Kunstbiennale in Venedig Das System der optimierten Körper

Susanne Pfeffer im Gespräch mit Vladimir Balzer

Die Kuratorin des Deutschen Pavillons Susanne Pfeffer im Gespräch mit Vladimir Balzer (Deutschlandradio / Claudia Wheeler)

Bei der Kunstbiennale in Venedig wird heute der Deutsche Pavillon eröffnet. Was Anne Imhofs dort gezeigte Performance "Faust" mit der Gegenwart zu tun hat, darüber haben wir uns mit Susanne Pfeffer unterhalten. Die Leiterin des Fridericianums in Kassel hat den Deutschen Pavillon kuratiert.

Am 13. Mai wird die 57. Kunstbiennale in Venedig eröffnet. Bereits heute lädt der Deutsche Pavillon zur Eröffnung, der in diesem Jahr von Susanne Pfeffer, seit 2013 Leiterin des Museums Fridericianum in Kassel, kuratiert wurde. Zu sehen gibt es die Performance "Faust" der Künstlerin Anne Imhof aus Frankfurt am Main. Dabei gehe es vor allem um "Einschluss und Ausschluss", so Pfeffer im Gespräch mit Vladimir Balzer auf Deutschlandfunk Kultur.

Die Künstler befänden sich in unterschiedlichen Anordnungen mal über, mal unter Glas - würden aber unabhängig von ihrer Position wechselweise erhöht oder erniedrigt erscheinen. Ein Sinnbild für die heutige Gesellschaft, in der sich jeder in einem "Kampf jeder gegen jeden" befinde, so die Kuratorin weiter. Jeder sehe sich in wechselnden Konstellationen mit ständen Ausschlussverfahren konfrontiert - ob nun im wirtschaftlichen oder internationalen Kontext. Für den Einzelnen bleibe das nicht ohne Folgen.

Hören Sie hier auch unser Gespräch mit der Künstlerin Anne Imhof:



Wer sich nicht optimiert, wird aussortiert

"Wer im System der optimierten Körper nicht mithält und dem entspricht, was von der Gesellschaft vorgegeben wird, wird relativ schnell aussortiert", sagt Pfeffer.

Dennoch bewegten sich die Körper der Performer ja relativ selbstbestimmt, merkt Balzer dazu an. "Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der sich Subjekt und Objekt nicht mehr ohne Weiteres voneinander trennen lassen", entgegnet Pfeffer. "Man muss sich permanent neu erfinden und beschleunigen, damit man auf keinen Fall aussortiert wird."

