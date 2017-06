Kulturelle Teilhabe Intendant Kay Voges will die Schwellenangst nehmen

Das Theater sollte auch allen offen stehen, deren Geld für die Eintrittskarte nicht ausreicht, sagt der Intendant des Schauspiels am Dortmunder Theater, Kay Voges. Er macht sich für mehr kulturelle Teilhabe stark.

"Wir haben einen Auftrag als Theater", sagte Kay Voges, Intendant des Schauspiels am Dortmunder Theater im Deutschlandfunk Kultur. Es gebe ein kulturelles Gedächtnis und ein "Wir-Gefühl" dank der Kultur. Das Theater vermittle Bildung und Empathie. Voges zitierte einen Politiker mit den Worten, dass das Theater eine friedenserhaltene Maßnahme sei. Davon sollte niemand ausgeschlossen werden. "Somit gilt es Wege zu finden, Teilhabe an der Kultur für jedermann zu ermöglichen", sagte der Regisseur.

Kostenlos ins Theater

In Dortmund könnten bereits alle Studenten kostenlos ins Theater gehen. Für Schüler, die sich den Eintritt nicht leisten könnten, gebe es eine Klassenkasse, die von Förderern unterstützt werde. Auch für Hartz IV-Empfänger kann sich der Intendant vorstellen, dass sie kostenlos ins Theater gehen sollten. Es sei wichtig die "Schwellenangst vor Kultur" für ärmere Menschen zu senken.

Früh Interesse wecken

Das Interesse an der Kultur werde bereits in der Kindheit geweckt, sagte Voges. Am Theater in Dortmund gebe es viele junge Besucher und ein Publikum im Alter von drei bis 100 Jahre. "Wer erstmal im Theater angekommen ist, der kann dort verzaubert werden und der liebt es da zu sein." Es sei aber wichtig, Hemmschwellen abzubauen. Gerade junge Menschen seien kluge, leicht zu faszinierende Zuschauer.