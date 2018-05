Kulturnachrichten

Donnerstag, 10. Mai 2018

"Lesen gegen das Vergessen" Künstler erinnern an Bücherverbrennung Mit einer Lesung auf dem Berliner Bebelplatz erinnern Künstler und Schriftsteller heute an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten von 85 Jahren. Unter dem Motto "Lesen gegen das Vergessen" werden unter anderem der Schauspieler Ben Becker, die Autoren Volker Braun und Christoph Dieckmann, der Musiker Andrej Hermlin und die "Nazi-Jägerin" Beate Klarsfeld erwartet, wie die Bundestagsfraktion der Linken mitteilte. Am 10. Mai 1933 hatten die Nazis an 22. deutschen Universitätsstädten Bücher unliebsamer Autoren verbrannt, darunter auch am Bebelplatz. Dort erinnert inzwischen eine leere Bibliothek des israelischen Künstlers Michal Ullman an die Bücherverbrennung.

Karlspreis an Emmanuel Macron verliehen Frankreichs Präsident wird für Vision von Europa geehrt Der französische Präsident Emmanuel Macron hat für seine Vision von einem neuen Europa den Internationalen Karlspreis zu Aachen erhalten. Der Preis würdigt auch Macrons leidenschaftlichen Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus. Macron sei der derzeit größte Impulsgeber des heutigen Europas, sagte Aachens Oberbürgermeister Philipp bei der Preisverleihung. Die Auszeichnung solle Ermutigung sein, weiterhin als starke Stimme für ein neues Europa zu streiten. Bundeskanzlerin Merkel würdigte Macrons Begeisterung, Einsatz und Courage. Die Auszeichnung solle nicht nur Bestätigung für den richtigen Weg sein, sondern auch Bestärkung und Ansporn, den Weg zuversichtlich weiterzugehen. "Ich freue mich, auf diesem Weg mit Dir gemeinsam arbeiten zu können", sagte Merkel in ihrer Laudatio.

Dänischer Maler Per Kirkeby gestorben Einer der bedeutendsten Vertreter der Gegenwartskunst ist tot Der dänische Maler und Bildhauer Per Kirkeby ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er sei gestern friedlich eingeschlafen, bestätigte seine Familie der Zeitung "Politiken". Kirkeby galt als bedeutendster Vertreter der dänischen Gegenwartskunst. International erregte er vor allem in Deutschland Aufmerksamkeit, er stellte aber auch im Londoner Tate, im Museum of Modern Art in New York und im Centre Pompidou in Paris aus. Der Naturwissenschaftler Kirkeby ließ sich in seiner Arbeit häufig von der Natur inspirieren. Zu seinen Werken zählen zahlreiche abstrakte Landschaftsdarstellungen in leuchtenden Farben. Zu Beginn der 1970er Jahre wandte sich Kirkeby von der Pop Art der informellen Malerei der 1950er Jahre zu. Später entstanden Skulpturen aus Backstein und Bronze-Plastiken. 1978 wurde Kirkeby Kunstprofessor in Karlsruhe, 1989 ging er als Professor an die Städelschule in Frankfurt.

Protest auf dem roten Teppich beim Filmfest in Cannes Ein russisches Filmteam erinnert an inhaftierten Regisseur Mit einer Protestaktion auf dem roten Teppich in Cannes hat ein russisches Filmteam an seinen in der Heimat festgehaltenen Regisseur erinnert. Der Beitrag "Leto" feierte gestern Abend Premiere bei dem Festival - Regisseur Kirill Serebrennikow durfte aber nicht aus Russland anreisen. Er steht unter Hausarrest, ihm wird Korruption vorgeworfen, was der 48-Jährige selbst bestreitet. Sein Team jedoch kam nach Cannes und hatte sich Buttons mit einem Porträt von Serebrennikow an die Brust gesteckt. Außerdem hielt die Gruppe ein Plakat mit dem Namen des Regisseurs in die Höhe. "Leto" erzählt von jungen Musikern im Leningrad Anfang der 80er Jahre. Ihre Helden sind Stars aus dem Westen: David Bowie, Iggy Pop, Blondie. Sie selbst dürfen zwar nicht ganz so rockig auftreten wie ihre Vorbilder, und doch transportiert der Film stimmungsvoll das Lebensgefühl. "Leto" ist einer der 21 Beiträge, die im diesjährigen Wettbewerb von Cannes um die Hauptpreise konkurrieren.

Johann-Peter-Hebel-Preis für Christoph Meckel Preis des Landes Baden-Württemberg für Schriftsteller Der Schriftsteller Christoph Meckel hat den mit 10.000 Euro dotierten Johann-Peter-Hebel-Preis des Landes Baden-Württemberg erhalten. Meckel sei ein "bedeutender zeitgenössischer Autor und großer Lyriker, dessen Werke durch ihre Zeitlosigkeit bestechen", heißt es in der Begründung des Kultusministeriums. Er konfrontiere seine Leser mit zivilisatorischen Schattenseiten, dem Schicksal von Flüchtlingen und einer von Krieg und Naturkatastrophen heimgesuchten Welt. Der Preis wurde in Hausen im südbadischen Wiesental verliehen. Der 1935 in Berlin geborene Meckel hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter der Joseph-Breitbach-Preis 2003. Zu seinen Werken zählen "Suchbild. Über meinen Vater", "Suchbild. Meine Mutter", "Tarnkappe. Gesammelte Gedichte" und "Russische Zone. Erinnerung an den Nachkrieg". Mit dem Preis werden Schriftsteller gewürdigt, die durch ihr literarisches Werk dem alemannischen Sprachraum oder dem Dichter Johann Peter Hebel (1760 - 1826) verbunden sind.

