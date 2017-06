Linksradikal in München Ein Fest gegen die BRD

Die Münchener Revolte "Freizeit 81" und ihre Folgen

Von Lorenz Schröter

Punkerkrawalle 1981 in München - "Freizeit 81" (Lorenz Schröter)

Anfang der 1980er-Jahre liegt in vielen Metropolen Revolte in der Luft, London, Zürich, Berlin.

In München gründet sich die "Freizeit 81", eine linksradikale Aktionsgruppe, die anarchistische Fanzines schreibt, Parolen an Hauswände sprüht und unter anderem mit einem Brandanschlag auf eine Bank Schlagzeilen macht. Nach ein paar Monaten wird die Gruppe von einem Mitglied verraten. Die 14- bis 17-Jährigen werden nach einem halben Jahr Untersuchungshaft entlassen, die Älteren zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.

Regie: der Autor

Mit: Susanne Schroeder, Frank Pätzold

Ton: Susanne Harasim

Produktion: BR 2013

Länge: 52'44

Lorenz Schröter, 1960 in München geboren, war Mitautor der "Freizeit-81-Fanzines" und in der Münchner Punk-Bewegung aktiv. Er schrieb Opern und dreizehn Bücher, radelte um die Welt, veranstaltete eine Literaturreihe, lief Triathlon, ritt mit einem Esel durch Deutschland. Heute lebt der Autor in Berlin, er verfasste rund 50 Features und Hörspiele, u a. Wurfsendungen für Deutschlandfunk Kultur.