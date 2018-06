Kulturnachrichten

Samstag, 2. Juni 2018

Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann ist tot Der ehemalige Präsident des Goethe-Instituts wurde 92 Jahre alt Der Frankfurter Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann ist tot. Er wurde 92 Jahre alt. Kein Kulturdezernent einer deutschen Stadt wurde bundesweit so bekannt wie Hoffmann. Das lag nicht nur an seinen Erfolgen in Frankfurt, wo er von 1970 bis 1990 die kulturelle und städtebauliche Entwicklung maßgeblich prägte und unter anderem das Museumsufer aufbaute. Sein sozialdemokratisches Motto "Kultur für alle", das er in einem Buch veröffentlichte, übernahmen auch andere Kommunen. Heute sind Musik- und Theaterfeste fester Bestandteil in allen deutschen Städten. Auch das von Hilmar Hoffmann 1971 gegründete erste Kommunale Kino fand bald überall Nachahmer. Filmkunst war seine große Leidenschaft. Als Glücksfall für das Ansehen deutscher Kultur im Ausland erwies sich 1993 seine Berufung zum Präsident des Goethe-Instituts. Er leitete es sieben Jahre lang und trotzte in dieser Zeit drastischen Mittelkürzungen. Hilmar Hoffmann wurde mit zahlreichen hessischen wie auch internationalen Preisen und Verdienstorden ausgezeichnet.

Gomringer-Gedicht im fränkischen Rehau präsentiert Als sexistisch kritisierte Zeilen sollen in Berlin übermalt werden In Berlin ist es nicht mehr erwünscht - dafür aber in Oberfranken: Das umstrittene "avenidas"-Gedicht aus der Feder des 93 Jahre alten Poeten Eugen Gomringer prangt nun an einem Haus im oberfränkischen Rehau. Bürgermeister Michael Abraham sagte bei der offiziellen Präsentation der Fassade am Samstag: "Für mich ist das kein provokantes Gedicht." Die auf Spanisch verfassten Zeilen standen bislang an der Fassade der Alice Salomon Hochschule in Berlin. Im Januar hatte der Akademische Senat der Hochschule beschlossen, das Gedicht übermalen zu lassen, nachdem Studenten es als sexistisch kritisiert hatten. Eugen Gomringer lebt seit mehr als 40 Jahren in Rehau.

US-Bluesmusiker Eddy Clearwater verstorben Der Autodidakt spielte auch mit den Five Blind Boys of Alabama Der US-Bluesmusiker Eddy Clearwater ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Todesursache sei Herzversagen, wie das in Chicago ansässige Label Alligator Records mitteilte. In Mississippi als Edward Harrington geboren, war der Musiker unter anderem als «The Chief» bekannt. Der Autodidakt an der Gitarre begann seine Karriere in Birmingham, wo er mit Gospelbands auftrat, etwa die Five Blind Boys of Alabama. Im Jahr 1950 zog es Clearwater nach Chicago und machte bald in der Blues-Szene auf sich aufmerksam. Laut Alligator Records ließ der Gitarrist Rock'n'Roll-Elemente in sein Spiel einfließen. Sein Ex-Manager kam auf den Namen "Clear Waters" - ein Wortspiel in Anlehnung an die Blueslegende Muddy Waters. Bald wurde der Musiker überall Eddy Clearwater genannt. Als Markenzeichen galt zudem sein extravaganter Stil. Sein Album "Rock'n'Roll City" von 2003 wurde für einen Grammy in der Sparte bestes traditionelles Bluesalbum nominiert.

Kaiser Konstantins Riesen-Finger im Louvre entdeckt Fingerfragment seit über 150 Jahren in Sammlungen des Museums Der Finger ist 38 Zentimeter groß und fehlt schon seit Jahrhunderten an der Hand der berühmten Kolossalstatue von Kaiser Konstantin. Nun hat der Pariser Louvre entdeckt, dass sich der Zeigefinger der Statue, deren Fragmente in den Kapitolinischen Museen in Rom lagern, seit 1863 in seinen Sammlungen befindet. Man habe das Fragment im Rahmen einer Forschungsarbeit über Schweißtechniken großer antiker Bronzeskulpturen als Konstantins Zeigefinger identifiziert, bestätigte der Louvre. Laut Claudio Parisi Presicce, dem Direktor der Kapitolinischen Museen, wurde der Finger höchstwahrscheinlich 1584 von der Hand getrennt, als man den Globus, den sie ursprünglich hielt, auf einer Meilensäule der Via Appia anbrachte. Für die im November stattfindende Louvre-Werkschau könne es durchaus sein, dass die Hand des Kaisers erstmals wieder mit Zeigefinger zu sehen sei, so das Museum. Rom denke derzeit über eine Leihgabe der Hand nach.

