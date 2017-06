Kulturnachrichten

Freitag, 16. Juni 2017

Kulturpolitischer Bundeskongress in Berlin Kulturstaatsministerin Grütters eröffnete zweitägigen Kongress In Berlin ist der 9. Kulturpolitische Bundeskongress eröffnet worden. Er widmet sich der Frage, wie Kunst und Kultur zur Bewahrung der Demokratie beitragen können. Zur Eröffnung sprach Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) über Wege der kulturellen Verständigung, Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) über die globale Verantwortung der deutschen Kulturpolitik angesichts aktueller Krisen. Der Kongress im Tagungszentrum der Katholischen Akademie wird von der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung veranstaltet. Kooperationspartner sind der Deutsche Städtetag, das Goethe-Institut und das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa).

Farb-Anschlag auf goldene Hauswand in Hamburg Anwohner hatten Kunstprojekt "Veddel vergolden" bereits im Vorfeld kritisiert Nur zwei Tage nach dem Start des Hamburger Kunstprojekts "Veddel vergolden" haben Unbekannte eine Hauswand mit Farbbeuteln beworfen. Am Dienstag hatte der Künstler Boran Burchhardt damit begonnen, die Backsteinwand mit Blattgold zu verzieren. Der bereits vergoldete Teil der Hauswand sei unbeschädigt geblieben, teilte die Polizei mit. Der Pressesprecher der Hamburger Kulturbehörde, Enno Isermann, übte scharfe Kritik an der Protestaktion. Sie sei ein Anschlag auf die im Grundgesetz garantierte Kunstfreiheit. Bereits zu Beginn der Aktion hatten Anwohner ihren Unmut über das mit 85.000 Euro von der Hamburger Kulturbehörde bezuschusste Projekt zum Ausdruck gebracht: "Schmier dein Gold woanders hin", hieß es auf einem Spruchband an der Fassade.

Plácido Domingos "Aida"-Tour geplatzt Der Veranstalter der geplanten Stadiontour in Europa hat Insolvenz angemeldet Die geplante "Aida"-Stadiontour von Opernstar Plácido Domingo ist wegen finanzieller Probleme geplatzt. Der Veranstalter, die Art & Entertainment LIVE GmbH, hat beim Amtsgericht Düsseldorf Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Domingo wollte Giuseppe Verdis berühmte Oper in europäischen Stadien und Arenen aufführen und großenteils auch selbst dirigieren. Domingo reagierte "mit großer Enttäuschung" auf die finanziellen Probleme des Veranstalters. "Es war mein Traum als Dirigent und künstlerischer Leiter, eine Großproduktion von "Aida" zu realisieren", sagte der 76-jährige Spanier in einer Erklärung. Ob und wann Ticketkäufer ihr Geld zurückbekommen, ist unklar.

Plagiatsvorwürfe gegen Bob Dylan US-Sänger soll für Nobel-Vorlesung abgeschrieben haben Bob Dylan ist wegen seiner Nobel-Vorlesung unter Plagiatsverdacht geraten. Die Autorin Andrea Pitzer verdächtigt den Literaturnobelpreisträger, in seiner Vorlesung zur Entgegennahme des Preises von einer Website abgekupfert zu haben, die Literaturklassiker für Schüler zusammenfasst und interpretiert. Mindestens 20 Passagen in Dylans Ausführungen über den Roman "Moby Dick" ähnelten Passagen auf der Website "SparkNotes", berichtet die US-Nachrichtenplattform "Slate" unter Berufung auf Pitzers Analyse. Von Dylan kam zunächst keine Stellungnahme. Die Vorsitzende der Nobel-Akademie, Sara Danius, hatte die Vorlesung des Musikers als "außerordentlich" und "eloquent" bezeichnet.

Daniil Trifonov sagt Konzerte in Europa ab Grund sollen neue Bestimmungen zur Aufenthaltserlaubnis in den USA sein Daniil Trifonov, einer der gefragtesten Pianisten weltweit, hat offenbar alle Konzerte für Juni und Juli in Europa abgesagt. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Grund dafür seien neue Bestimmungen zum Erwerb einer Green Card, einer unbeschränkten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in den USA, wo Trifonov seit mehreren Jahren seinen Zweitwohnsitz hat. Nun dürfe er das Land mehrere Wochen lang nicht verlassen. Die US-Botschaft in Berlin konnte zu entsprechenden Änderungen in den USA keine Angaben machen.