Kunsthalle Emden Auto-Kunst in Zeiten von Carsharing

Annette Vogel im Gespräch mit Ute Welty

Auch in der Kunsthalle Emden zu sehen: Andy Warhol zeigt Karl Benz mit seinem kaufmännischen Angestellten Josef Brecht auf dem Benz Patent-Motorwagen (The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./The Artists Rights Society, New York. Sammlung Gottfried Schultz)

Seit seiner Erfindung ist es Kult- und Statussymbol. Und auch in der Kunst war das Auto immer wieder faszinierendes Motiv. Eine Ausstellung in Emden fragt, wie Maler Fotografen und Bildhauer in Zeiten von e-Mobilität und Car-Sharing mit dem Thema umgehen.

Namhafte Künstler haben sich mit dem Motiv Auto auseinandergesetzt: Andy Warhol fertigte den "Car Crash" in Serie und stilisierte ihn zum ikonografischen PopArt Gemälde. Wolf Vostell betonierte 1969 seinen Opel Kapitän mitten auf der Kölner Domstraße - als "Ruhender Verkehr" und Mahnmal gegen zunehmende "Blechlawinen".

Die Ausstellung "Das Auto in der Kunst. Rasende Leidenschaft" in der Kunsthalle Emden spannt jetzt den Bogen quer durch die Kunstgeschichte: Gezeigt wird das Auto, so wie es technikbegeisterte Futuristen Anfang des 20. Jahrhunderts sahen, oder bald darauf kritische Realisten. Man wirft einen Blick auf kritische Installationen im Zeichen ökologischer Kontroversen und inszeniert zeitgenössische Visionen automobiler Technik.

Ironisch-zwiespältiger Blick auf das Auto

Die Kuratorin Annette Vogel nimmt gerade diese Wendepunkte in der Ansichtsweise des Automobils in den Fokus. Und interessiert sich dabei besonders für die zeitgenössischen Werke. Ist das Auto Künstlern von heute noch so wichtig, wie weit reicht die Faszination der Mobilität auf vier Rädern?

Und Emden zeigt: Junge Künstler nehmen sich des Autos immer noch gern an – und nehmen es dabei auch gern mal auseinander. Gavin Turk packt etwa einen Auspufftopf in die Vitrine als zwiespältiges Zeichen automobiler Ästhetik. Asta Gröting hat den nachgeformten Unterboden von Goethes Reisekutsche, Adenauers Mercedes und ihres Smarts auf dem Museumsboden ausgebreitet – als plakativ ironisches Bild für Mobilität im Umbruch.

Das Auto war und ist Kult in der Kunst, das will man in der Kunsthalle Emden vor Augen führen. Es rollt durch die Kunstgeschichte bis heute – als ästhetisches Objekt, groteske Skulptur soziales Symbol – oder nostalgisch verklärt.

Die Ausstellung "Das Auto in der Kunst. Rasende Leidenschaft" ist vom 15. Juli bis zum 5. November 2017 in der Kunsthalle Emden zu sehen.