Kulturnachrichten

Montag, 18. Juni 2018

Kulturpolitiker und Publizist Hermann Glaser gestorben Er galt als Vordenker einer modernen Kulturpolitik Der Kulturpolitiker und Publizist Hermann Glaser ist tot. Er starb 89-jährig in der Nacht zum Montag. 26 Jahre lang war Hermann Glaser Kulturdezernent in Nürnberg, 15 Jahre lang leitete er den Kulturausschuss des Deutschen Städtetages. Der in Nürnberg geborene Glaser war 26 Jahre lang bis 1990 Kulturdezernent seiner Heimatstadt. 15 Jahre lang hatte er auch den Vorsitz des Kulturausschusses im Deutschen Städtetag inne. Glaser setzte sich für eine demokratische, um die Teilhabe möglichst vieler Menschen bemühte Kulturpolitik ein. 1973 war er Mitbegründer des selbst verwalteten Nürnberger Jugendzentrums KOMM, um den aus seiner Sicht gegängelten Jugendlichen mehr Freiraum zu geben. Das KOMM machte 1981 bundesweit Schlagzeilen, als nach einer Hausbesetzer-Demonstration 140 Jugendliche verhaftet wurden. In den vergangenen Jahrzehnten war Glaser vor allem als Publizist tätig. Mehr als 80 Werke hat der Historiker verfasst. Darunter die "Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland".

Generalmusikdirektor Karabits verlässt 2019 Weimar Er möchte perspektivisch weiter als Dirigent in Weimar wirken Der Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Staatskapelle Weimar, Kirill Karabits, wird das Deutsche Nationaltheater nach Ende der Spielzeit 2018/2019 verlassen. Nach umfassenden Verhandlungen sei die von beiden Seiten angestrebte Verlängerung seines Vertrages leider nicht erreicht worden, teilte das Theater mit. Dem umfangreichen Aufgabenbereich würden internationale Verpflichtungen und die Fortsetzung seiner langjährigen Leitung des Bournemouth Symphony Orchestra entgegen stehen. Perspektivisch werde eine Weiterführung seines Wirkens als Dirigent in Weimar angestrebt, hieß es. Der Ukrainer Karabits leitet das Traditionsorchester seit der Saison 2016/2017.

Christo stellt Kunstwerk in London vor Trapezförmige Skulptur aus Ölfässern ist im Hyde Park zu sehen Der Künstler Christo hat im Londoner Hyde Park sein erstes großes Außenprojekt in Großbritannien vorgestellt: Mitten auf der Serpentine, einem künstlichen See im zentralen Hyde Park, schwimmt "The Mastaba" - eine gigantische Skulptur aus 7506 gestapelten Ölfässern. Das Kunstwerk ist 20 Metern hoch, 30 Meter breit und 40 Meter lang. Das trapezförmige Kunstwerk in Form einer Pyramide mit abgeschnittener Spitze, wurde von den Grabbauten der altägyptischen Kultur inspiriert. Es ist bis zum 23. September auf einer schwimmenden Plattform in der Serpentine zu sehen. Der in Bulgarien geborene Künstler und amerikanische Staatsbürger ist unter anderem mit der Verhüllung des Berliner Reichstags 1995 berühmt geworden, die er mit seiner 2009 gestorbenen Frau Jeanne-Claude verwirklicht hatte. Sein jüngstes Projekt wird von einer Ausstellung der Arbeiten des Künstlerehepaares über die letzten 60 Jahre in der nahe gelegenen Serpentine Galerie begleitet.

Spendenaktion für neue Orgel im Prager Veitsdom 2,5 Millionen Euro wurden bislang gespendet Der Veitsdom auf dem Prager Hradschin bekommt eine neue große Orgel. Im Zuge einer Spendenaktion sind bislang umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro und damit bereits mehr als 80 Prozent der voraussichtlichen Kosten zusammengekommen. Einzelpersonen, Firmen und mehr als 170 Städte und Gemeinden hätten sich mit Geldspenden beteiligt, teilte die Erzdiözese Prag mit.

