Kulturnachrichten

Freitag, 3. November 2017

Liste der 100 Wichtigsten der Kunstwelt veröffentlicht Platz eins belegt die Deutsche Hito Steyerl Die Videokünstlerin Hito Steyerl ist vom britischen Kunstmagazin "ArtReview" zur derzeit einflussreichsten Persönlichkeit im internationalen Kunstbetrieb gekürt worden. Eine internationale Jury wählte die in München geborene deutsch-japanische Künstlerin dieses Jahr auf Platz eins der Rangliste "Power 100". Die 1966 geborene Steyerl ist an der Universität der Künste Berlin Professorin für Experimentalfilm. Sie war dieses Jahr auch bei der Skulptur Projekte Münster dabei. Zur Kunstbiennale in Venedig 2015 hatte die 1966 geborene Künstlerin im deutschen Pavillon mit ihrer Videoinstallation "Factory of the Sun", einem vermeintlichen Videogame, Aufsehen erregt. Auf Platz zwei folgt der für seine Arbeiten mit lebenden Tieren bekannte französische Starkünstler Pierre Huyghe. Platz drei belegt überraschenderweise keine Künstlerin, sondern die 73-jährige US-Naturwissenschaftshistorikerin und Feministin Donna Haraway.

Milo Rau plant Weltparlament in der Schaubühne Weltparlament will wichtige Fragen der Menschheit klären Bis zum Wochenende soll ein sogenanntes Weltparlament wichtige Zukunftsfragen diskutieren und eine Charta für das 21. Jahrhundert erarbeiten. Rund 60 Abgeordnete haben sich für das Weltparlament in der Berliner Schaubühne angemeldet. Darunter der Erdogan-kritische Journalist Can Dündar und der russische Theologe Maxim Shevchenko. Aus dem Deutschen Bundestag haben sich Vertreter aller Parteien mit Ausnahme der AfD angekündigt. Die Übergabe der Charta an den Bundestag ist für den kommenden Dienstag geplant, das ist der 100. Jahrestag der russischen Revolution.

Gurlitt-Schau wirft Schlaglicht auf NS-Raubkunst Bundeskunsthalle in Bonn zeigt zweiten Teil der Doppel-Ausstellung Nach der Eröffnung der Gurlitt-Schau vor zwei Tagen in Bern wird heute in Bonn der zweite Teil der Doppel-Ausstellung eröffnet. Bis zum 11. März zeigt die Bundeskunsthalle rund 250 Werke aus dem 2012 gefundenen Bestand von Hildebrand Gurlitt, einem der Kunsthändler Adolf Hitlers. Die Ausstellung präsentiert etwa Werke von Cranach, Dürer, Monet, Manet und Degas. Anhand von Biografien verfolgter jüdischer Sammler sowie Briefen und Geschäftsbüchern wird außerdem Gurlitts zwiespältige Rolle als NS-Kunsthändler aufgearbeitet. Die Sammlung von rund 1.500 Kunstwerken war 2012 unter rechtlich umstrittenen Umständen bei Gurlitts Sohn Cornelius in München und Salzburg beschlagnahmt worden. Damals wurde angenommen, dass Teile der Sammlung aus jüdischem Besitz stammten, doch bei weitem nicht alle Werke können als Raubkunst gelten. Eindeutig nachgewiesen werden konnte das bisher lediglich bei sechs Objekten. Vor seinem Tod im Jahr 2014 hatte Gurlitt das Berner Kunstmuseum zum Erben der Sammlung bestimmt. Seit Mittwoch werden dort rund 150 Werke gezeigt, die von den Nazis zu "entarteter" Kunst erklärt worden waren. Im Herbst 2018 soll die Doppelausstellung im Berliner Gropiusbau zu einer Schau zusammengeführt werden.

Schenkung für Kunstsammlungen Chemnitz Galeristenfamilie Bastian schenkt Museum hochkarätige Kollektion Die Berliner Galeristenfamilie Bastian hat den Kunstsammlungen Chemnitz eine Kollektion internationaler Kunst geschenkt. Die Sammlung umfasst mehr als 200 Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Collagen, Grafiken, Installationen und Fotografien, darunter Arbeiten von Pablo Picasso, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Joseph Beuys, Cy Twombly, Gerhard Richter und Luc Tuymans sowie eine Fotografie von Wim Wenders. "Die Schenkung ist ein großer Glücksfall", sagte Museumschefin Ingrid Mössinger der Deutschen Presse-Agentur. Der frühere Beuys-Assistent Heiner Bastian hatte schon bei der Schau "Picasso et le femmes" 2002 mit dem Museum zusammengearbeitet.

