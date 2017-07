Kunststücke/documenta | Im Labyrinth der Sprache Der Wind – vom Krieg verwundet

mit Texten von Jannis Kounellis

Von Wolfgang Storch

Der Künstler und Arte Povera-Mitbegründer Jannis Kounellis (imago/Xinhua)

Jannis Kounellis, geboren 1936 in Piräus, gestorben 2017 in Rom, verließ noch unter dem Eindruck des griechischen Bürgerkriegs seine Heimatstadt Piräus und brach nach Rom auf.

Dort studierte er die Maler des Schattens, Masaccio und Caravaggio zuerst. Die griechischen Tragödien blieben sein Thema, das ihn mehr als 50 Jahre um die Welt führte: an Plätze, Museen, Theater, Hallen. Seine Entdeckungen reflektierte er in Texten, die er selbst als Bilder verstand.

Regie: Marianne Wendt

Mit: Jannis Kounellis, Ingo Hülsmann, Hans Peter Hallwachs, Ulrich Eickhoff

Regieassistenz: Gerald Michel

Komposition/Sounds: Markus Hübner

Vibraphon und Schlagwerk: Robert Kretzschmar

Ton und Technik: Alexander Brennecke und Frank Klein

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2010

Länge: 53'57



(Wdh. v. 24.01.2010)

Anschließend:

"Ich bin ein Bewahrer" – Jannis Kounellis

Von Wolfgang Storch

Regie Ulrike Brinkmann

Mit: Nadja Schulz-Berlinghoff,

Thomas Holländer, Bernhard Schütz

Ton: Bernd Friebel

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2010

Länge: 25'40



(Wdh. v. 24.01.2010)

Jannis Kounellis war Mitbegründer der arte povera Bewegung. Berühmt sind auch seine Skulpturenprojekte und Bühnenbilder. Zusammenarbeit mit Heiner Müller. Kounellis ist auch Theaterautor und lehrte von 1993-2001 an der Kunstakademie Düsseldorf. Jannis Kounellis war Teilnehmer an der documenta 1972 und 1982.



Wolfgang Storch, geboren 1943 in Berlin, lebt in Italien. Arbeitet als Dramaturg, Autor, Publizist, Kurator.