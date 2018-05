Literaturnobelpreis: Verleihung 2019 nicht sicher

Samstag, 26. Mai 2018

Er wird elektronisch überwacht und darf den Staat Connecticut nicht verlassen

Gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein ist nun in New York Anklage wegen Vergewaltigung und eines sexuellen Übergriffs erhoben worden. Der 66-Jährige stellte sich der Polizei und kam nach einer Anhörung gegen eine Kaution von einer Million Dollar frei. Weinstein hatte einen Barscheck über genau diesen Betrag dabei, da die Höhe der Kaution vorab ausgehandelt worden war. Der Beschuldigte habe seine Position, sein Geld und seine Macht benutzt, um junge Frauen in Situationen zu locken, in denen er sie sexuell verletzen konnte, sagte die stellvertretende Staatsanwältin vor Gericht. Weinsteins Anwalt verwies darauf, dass die Frauen die mutmaßlichen Übergriffe nicht der Polizei gemeldet hätten. „Herr Weinstein hat die Besetzungscouch in Hollywood nicht erfunden", sagte er. Natürlich gebe es in der Branche "schlechtes Benehmen", aber darum gehe es in diesem Fall nicht. Weinstein wird nun elektronisch überwacht und darf New York sowie den Staat Connecticut nicht verlassen.