Kunstmäzenin Eske Nannen Ein Leben für die Kunsthalle Emden

Eske Nannen im Gespräch mit Katrin Heise

Eske Nannen, Geschäftsführerin der Kunsthalle Emden, neben einem Porträt ihres verstorbenen Mannes Henri Nannen. (dpa / Carmen Jaspersen)

Die Kunst bestimmt ihr Leben: Eske Nannen hat gemeinsam mit ihrem Mann, "Stern"-Gründer Henri Nannen, die Kunsthalle Emden aufgebaut. Seit Jahrzehnten ist sie als Geschäftsführerin für die Museumsstiftung im Einsatz. Nun, mit 75. Jahren will sie mehr und mehr in den Hintergrund treten.

Die Kunst und seine Bilder bestimmten ihr Leben. Schon als Kind kannte sie ihren späteren Ehemann und nannte ihn "Onkel Henri". Als sie ihn als Erwachsene in ihrem gemeinsamen Heimatort Emden wieder begegnete, verliebte sie sich in Stern-Gründer Henri Nannen, die Kunst und in seine Idee, Emden "Haus für meine Bilder" zu schenken.

Eske Nannen baute mit ihm die Kunsthalle Emden auf, die sie seit seinem Tod 1996 führt. Heute ist die Kunsthalle Emden eines der bedeutendsten Museen Deutschlands und ein kultureller Leuchtturm in Niedersachsens strukturschwachen Nordwesten. Nannens Sammlung und Schenkungen anderer Mäzene machen sie zum Besuchermagneten.

