Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. April 2018

Lebenswerk-Echo für Klaus Voormann Für seine Gestaltung des Beatles "Revolver"-Albums bekam er einst den Grammy Der Musiker und Grafiker Klaus Voormann wird bei der Echo-Verleihung an diesem Donnerstag mit einem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Freund und Wegbegleiter der Beatles gestaltete unter anderem das Cover des berühmten "Revolver"-Albums der Beatles, wofür er 1967 mit dem Grammy ausgezeichnet wurde. Auch als Bassist von Stars wie Manfred Mann, Dr. John oder Randy Newman sowie als Produzent von Trio habe der gebürtige Berliner, der am 29.April 80 Jahre alt wird, die Rockgeschichte über Jahrzehnte nachhaltig geprägt, teilte der Bundesverband Musikindustrie mit. Voormann zähle zu den wirkungsreichsten und faszinierendsten Persönlichkeiten der internationalen Musikszene.

Schwedens König ermahnt Nobelpreis-Gremium Mehrere Mitglieder hatten sich in Zeitungsbeiträgen öffentlich beschimpft König Carl XVI. Gustaf hat die Mitglieder der Schwedischen Akademie aufgefordert, ihrer Verantwortung für die ehrwürdige Kulturinstitution gerecht zu werden. Mehrere Mitglieder hatten sich über Gastbeiträge in den schwedischen Zeitungen gegenseitig öffentlich beschimpft. Hintergrund ist ein Korruptions- und Belästigungsskandal, in dessen Folge drei Mitglieder angekündigt hatten, nicht mehr an Sitzungen teilzunehmen. Die Schwedische Akademie kürt seit mehr als einem Jahrhundert den Träger des Literaturnobelpreises. Zurücktreten kann man aus ihrer Mitte nach den Statuten von 1786 nicht. König Carl Gustaf erwägt nun, diese Regel zu ändern. Für die Akademie ist es wichtig, die Sitze der inaktiven Mitglieder nachzubesetzen, denn sonst läuft sie Gefahr, das Quorum zur Ernennung neuer Mitglieder bald nicht mehr zu erfüllen.

Günter Bannas bekommt Wolff-Preis Der "FAZ"-Reporter wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet Der langjährige Parlamentskorrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Günter Bannas, wird mit dem Theodor-Wolff-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Bannas habe Maßstäbe für faire und unparteiische Berichterstattung gesetzt, begründete der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger die Auszeichnung. Der Journalist, der nach mehr als 40 Jahren in Bonn und Berlin jetzt mit 65 in den Ruhestand getreten ist, sei ein Vorbild für viele junge Kollegen. Außerdem wählte die Jury zwölf Beiträge für den Theodor-Wolff-Preis in den drei Kategorien 'Lokales', 'Meinungssparte' und 'Reprotagen' aus. Beim Thema des Jahres "Heimat und die Fremden" entschieden sich die Juroren für Hannes Koch ("die tageszeitung") und seinen Beitrag "Karim, ich muss dich abschieben", Thorsten Schmitz und Verena Mayer ("Süddeutsche Zeitung") für "Weil du Jude bist" und Vanessa Vu ("Zeit online") für "Meine Schrottcontainerkindheit". Die Preise sollen am 20. Juni in Berlin verliehen werden. Beworben hatten sich 404 Journalisten.

Max Hollein wird Direktor des 'Met' Übernahme des Postens ist im Sommer geplant Der Österreicher Max Hollein wird neuer Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York. Der 48-Jährige soll den Posten im Sommer übernehmen. Er folgt dem bisherigen Direktor des Metropolitan Museums, Thomas Campbell, der vor mehr als einem Jahr seinen Rückzug angekündigt hatte. Derzeit leitet Hollein das Fine Arts Museums in San Francisco. Seine Karriere hatte er 1995 am New Yorker Guggenheim Museum begonnen. Dort blieb er bis zum Jahr 2000. Zwischen 2006 und 2016 leitete Hollein die Schirn-Kunsthalle, das Liebieghaus sowie das Städel-Museum in Frankfurt am Main.

"Witch It" gewinnt Computerspielpreis 2018 Multiplayer-Spiel räumt in drei Kategorien ab Die Jury des Deutschen Computerspielpreises hat "Witch It" als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet. Das Game Studio "Barrel Roll Games" gewann mit dem digitalen Versteckspiel auch in den Kategorien "bestes Internationales Multiplayer-Spiel" und "bestes Jugendspiel". In "Witch it" übernimmt ein Team die Rolle von Hexen, die sich in Dörfern, auf Eisschollen oder Südsee-Inseln verstecken. Auf der Flucht können sie sich in Gegenstände wie Kerzen, Leitern und Pizzen verwandeln. Die anderen Spieler schlüpfen in die Rolle der Jäger, die das Gebiet durchkämmen und die Hexen jagen. Als "bestes Kinderspiel" wurde "Monkey Swag" und als "bestes internationales Spiel" das Action-Adventure-Spiel "Assassin's Creed Origins" ausgezeichnet. Der Deutsche Computerspielpreis wird vom Branchenverband "game - Verband der deutschen Games-Branche" gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vergeben und ist insgesamt mit mehr als einer halben Million Euro dotiert.

Vier Millionen Euro für Kultureinrichtungen im Osten Kulturstaatsministerin will 27 Projekte in Ostdeutschland fördern Kulturstaatsministerin Monika Grütters stellt vier Millionen Euro für Kultureinrichtungen in Ostdeutschland zur Verfügung. "Mit dem Programm 'Invest Ost' unterstützen wir hervorragende und überregional bedeutsame Kultureinrichtungen in Ostdeutschland", sagte die Kulturstaatsministerin. Ziel sei es, ein möglichst breites Publikum zeitgemäß anzusprechen und es für das vielfältige und reiche Kulturerbe zu interessieren. Bundesmittel sind laut Kultusministerium für 27 Projekte in Ostdeutschland vorgesehen. Finanziert werden demnach unter anderem Instandsetzungsarbeiten im Deutschen Hygiene-Museum Dresden oder die denkmalgerechte Sanierung des Unesco-Welterbes "Haus am Horn" in Weimar. Das Förderprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland" läuft den Angaben zufolge seit 2004 und stellte bislang rund 83 Millionen Euro für Kultureinrichtungen bereit.

Neue Pinakothek muss Ende 2018 wohl schließen Gute Nachrichten von der Sanierung der Alten Pinakothek Der Neuen Pinakothek in München droht Ende 2018 die Schließung. Das Interimskonzept zum Brandschutz sei letztmalig bis zum Ende dieses Jahres verlängert worden, schreibt Sammlungsdirektor Bernhard Maaz im Jahresbericht. Danach dürften die Ausstellungsräume nicht mehr öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen dringen daher auf einen raschen Sanierungsbeginn. Die Neue Pinakothek zeigt rund 400 Gemälde und Skulpturen des 19. Jahrhunderts. Gute Nachricgten kommen dagegen von der Alten Pinakothek. Die Sanierung des Museums mit seinen rund 700 Gemälden der europäischen Malerei vom 14. bis zum 18.Jahrhundert. wird fertig. Erste Räume sind ab Anfang Juli geöffnet.