Mannheimer Kunsthalle eröffnet Gebäude gilt als derzeit größter Neubau eines Kunstmuseums in Deutschland Als moderne Stadtarchitektur inmitten eines Jugendstilensembles hat die neue Mannheimer Kunsthalle ihre Türen für die Allgemeinheit geöffnet. Hunderte Besucher nahmen das 68,3 Millionen Euro teure Sammlungshaus nach dreijähriger Bauzeit gleich in Besitz. Neben dem Grundbestand des Museums sind in einer Schau bis zum 9. September großformatige Fotos des Kanadiers Jeff Wall zu sehen. Die Kunsthalle beherbergt auch die wohl weltgrößte Privatsammlung mit Werken von Anselm Kiefer. Die Außengestaltung ist unter anderem wegen der Ummantelung mit einem 44 Tonnen schweren Netz aus Edelstahl nicht unumstritten. Kritiker zweifeln, ob sich der Neubau harmonisch in eine historische urbane Nahtstelle fügt.

"König des Merengue" Joseíto Mateo gestorben Sänger erhielt 2010 einen Latin-Grammy für sein Lebenswerk Mateos Tod gab das Kulturministerium der Dominikanischen Republik auf Twitter bekannt. Der Sänger sei ein großer Repräsentant des dominikanischen Merengue, so das Ministerium. Mateo starb nach Angaben der Zeitung "Diario Libre" in einem Krankenhaus in der Hauptstadt des karibischen Staats, Santo Domingo. Demnach war er an Leukämie erkrankt und seit längerem in schlechter gesundheitlichen Verfassung. Mateo, der gebürtig José Tamárez Mateo hieß, wurde in den 40-er Jahren mit dem Merengue "El negrito del batey" berühmt. Neben dem Latin-Grammy erhielt er zahlreiche Auszeichnungen in seinem Heimatland und anderen lateinamerikanischen Staaten. Mateo wurde 98 Jahre alt.

Berlins Pierre Boulez Saal geht neue Wege Beethoven und Einstürzende Neubauten für Spielzeit 2018/19 angekündigt Der Pierre Boulez Saal wagt sich in der Saison 2018/19 auf neues Terrain: In der kommenden Saison zeigt er die erste Hälfte der 32 Klaviersonaten Ludwig van Beethovens genauso wie das Projekt "Lament" der Berliner Band Einstürzende Neubauten - obwohl Daniel Barenboim, der Gründer des Konzertsaales, sie nach eigener Aussage noch nie gehört habe. "Lament", das "akustische Mahnmal gegen Gewalt und Schrecken", entstand 2014 zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Über den Musikdienst von Apple soll außerdem eine Playlist mit eigenen Vorschlägen und Auftritten von Künstlern im Saal kuratiert werden. Der Pierre Boulez Saal ist der Kammermusik-Saal der Berliner Barenboim-Said-Akademie. Er ist benannt nach Barenboims Freund, dem französischen Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez, und wurde von Stararchitekt Frank Gehry entworfen.

Film- und TV-Branche gründet Trägerverein gegen sexuelle Belästigung Das teilten das Bundesministerium für Kultur und Medien und die Gründungsmitglieder mit. Verbände und Gewerkschaften der Film- und Fernsehbranche, Vertretungen der Produzent*innen, der Fernsehsender und der Theater und Orchester: Sie gehören zu den Gründern des Trägervereins, an die sich Betroffene sexueller Belästigung und Gewalt zukünftig vertraulich wenden können. Die Vertrauensstelle wünscht sie weitere Mitglieder aus dem Musikbereich und anderen Kulturbranchen. Sie werde, heißt es, "zügig" die Arbeit aufnehmen. Unterhalten wird der Verein derzeit vom Kulturressort der Bundesregierung, der ARD, dem ZDF, dem Deutschen Bühnenverein, dem Verband privater Medien und der Deutschen Produzentenallianz.