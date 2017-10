Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen ist tot

Silvia Bovenschen, deutsche Literaturwissenschaftlerin, Autorin, Essayistin und Schriftstellerin. (picture alliance / Erwin Elsner)

Die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Silvia Bovenschen ist am Mittwoch in Berlin gestorben. Das teilte der S. Fischer Verlag mit.

Wie der S. Fischer Verlag am Donnerstag mitteilte, ist die Schriftstellerin Silvia Bovenschen am Abend des 25. Oktober im Alter von 71 Jahren in Berlin gestorben.

Silvia Bovenschen studierte Literaturwissenschaft, Soziologie und Philosophie in Frankfurt am Main, wo sie mit der später berühmt gewordenen Arbeit "Die imaginierte Weiblichkeit" promovierte. Mit ihrem Buch "Älter werden" aus dem Jahr 2006 erreichte sie auch ein größeres Publikum. Vor wenigen Wochen hatten sie noch ihren neuen Roma "Lug und Trug und Rat und Streben" veröffentlicht.

Silvia Bovenschen wurde am 5. März 1946 im oberbayerischen Point geboren.