Abba-Museum zeigt Geschichte nach Band-Auflösung Neue Ausstellung in Stockholm Wenige Tage nach dem überraschenden Mini-Comeback mit zwei neuen Abba-Songs, zeigt das Abba-Museum in Stockholm eine neue Ausstellung. Erstmals werde "die ganze Geschichte" der Band erzählt, also auch, was nach der Auslösung 1982 geschah, erklärte das Museum. Das Abba-Museum nimmt die Besucher nun mit auf die Londoner Pressekonferenz, auf der die vier 1982 verkündeten, dass das neue Album ihr letztes sein würde. Eine große Wand voller Alben und anderer Materialien zeigt, wie emsig die Abba-Stars in den Jahren nach dem Aus wirklich unterwegs waren. Ulvaeus and Benny Andersson machten zusammen weiter, was das 1984 erschienene Musical "Chess" beweist. Ein weiterer Teil der Ausstellung widmet sich den Solo-Karrieren von Agnetha Faltskog and Anni-Frid Reuss (früher Lyngstad). Auch das Abba-Musical "Mamma Mia!" und der Kinofilm sind dabei. Ausstellungs-Kuratorin Halling kündigte an, die Show könne um die zwei neuen, bisher ungehörten Songs und die geplante Tour mit Abba-Hologrammen erweitert werden.

Bernardo Marqués ist tot Kubanischer Schriftsteller starb mit 71 Jahren Der kubanische Schriftsteller, Poet und Regierungskritiker Bernardo Marqués ist tot. Marqués sei im Alter von 71 Jahren nach langer Krankheit im Exil in der US-Stadt Miami gestorben, berichtete der Radiosender Radio Martí. Marqués hatte 1991 die Intelektuellen-Gruppierung "La Declaración de los Intelectuales o Carta de los 10" mitbegründet. Die zehn Gründungsmitglieder äußerten öffentliche Kritik an der kommunistischen Regierung des Inselstaats. Nach Angaben des kubanischen Instituts für Meinungs- und Pressefreiheit (ICLEP) ging Marqués 1994 ins Exil in die USA. Seither war er regelmäßig Ziel der offiziellen Presse Kubas gewesen.

Drei neue Professuren zur Herkunftsforschung Neuer Studiengang entsteht an der Uni Bonn Gleich drei neue Professuren an der Universität Bonn sollen zukünftig die Herkunft und die Geschichte von Kunstwerken kritisch untersuchen. Damit werde ein bundesweit einmaliger interdisziplinärer Schwerpunkt für Provenienzforschung sowie Kunst- und Kulturgutschutzrecht geschaffen, wie die Uni mitteilte. Die neuen Professoren hätten bereits zu Beginn des Sommersemesters ihre Arbeit aufgenommen und sollten unter anderem ein Handbuch zur Provenienzforschung verfassen. Zu ihren weiteren Aufgaben gehöre, einen komplett neuen Masterstudiengang zum Thema zu entwerfen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters betonte, Deutschland habe eine große Verantwortung vor allem für die Aufarbeitung des nationalsozialistischen Kunstraubs.

Oscar-prämierte Cutterin Anne V. Coates gestorben Künstlerin arbeitete mit vielen Starregisseuren zusammen Noch im hohen Alter von 90 Jahren arbeitete die hochdekorierte Cutterin Anne V. Coates an dem Sado-Maso-Film "Fifty Shades of Grey" mit - jetzt ist die oscarprämierte Künstlerin gestorben. Die gebürtige Engländerin, die mit Hollywood-Regisseuren wie David Lean, Steven Soderbergh, Wolfgang Petersen und David Lynch arbeite, starb in einem Pflegeheim im kalifornischen Woodland Hills, wie mehrere Branchenblätter berichteten. Sie wurde 92 Jahre alt. Für den Schnitt des Dramas "Lawrence von Arabien" (1962) war sie mit dem Oscar ausgezeichnet worden und später mit weiteren Filmen mehrfach für die Auszeichnung nominiert. 2016 erhielt sie einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk.

München bekommt Mahnmal zur Bücherverbrennung Entwurf von Dreyblatt wird umgesetzt Noch in diesem Jahr soll die Stadt München ein Mahnmal zur Bücherverbrennung von 1933 bekommen. Der städtische Kulturausschuss beschloss, den Entwurf des US-amerikanischen Künstlers Arnold Dreyblatt umzusetzen. Das teilten die Stadt und das NS-Dokumentationszentrum mit. Das Denkmal soll vor der Staatlichen Antikensammlung am Königsplatz entstehen - an dem mutmaßlichen Ort, wo die Nationalsozialisten 1933 Bücher verbrannt hatten. Auf dem dortigen Kiesboden sollen sich 359 Buchtitel von damals geächteten Autoren in einer Spirale anordnen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Entwurf namens "Die Schwarze Liste" in einem Wettbewerbsverfahren durchgesetzt.