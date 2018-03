Kulturnachrichten

Montag, 26. März 2018

Letzter Vorhang für Kölner Millowitsch-Theater Millowitsch: "Das Ende hat betriebswirtschaftliche Gründe" Mit dem letzten Vorhang für "Wer weiß, wofür et jot es" schließt das traditionsreiche Kölner Millowitsch-Theater nach über 80 Jahren. Nach Angaben von Theaterleiter Peter Millowitsch rechne sich ein Weiterbetrieb nicht mehr und sei nur noch aus persönlichen Rücklagen zu finanzieren, erklärte Millowitsch: "Das Ende hat betriebswirtschaftliche Gründe: Der Ausstieg des WDR hat uns schwer getroffen, die Manpower, das Können und, ja, auch das Geld fehlen sehr. Zudem scheint das gute alte Volkstheater langsam aus der Mode zu kommen." 1998 übernahm Peter Millowitsch die Leitung des Theaters von seinem Vater Willy. Derbkomische Schwenke in kölscher Mundart sind das Markenzeichen des Theaters. Über hundert Schwenke brachte die Millowitsch-Familie auf die Bühne, 1953 schaffte sie es ins Fernsehen und wurde bundesweit bekannt. Als Veranstaltungsort wird das Theater unter dem Namen "Volksbühne am Rudolfplatz" weiter geöffnet bleiben.

Barley sieht im Facebook-Skandal die Demokratie bedroht Bundesjustizministerin fordert Aufklärung Bundesjustizministerin Katarina Barley empfängt heute Vertreter von Facebook in Berlin. Die SPD-Politikerin will Aufklärung darüber, ob auch deutsche Nutzer von dem Datenleck betroffen sind. Facebook steht massiv in der Kritik, weil Daten von 50 Millionen Usern unerlaubt weitergenutzt wurden. Barley fand scharfe Worte für den Vorgang. Durch den Datenmissbrauch seien Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedroht, sagte sie im ZDF. Facebook sei nicht im rechtsfreien Raum, und das müsse Deutschland auch deutlich machen. Der Chef des Unternehmens, Mark Zuckerberg, bat bereits öffentlich um Entschuldigung. In ganzseitigen Anzeigen in mehreren amerikanischen und britischen Sonntags-Zeitungen gab er zu, dass Facebook die Daten seiner Nutzer besser hätte schützen müssen.

Erstes plant neues Magazin am Vormittag "Live nach neun" soll im Mai starten Das Erste plant ein neues Magazin am Vormittag. "Live nach neun", so der Titel der neuen Sendung, soll werktags kurz nach neun Uhr morgens beginnen. Das bestätigte eine Sprecherin des Westdeutschen Rundfunks, der das Format produziert. Der Branchendienst "dwdl.de" hatte berichtet, dass das neue Format ab Mai auf Sendung gehen soll. Präsentiert wird es demnach von einem Moderatoren-Duo.

Musiker José Antonio Abreu gestorben Stardirigent Dudamel würdigt den "Vater und Gründer von 'El Sistema'" Der für seine Arbeit mit benachteiligten Kindern international bekannt gewordene Musiker José Antonio Abreu ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Abreu gründete 1975 mit elf Musikern in einem Arbeiterviertel von Caracas das Projekt "El Sistema". Daraus entstand ein Netz von Klassikorchestern und Chören für arme Kinder und Jugendlichen. Es ermöglichte jungen Leuten über die Musik einen Ausweg aus Armut und Perspektivlosigkeit. Sein berühmtester Schüler, Stardirigent Gustavo Dudamel, verabschiedete sich mit rührenden Worten von seinem Meister: "Meine ganze Liebe und ewige Dankbarkeit unserem Vater und Gründer von 'El Sistema'", schrieb Dudamel auf Twitter. Präsident Maduro würdigte den Komponisten in der Hauptstadt Caracas: "Der Maestro ist von uns gegangen. Danke für alles, was Sie uns gegeben haben." In einem seiner letzten Interviews sagte Abreu, "El Sistema" sei ein soziales Projekt, weil es durch die Musik zur Entwicklung des Menschen beitragen wolle; und ein nationales Projekt, weil es das ganze Land zur Teilnahme bewegen wolle.