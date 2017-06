Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun Von Geld, Gender und Geschichte

Christina von Braun im Gespräch mit Susanne Führer

Christina von Braun ist die Nichte von Raketeningenieur Wernher von Braun. (picture alliance/dpa/Foto: Horst Galuschka)

Es gibt kaum ein Thema, über das die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun nicht gearbeitet hat. Ihre Bücher und Schriften nehmen das Geld in den Blick wie auch die Religion, Schwindel und Schleier, Blut und Geschlecht. Aber auch ihre Familiengeschichte hat genug interessanten Stoff zu bieten.

Sie begründete Deutschlands ersten Studiengang für Gender Studies an der Berliner Humboldt Universität wie auch das Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Den größten Erfolg erzielte sie mit ihrem persönlichsten Buch "Stille Post" über ihre Familiengeschichte. Der Raketeningenieur Wernher von Braun war ihr Onkel, ihre Großmutter Hildegard Magris gehörte dem Widerstand gegen das NS-Regime an und starb in Gestapohaft.

Christina von Braun ist zu Gast Im Gespräch bei Susanne Führer, am 7. Juni 2017, 9.05 – 10 Uhr.