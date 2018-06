Live. RIAS Kammerchor im Konzerthaus Berlin Musik der beiden Haydn-Brüder

Moderation: Ruth Jarre

Justin Doyle ist Chefdirigent des RIAS Kammerchors und hat für dieses Konzert handschriftliche Noten für die Aufführung eingerichtet (RIAS Kammerchor/ Matthias Heyde)

Joseph Haydn war nicht der einzige Musikbegabte in seiner Familie. Auch sein Bruder Michael wurde Chorist in Wien und schlug dann eine Musikerkarriere ein. Ihre geistlichen Werke wurden innerhalb besonderer Kirchenfeste zum Teil gemeinsam aufgeführt.

Kirchenfeste und -jubiläen verlangten schon zu Mozarts Zeiten nach besonderen Festprogrammen. Auch in der Klosteranlage Stift Göttweil wurden besondere Anlässe mit ausgedehnten Gottesdiensten groß gefeiert. Oftmals wurde dann die prächtige "Missa maxima" von Joseph Haydn ausgewählt, die mit anderen Werken kombiniert wurde. Alte Handschriften, die im Stift aufbewahrt werden, verraten auch, welche.

Historische Programmgestaltung

Die große Messe von Joseph wurde mit Musik seines jüngeren Bruders Michael Haydn kombiniert. Dieser war nach Salzburg als Hofmusiker und Konzertmeister, und nach Mozarts Weggang aus der Stadt auch zum Domorganist berufen worden. Seine musikalische Karriere verdankte er, wie sein Bruder auch, einer Reise von Georg Reutter, dem Jüngeren. Der war wiederrum Kapellmeister am Wiener Stephansdom und suchte auf ausgedehnten Landreisen nach talentierten Jungen mit klarer, heller Stimme für seinen Chor. Als Joseph in seinem bescheidenen Heimatdorf Hainburg an der Donau vorsang, wurde dieser prompt nach Wien engagiert.

Joseph Haydns Karriere begann mit einer hellen klaren Knabenstimme. (picture-alliance / dpa)

Wenige Jahre später auch der Bruder. Unter Reutter erlernten beide das erste musikalische Handwerk. Und genau die Werke des Mentors der beiden Haydn-Brüder finden sich auf dem Festprogramm des Stifts. Diesen historischen Quellen folgt nun der RIAS Kammerchor Berlin in seinem heutigen Konzert.

Johanna Winkel freut sich auf das Konzert mit dem RIAS Kammerchor (RIAS Kammerchor/Tatjana_Dachsel)

Die Motette "Vox laetabunda et jucunda" von Geort Reutter hat der Chefdirigent Justin Doyle extra für dieses Konzert aus einer Handschrift des Stifts Göttweig editiert. Somit wird nach rund 200 Jahren diese Musik das erste Mal wieder zu hören sein.

Live aus dem Konzerthaus Berlin

Joseph Haydn

"Missa Cellensis in honorem Beatissimae Virginis Mariae" C-Dur für Soli Chor und Orchester, Hob.XXII:5

ca. 20.45 Uhr Konzertpause

Michael Haydn

"Ave Regina" C-Dur für achtstimmigen Chor, MH 140

Georg Reutter

"Vox laetabunda et jucunda"

"Ad aram Dei"

Johanna Winkel, Sopran

Sophie Harmsen, Alt

Benjamin Bruns, Tenor

Wolf Matthias Friedrich, Bass



RIAS Kammerchor Berlin

Akademie für Alte Musik Berlin

Leitung: Justin Doyle