Obwohl der Veitsdom die wichtigste Kathedrale Böhmens ist, fehlte dort bislang eine große Orgel. Derzeit gibt es lediglich ein kleineres Instrument, das nur als Übergangslösung galt. Die neue Orgel wird von einer spanischen Orgelbaufirma errichtet und soll im Herbst 2019 fertig sein.

Paul-Spiegel-Preis für Pastor Wilfried Manneke Zentralrat der Jeden ehrt damit sein Engagement gegen Rechtsextremismus Der evangelisch-lutherische Pastor Wilfried Manneke aus Unterlüß bei Celle wird in Hannover mit dem Paul-Spiegel-Preis des Zentralrats der Juden in Deutschland ausgezeichnet. Damit will der Zentralrat das jahrzehntelange, mutige Engagement Mannekes gegen Rechtsextremisten ehren. Die Laudatio hält die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann. Manneke engagiert sich seit 1995 im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Damals schloss er sich einem Arbeitskreis gegen ein Schulungszentrum von Neonazis an. Der Pastor zählt auch zu den Gründern einer Initiative der hannoverschen Landeskirche für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Der Preis ist nach dem früheren Zentralratspräsidenten Paul Spiegel benannt.

Gemeinsames Album von Beyoncé und Jay-Z YouTube-Clip binnen weniger Stunden millionenfach aufgerufen Das berühmte Musiker-Paar Beyoncé und Jay-Z hat als Duo unter dem Namen "The Carters" überraschend ein gemeinsames Album im Internet veröffentlicht. Die Pop-Diva und der Rapper kündigten das Album "Everything is Love" bei einem Konzert in London an - direkt danach erschien es exklusiv beim Musikstreamingdienst Tidal, der seit 2015 Jay-Z gehört. Das Album umfasst neun Songs und ein im Pariser Louvre gedrehtes Video zum Track "Apeshit". Auf YouTube wurde der Clip binnen weniger Stunden millionenfach aufgerufen.

Matt "Guitar" Murphy ist tot Blues-Legende starb im Alter von 88 Jahren Matt "Guitar" Murphy, einst Gitarrist der US-Band The Blues Brothers, ist am Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben. Er wuchs in der Stadt Memphis auf und zog später nach Chicago. Dort zählte er schon in den 50er-Jahren zu den Größen der Blues-Szene. 1978 wurde er Mitglied der Blues Brothers und trat später in den Filmen "The Blues Brothers und "Blues Brothers 2000" auf. Murphy erlitt 2002 einen Schlaganfall, schaffte es in den folgenden Jahren aber, wieder auf hohem Niveau Gitarre zu spielen. "Er war ein starker Mann, der ein langes, erfolgreiches Leben führte", sagte sein Neffe Floyd Murphy Jr.

Die besten Theater-Kicker kommen aus Kassel Staatstheater Kassel gewinnt mit 6:5 gegen Staatstheater Hannover Das Team des Staatstheaters Kassel hat die 41. Deutsche Meisterschaft der Theater-Fußballmannschaften in Essen gewonnen. Die Kicker aus Hessen besiegten im Endspiel die Auswahl des Staatstheaters Hannover mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Insgesamt waren 16 Mannschaften von Theatern aus ganz Deutschland bei dem Turnier angetreten. Im nächsten Jahr findet die Meisterschaft in Kassel statt.

"Hartpuckern" ist Plattdeutsches Wort des Jahres Zur besten Neuschöpfung wählte die Jury den Begriff "Ankiekbook" für Facebook Das Plattdeutsche Wort des Jahres 2018 heißt "Hartpuckern" - zu Deutsch: Herzklopfen. Zur besten Neuschöpfung wählte eine Jury den Begriff "Ankiekbook" für Facebook. In der Kategorie "Schönste Redewendung" entschied sie sich für "Stoh fast, kiek weit und röög di!", was so viel bedeutet wie: "Steh fest, schau weit und mach was!". Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen küren jedes Jahr das "schönste plattdütsche Wurt".