Festival legt Zusammenarbeit mit Kevin Spacey auf Eis Spacey sieht sich mit Vorwürfen sexueller Belästung konfrontiert Nach den Vorwürfen gegen Kevin Spacey wegen sexueller Übergriffe haben die Veranstalter des Gründerfestivals Bits & Pretzels ihre Partnerschaft mit dem US-Schauspieler auf Eis gelegt. "Angesichts der Vorwürfe gegen Herrn Spacey haben wir entschieden, dass er momentan kein passender Botschafter für Bits & Pretzels ist und wir die Zusammenarbeit suspendieren, bis mehr Fakten verfügbar werden", hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter Andreas Bruckschlögl, Bernd Storm van's Gravesande und Felix Haas. Spacey hatte Ende September in München angekündigt, als Partner in das bayerische Start-Up-Festival einzusteigen. Mehrere Schauspieler haben dem Oscar-Preisträger in den vergangenen Tagen vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben.

Deutscher Kulturrat veröffentlicht Rote Liste 2017 Gefährdete Kultureinrichtungen Der Deutsche Kulturrat hat unter anderem zwei ostdeutsche Institutionen auf die Liste der bedrohten Kultureinrichtungen gesetzt. Es handelt sich um die Dresdner Brücke/Most-Stiftung für Verständigung zwischen Deutschland und den ostmitteleuropäischen Staaten sowie das "Museum 1806" in Jena-Cospeda, das der historischen Schlacht bei Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 gewidmet ist. Die Brücke/Most-Stiftung beendet zum 31. Dezember nach 20 Jahren ihre operative Tätigkeit. Aufgrund gesunkener Zinserträge und fehlender institutioneller Förderungen, unter anderem durch den Freistaat Sachsen, sei die Fortführung nicht mehr möglich. Das Jenaer "Museum 1806" steht nunmehr auf der sogenannten Vorwarnliste. Unter anderem mache die Einführung des Mindestlohns es dem Museum schwer, sich weiter finanziell zu behaupten und die Qualität seiner Arbeit aufrechtzuerhalten, ließ das "Institut zur militärgeschichtlichen Forschung Jena 1806" als Betreiber wissen. Der Deutsche Kulturrat will als Dachverband der Bundeskulturverbände mit der Roten Liste auf gefährdete Kulturinstitutionen hinweisen, um Rettungsmaßnahmen anzustoßen.

Riesiger Hohlraum in Cheops-Pyramide entdeckt Zweck des Raums bisher unklar Wissenschaftler haben im Herzen der Cheops-Pyramide in Ägypten einen riesigen Hohlraum entdeckt. Er sei dort rund 4500 Jahre lang völlig unberührt geblieben, berichten sie in einer Studie im Fachmagazin "Nature". Er habe die Größe einer Passagiermaschine mit 200 Plätzen, sagte einer der Co-Autoren, Mehdi Tajubi, der Nachrichtenagentur AFP. Um was es sich bei ihm handelte, müsse noch untersucht werden. Seit Oktober 2015 hatten ägyptische, japanische, kanadische und französische Forscher gemeinsam nach versteckten Räumen in der riesigen Cheops-Pyramide gesucht. Aber keiner habe mit einem derart riesigen Hohlraum gerechnet. Bisher waren nur drei Hohlräume bekannt - die Königinnenkammer, die Königskammer und die "Große Galerie". Für ihre Entdeckung nutzten die Forscher sogenannte Myonen-Teilchen, die ihnen ähnlich wie beim Röntgen einen Einblick in die riesige Pyramide verschafften, ohne auch nur einen Stein verrücken zu müssen. Die winzigen geladenen Teilchen können dabei problemlos mehrere Meter Metall oder hunderte Meter Stein durchdringen. Die 139 Meter hohe Cheops-Pyramide ist die größte der Pyramiden von Giseh und zählt zu den sieben Weltwundern der Antike.

Tom Tykwer wird Jury-Präsident der Berlinale Filmfestival habe ihn von Beginn an unterstützt Der deutsche Regisseur, Drehbuchautor, Filmkomponist und Produzent Tom Tykwer wird Jury-Präsident der 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Tom Tykwer sei einer der profiliertesten deutschen Regisseure und habe sich auch auf internationalem Parkett als großer Filmkünstler etabliert, sagte Berlinale-Direktor Dieter Kosslick. Mit ihm habe die Berlinale einen großartigen Jury-Präsidenten gewonnen. Auch Tom Tykwer freut sich über seine Jury-Präsidentschaft. Die Berlinale sei seit jeher sein Lieblings- und Heimatfestival und habe ihn von Beginn an als Filmemacher unterstützt, sagte der Regisseur, der seit 1992 sechs seiner Filme auf der Berlinale vorgestellt hat. Bei der 68. Berlinale gehen vom 15. bis 25. Februar 2018 wieder Filme aus aller Welt ins Rennen um den Goldenen Bären.