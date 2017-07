Von Nicole Markwald

Rihanna nennt ihn das beeindruckendste Talent, das sie je gesehen habe: Er sei ein "stimmliches Biest". Nun ist der Linkin-Park-Sänger Chester Bennington im Alter von 41 Jahren gestorben.

Zuerst war es nur eine kurze Meldung vom Klatsch-Blog TMZ. Doch kurz darauf bestätigte Bandkollege Mike Shinoda per Twitter den Tod des Sängers der Band Linkin Park. Shinoda schrieb: "Geschockt und herzzerreißend. Aber es ist wahr."

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.