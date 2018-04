Kulturnachrichten

Dienstag, 24. April 2018

Lebenswerk-Auszeichnung für Lloyd Webber und Rivera Der britische Komponist und die US-Schauspielerin sollen Tony Award erhalten Der britische Komponist Andrew Lloyd Webber und die US-Schauspielerin Chita Rivera werden in diesem Jahr bei den Tony Awards mit Preisen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das gaben die Organisatoren bekannt. "Ich bin als Brite völlig überwältigt, von der Broadway-Gemeinde der Tonys geehrt zu werden", so Lloyd Webber, "besonders in einer Zeit, in der Musicals in ihrer spirituellen Heimat New York höher fliegen als seit zwei Generationen." Der 70-Jährige hat bereits sieben Tony Awards gewonnen. Rivera, die als Anita in der Uraufführung des Musicals "West Side Story" am Broadway 1957 weltberühmt wurde, erhielt bereits zwei Tony Awards. Überreicht werden die Trophäen am 10. Juni in der New Yorker Radio City Music Hall. Der Tony Award wird jährlich vergeben und gilt als wichtigste Auszeichnung für US-amerikanische Musicals und Theater.

Prozess gegen "Cumhuriyet"-Mitarbeiter geht weiter Urteil wird diese Woche erwartet Der Prozess gegen 18 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" ist fortgesetzt worden. Die Angeklagten begannen vor dem Gericht in Silivri mit ihren Schlusserklärungen. Der "Cumhuriyet"-Anwalt Tora Pekin erwartet noch in dieser Woche ein Urteil. Chefredakteur Murat Sabuncu, der unter den Angeklagten ist, sagte, der Prozess habe das Ziel, "Journalisten zum Schweigen zu bringen" und sie einzuschüchtern. Neben Sabuncu sind der in Deutschland lebende Can Dündar, der Investigativjournalist Ahmet Sik und der Herausgeber Akin Atalay angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert wegen der Unterstützung verschiedener Terrororganisationen langjährige Haftstrafen.

Leipziger Gewandhaus gibt Echos nicht zurück Die Preise sollen aber aus dem Foyer geräumt werden Das Leipziger Gewandhaus wird seine Echos nicht zurückgeben. Man werde die Preise aber aus dem Foyer räumen, sagte Direktor Andreas Schulz der "Sächsischen Zeitung"."Das Urteil der Fachjury kann ja nicht einfach zurückgenommen werden und besteht unabhängig davon, dass die Pop-Echo-Jury bei der diesjährigen Verleihung eine unverantwortliche Entscheidung getroffen hat.", so Schulz. Außerdem werde man nicht weiter aktiv mit den drei Auszeichnungen umgehen. Aus Protest gegen die Auszeichnung der umstrittenen Rapper Kollegah und Farid Bang hatten unter anderen die Dirigenten Daniel Barenboim und Christian Thielemann mit ihren Orchestern ihre Trophäen zurückgegeben.

Zentralrat der Muslime sieht Antisemitismus als "Sünde" Judenfeindlichkeit soll mit Aufklärungsprogrammen bekämpft werden Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat sich entschieden gegen Antisemitismus gewandt. "Antisemitismus, Rassismus und Hass sind große Sünden im Islam, deshalb werden wir das auch niemals dulden", sagte Zentralratspräsident Aiman Mazyek der "Rheinischen Post". Die Äußerungen der Bundeskanzlerin Angela Merkel im israelischen Fernsehen über neue Formen des Antisemitismus in Deutschland seien "gewohnt differenziert" gewesen, weil sie auch betont habe, dass Judenfeindlichkeit nicht erst durch Flüchtlinge wieder nach Deutschland gekommen sei. Die Kriminalitätsstatistik beweise das. "Dennoch nehmen wir das sehr ernst, dass bei einigen Flüchtlingen eine Judenfeindlichkeit vorhanden ist", sagte Mazyek. Der Zentralrat organisiere Begegnungen von Juden und Flüchtlingen sowie Aufklärungsprogramme. Dazu zählten regelmäßige gemeinsamen Besuche in KZ-Gedenkstätten.

