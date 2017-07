KulturSchock - Satire im Wahlkampf "Blank ziehen" statt Bundestrojaner

Wie fühlt es sich an, wenn wir uns digital entblößen und alles preisgeben, was wir im Netz tun? (picture alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

Wir entblößen unsere digitalen Aktivitäten, um den Bundestrojaner schon heute zu erfühlen. Außerdem die Pläne der Bundesregierung für skandalfreie Sportarten und wie die neue Partei "Besseres Wetter für Deutschland" für Erregungsstürme sorgt.

In der parlamentarischen Sommerpause beleuchtet der KulturSchock die kommenden Höhepunkte des Bundestagswahlkampfes schon heute. Wer mehr wissen will, um dann in Ruhe Urlaub zu machen, hört rein.

Sportgucken ohne schlechtes Gewissen

Wie aus unbetätigten Kreisen verlautet, plant die Bundesregierung neue skandalfreien Sportarten, die auch zum Exportschlager werden sollen. Wenn Autos demnächst ausfallen, will man vorbereitet sein. Das soll dem allgemeinen Unwohlsein beim Sport-Gucken (Doping, Korruption, Ronaldo) im Fernsehen entgegen wirken. Das Volk soll wieder glücklicher und unbeschwerter glotzen können. Ganz oben auf der Liste neuer Sportarten steht offenbar "Wippen". Erst Bilder des Trainingsgeländes der künftigen Wipp-Nationalmannschaft konnte Julius Stucke schon bei WikiLeaks abpausen.

Auf dieser 50-Meter breiten Wippe soll künftig die Nationalmannschaft dieser jungen Sportart zur Weltspitze reifen. (dpa/Milla & Partner)

"Blank ziehen" statt Bundestrojaner

Wenn CDU/CSU und SPD schon kurz vor der Sommerpause den Bundestrojaner durchs Parlament gebracht haben, damit er demnächst auf unseren Smartphones mitlesen darf, was wir bei WhatsApp, Threema, Telegram oder Signal schreiben, möchten wir doch bitte erstmal selbst testen, wie sich eine digitale Entblößung anfühlt. Ein Kollege aus der Musikredaktion hat sich fast freiwillig gemeldet und wagt einen Selbstversuch. Oliver Schwesig erzählt, was er so im Internet anklickt und was sich die Algorithmen von seinem Treiben so merken.

Drei irrsinnige Ausflugsziele in Deutschland

In der Türkei gibt es sicherlich noch Platz für Deutsche neben Deniz Yücel, aber wer will das schon? Auch die Briten fallen mit EU-Allergie aus und am Strand von Mallorca wurde ein Hai gesichtet. Bleibt nur Urlaub in Deutschland, aber wo? Daniel Sprenger hat drei besondere Reiseziele, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind. Seinen gesamten Reiseführer gibt es ab Herbst auch als Buchform unter "Deutschland – der reale Irrsinn ist überall".

Sommerlektüre für den Wahlkampf

Unser Praktikant Knauer hat ein paar Lesetipps für den Strand zusammen gestellt. Es geht um "2017", "Deutschland" und am Anfang taucht auch "Martin Schulz" auf. Von Motivationsbuch bis Dystopie und Krimi. Jeder kommt auf seine Kosten beim Schmöckern der Wahlprogramme im Liegestuhl. Ist Angela Merkel der Gärtner?

Mehr als kalte Luft? Was steckt drin in den Wahlprogrammen der Parteien? (picture alliance/dpa/ Carsten Rehder )