Autoren-Produktion „Palimpsest schafft es Naleppa mit Klängen und Bildern Situationen aus längst vergangenen Jahren wieder lebendig zu machen und greift dabei auf sein Soundarchiv aus 40 Jahren zurück. Naleppa war bis 2008 Redakteur bei Deutschlandradio Kultur. Die Radio Program Awards werden jährlich von einer internationalen Fachjury verliehen. Sie gelten als Oscars des Radios.

US-Autor Diaz darf an Hochschule MIT zurückkehren Keine Hinweise auf sexuelles Fehlverhalten Der US-Schriftsteller und Pulitzer-Preisträger Junot Diaz darf trotz Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens zur Lehre an das Massachusetts Institute of Technology (MIT) zurückkehren. Es seien keine Hinweise gefunden worden, die Anlass gäben, Diaz' Rolle als Mitglied der Fakultät für Vergleichende Medienwissenschaft und Schreiben einzugrenzen, teilte die Hochschule mit. Seine Rückkehr werde im Herbst zu Beginn des neuen akademischen Jahres erwartet. Die Autorin Zinzi Clemmons und andere Schreiberinnen waren zuletzt mit Berichten über Diaz' Verhalten an die Öffentlichkeit getreten. Clemmons erklärte, er habe sie gewaltsam in die Enge getrieben und geküsst. Anschließend schrieben auch die Autorinnen Carmen Maria Machado und Monica Byrne, sie seien Zielscheibe unangemessenen und aggressiven Verhaltens geworden. Diaz hatte gesagt, die Verantwortung für sein Verhalten in der Vergangenheit zu übernehmen.

"Black Panther" räumt bei MTV-Awards ab Hauptpreis bei MTV Movie & TV Awards Der schwarze Superhelden-Hit "Black Panther" hat den Hauptpreis bei den MTV Movie & TV Awards gewonnen und drei weitere Auszeichnungen abgeräumt. Schauspieler Chadwick Boseman, der in dem Film die Rolle des gleichnamigen Superhelden spielt, gewann die Trophäen als bester Held sowie für die beste schauspielerische Leistung in einem Film. Sein Kollege Michael B. Jorden, der in "Black Panther" die Figur Killmonger spielt, gewann den Preis als bester Bösewicht. Der Marvel-Hit war mit sieben Nominierungen als Favorit ins Rennen gegangen. Die Show im kalifornischen Santa Monica, bei der Fans die Gewinner per Abstimmung wählen, stand ganz im Zeichen von Vielfalt: Als erste schwarze Frau führte Komikerin Tiffany Haddish durch die Verleihung, die dieses Jahr zum 27. Mal stattfand.

Kassel stimmt Kauf von documenta-Obelisk zu Einigung über Standortfrage ist Voraussetzung Nach monatelangen Verhandlungen in Kassel über den Ankauf des documenta-Kunstwerks Obelisk hat das Stadtparlament entschieden: Die 16 Meter hohe Steinsäule des nigerianisch-amerikanischen Künstlers Olu Oguibe wird gekauft, sofern es eine Einigung mit ihm über den Standort gibt. Eine Mehrheit im Stadtparlament habe dafür gestimmt und eine Frist für das Ende der Verhandlungen gesetzt, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montagabend. Wenn bis Ende Juni keine Einigung mit dem Künstler gefunden wird, soll der Obelisk in Kassels Innenstadt abgebaut werden. Kein Einvernehmen im Parlament gab es allerdings bei der eigentlich entscheidenden Frage, wo das Kunstwerk stehen soll. Oguibe bestand lange Zeit darauf, dass der Obelisk in der Innenstadt auf dem Königsplatz bleibt. Die Stadt lehnte dies ab. Sie will den Platz für weitere documenta-Ausstellungen freihalten.

Kulturpolitiker und Publizist Hermann Glaser gestorben Glaser wurde 89 Jahre alt Der Kulturpolitiker und Publizist Hermann Glaser ist tot. Er starb nach Angaben seines Sohnes überraschend in der Nacht zum Montag. Der in Nürnberg geborene Glaser war 26 Jahre lang bis 1990 Kulturdezernent seiner Heimatstadt. 15 Jahre lang hatte er auch den Vorsitz des Kulturausschusses im Deutschen Städtetag inne. Glaser setzte sich für eine demokratische, um die Teilhabe möglichst vieler Menschen bemühte Kulturpolitik ein. 1973 war er Mitbegründer des selbst verwalteten Nürnberger Jugendzentrums KOMM, um den aus seiner Sicht gegängelten Jugendlichen mehr Freiraum zu geben. Das KOMM machte 1981 bundesweit Schlagzeilen, als nach einer Hausbesetzer-Demonstration 140 Jugendliche verhaftet wurden. Am Ende wurden sämtliche Verfahren eingestellt. In den vergangenen Jahrzehnten war Glaser vor allem als Publizist tätig. Er verfasste etwa die "Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland". 2009 erhielt er das Verdienstkreuz am Bande.