Facebook und Youtube gehen stärker gegen extremistische Inhalte vor Bereits im ersten Quartal wurden Millionen Einträge gelöscht Facebook und Youtube gehen entschiedener gegen extremistische Beiträge vor. Im ersten Quartal seien bei Facebook insgesamt 1,9 Millionen Einträge in Verbindung mit den Extremisten-Gruppen Islamischer Staat oder Al Kaida gelöscht oder mit Warnhinweisen versehen worden. Das seien doppelt so viele wie in den drei Monaten zuvor. Bei Youtube wurden rund 8,3 Millionen Clips im Schlussquartal 2017 gelöscht. Die Inhalte wurden zu gut 80 Prozent von Maschinen entdeckt. Rund drei Viertel dieser 6,7 Millionen Videos seien entfernt worden, bevor sie auch nur einmal von Menschen angesehen wurden, betonte die Google-Videoplattform in einem Blogeintrag. Extremistische Inhalte wurden rund weniger als zehn Mal angesehen, bevor es gelang, sie zu löschen: Anfang 2017 lag der Anteil bei acht Prozent, nun ist es mehr als die Hälfte.

Athen ist Weltstadt des Buches 2018 250 Veranstaltungen mit SchrifstellerInnen und VerlegerInnen sind geplant Die griechische Hauptstadt Athen ist Weltstadt des Buches 2018. Die Stadt hofft dadurch auf mehr Besucher, die sich neben den antiken Stätten, Museen und dem Flanieren unterhalb der Akropolis auch Büchern widmen. Das Motto sei "Bücher überall", sagte der Bürgermeister der griechischen Hauptstadt, Giorgos Kaminis, bei der Eröffnungsfeier im neuen Museum der Akropolis am Welttag des Buches. Laut einer Sprecherin der Stadt Athen seien in den nächsten Monaten insgesamt 250 Veranstaltungen mit verschiedenen Schriftstellern und Verlegern geplant. Der Titel "Weltstadt des Buches" wird seit 2001 von der Unesco vergeben.

Hollywood-Produzent Philip D'Antoni ist tot Für den Thriller "French Connection" gewann er 1972 einen Oscar Der Hollywood-Produzent Philip D'Antoni ist tot. Wie Familienangehörige dem Filmblatt "Hollywood Reporter" mitteilten, starb der Produzent bereits am 15. April in seinem Haus im US-Staat New York. Er wurde 89 Jahre alt. Für den Thriller "The French Connection - Brennpunkt Brooklyn" gewann er 1972 einen Oscar. Der heute 82-jährige "French Connection" -Regisseur William Friedkin schrieb auf Twitter, mit D'Antoni sei ein Freund und ein großartiger Produzent gestorben.

41 Millionen für Wiederaufbau von Al-Nuri-Moschee Vereinigte Arabische Emirate als Geldgeber Mit umgerechnet 41 Millionen Euro werden die Vereinigten Arabischen Emirate in Mossul den Wiederaufbau der Al-Nuri-Moschee und ihres berühmten schiefen Minaretts finanzieren. Das teile die Kulturministerin der Vereinigten Arabischen Emirate, Nura al-Kaabi, auf einer Veranstaltung in der nordirakischen Stadt mit.

Das achthundert Jahre alte Wahrzeichen war im vergangenen Juni bei den Kämpfen der irakischen Regierungstruppen mit dem sogenannten Islamischen Staat zerstört worden. Die Rekonstruktion von Moschee und Minarett ist ein gemeinsames Projekt der Unesco mit dem Irakischen Ministerium für Kultur und der Internationale Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut in Rom. Die Unesco bezeichnete das Vorhaben als beispiellos und als die größte derartige Partnerschaft zur Rettung kulturellen Erbes im Irak.

Unesco-Pressepreis für inhaftierten Fotografen Shawkan Der ägyptischer Fotojournalist fotografierte Protest von Anhängern des gestürzten Präsidenten Mursi Der inhaftierte ägyptische Fotoreporter Mahmud Abu Seid, bekannt unter seinem Künstlernamen Shawkan, erhält den Preis für Pressefreiheit der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Damit werde Shawkans "Mut, sein Widerstand und sein Engagement für die Meinungsfreiheit" ausgezeichnet, erklärte die Unesco. Shawkan war im August 2013 festgenommen worden, als er fotografierte, wie Sicherheitskräfte in Kairo eine Demonstration von Anhängern des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi blutig auflösten. Dabei töteten sie hunderte Menschen, darunter drei Journalisten.