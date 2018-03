Kulturnachrichten

Montag, 26. März 2018

Künstler Frank Meisler in Israel gestorben Bildhauer von "Kindertransport"-Skulpturen starb mit 92 Jahren Der israelische Bildhauer Frank Meisler, bekannt für seine "Kindertransport"-Denkmäler, ist tot. Meisler starb am Samstag im Alter von 92 Jahren gestorben, wie eine Galerie-Mitarbeiterin in Tel Aviv heute bestätigte. Seine lebensgroßen Bronze-Skulpturen von Kindern und Jugendlichen mit Koffern sind an zentralen öffentlichen Orten zu sehen - zum Beispiel am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin, in Danzig und London. Der in Danzig geborene Meisler war als Junge im August 1939 mit einer Gruppe anderer Kinder am Bahnhof Friedrichstraße in einen Zug gestiegen. Ihnen gelang in letzter Minute die Flucht vor den Nationalsozialisten nach London. Die sogenannten Kindertransporte, mit denen rund 10 000 jüdische Kinder nach England entkommen konnten, begannen nach der Pogromnacht am 9. November 1938. Meislers Eltern wurden im NS-Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Für seine Erinnerungsarbeit wurde Meisler 2012 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

US-Ermittlungen gegen Facebook Ermittelt wegen Verletzung des Datenschutzes Die US-Handelskommission FTC hat nach eigenen Angaben eine öffentliche Überprüfung der Facebook- Datenschutzregeln eingeleitet. Anlass ist die Tatsache, dass private Daten von 50 Millionen Nutzern an die Analysefirma Cambridge Analytica gegangen sein sollen, die sie für den Wahlkampf des jetzigen Präsidenten Donald Trump genutzt haben soll. Medien hatten vergangene Woche berichtet, die FTC untersuche auch, ob Facebook eine Vereinbarung mit der FTC aus dem Jahr 2011 über den Datenschutz verletzt habe. Im Falle einer Verletzung von Datenschutzrichtlinien kann die FTC eine Strafe verhängen, die Tausende Dolllar pro Tag betragen kann. Dies könnte sich auf mehrere Milliarden Dollar summieren.

Literaturarchiv in Marbach wird Kulturdenkmal Bauwerk der Nachkriegsmoderne unter Denkmalschutz Das 1970 bis 1972 erbaute Deutsche Literaturarchiv in Marbach ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Wie das Regierungspräsidium in Stuttgart und das Literaturarchiv mitteilten, wird das Bauwerk der Architekturepoche des Brutalismus zugerechnet. Die Bezeichnung geht auf den Begriff "béton brut" - "roh belassener Beton" - zurück. Der sorgfältige Umgang mit dem Beton kennzeichne den von den Stuttgarter Architekten Jörg und Elisabeth Kiefner sowie Wolfgang Lauber errichteten Bau. Das burgartige Haus am Hang sei ein äußerst qualitätvolles und anschauliches Bauwerk der Nachkriegsmoderne in Deutschland, hieß es.

Pfarrgemeinden müssen Musik einzeln abrechnen Keine Jahrespauschale mit der GEMA mehr Konzerte und Feste könnten katholische Pfarreien in Deutschland künftig teuer zu stehen kommen. Seit Jahresbeginn müssen die Pfarrgemeinden jede Veranstaltung mit Musik außerhalb von Gottesdiensten einzeln bei der Rechteverwertungsgesellschaft GEMA melden und abrechnen. Bislang gab es einen Vertrag, bei dem die öffentliche Nutzung von Musik mit einer Jahrespauschale von 45 Euro vergütet wurde. Da diese Pauschale erstmals seit 30 Jahren auf 75 Euro erhöht werden sollte, habe die katholische Kirche den neuen Vertrag aber nicht akzeptiert, heißt es von der GEMA. Vom Verband der Diözesen Deutschlands bei der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn war keine Stellungnahme zu erhalten. Im Bayerischen Rundfunk teilte der Verband mit, die neue Pauschale sei nicht angemessen.

Berliner Martin-Gropius-Bau wird umgebaut Das Ausstellungshaus soll heller gestaltet werden Der Berliner Martin-Gropius-Bau soll umgebaut werden. In den kommenden Monaten soll das Ausstellungshaus heller und einladender gestaltet werden, sagte die neue Direktorin des Gropius-Baus, Stephanie Rosenthal. Der Lichthof soll frei zugänglich und in das Zentrum des Hauses gerückt werden. Auch sollen Restaurant und Buchhandlung sich zum Lichthof öffnen. Über Zeitraum und Kosten der Umbauten machte Rosenthal keine Angaben. Weiter kündigte sie an, dass es ab 2019 ein Tagesticket geben werde. Programmatisch will Rosenthal den Gropius-Bau verstärkt für zeitgenössische Kunst öffnen und die Künstler ins Zentrum rücken. Zudem sollten die Geschichte und der Standort des Gebäudes unmittelbar an der ehemaligen Berliner Mauer und neben dem einstigen Gestapo-Hauptquartier den Rahmen für künstlerische Prozesse bieten. Der Martin-Gropius-Bau wird von den Berliner Festspielen getragen.

EU Kulturerbe-Siegel an Leipziger Musikstätten EU-Kommission wählte neun neue Träger aus Neun Leipziger Musikerbe-Stätten sind im bulgarischen Plovdiv mit dem europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet worden. Eine weitere Auszeichnung ging an die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Natzweiler im Elsass und seiner Außenlager. Kulturstaatsministerin Grütters sagte, dadurch ergebe sich "ein Bogen zwischen den schönen Künsten und einem der düstersten Kapitel deutscher Zeitgeschichte". Unter die Sammelauszeichnung "Leipzigs Musikerbe-Stätten" fallen Thomas- und Nikolaikirche, Gewandhaus, Bach-Archiv und Alte Nikolaischule. Auch Schumann-Haus, Mendelssohn-Haus und die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" gehören dazu. Das ehemalige KZ Natzweiler im Elsass hatte über 60 Außenlager auf beiden Seiten des Rheins. Es war vor allem wegen der Arbeit in Steinbrüchen und der medizinischen Versuche im Lager gefürchtet. EU-weit haben das Siegel nun 38 Stätten inne.

Symbol für gesellschaftlichen Zusammenhalt gesucht Zeichen für kulturelle Integration Die Initiative kulturelle Integration sucht ein Symbol für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Noch bis Ende April können Menschen ein Zeichen, Bild, Foto oder Wort einreichen, das als Symbol für kulturelle Integration und gesellschaftlichen Zusammenhang stehen könne, teilte die Initiative mit. Ab Mai werde eine Jury in einem zweistufigen Auswahlverfahren die besten drei Ideen und Symbole auswählen. Das neue Zeichen wird am 29. Mai von Kulturstaatsministerin Grütters in Berlin vorgestellt. Die Gewinner erhielten eine Anerkennung von 1.000 Euro. Bisher seien mehr als 270 Vorschläge eingegangen. Das Bündnis besteht aus Spitzenverbänden der Zivilgesellschaft, der Kirchen- und Religionsgemeinschaften, der Sozialpartner, der Medien, dem Bund, den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Die Initiative hatte im Mai 2017 in Berlin 15 Thesen zum Gelingen von Integration vorgestellt.

Cannes schließt Netflix aus Wettbewerb aus Netflix-Produktionen laufen nur noch außer Konkurrenz Die Filmfestspiele von Cannes haben Netflix-Produktionen aus ihrem Wettbewerb ausgeschlossen. Der US-Streamingdienst dürfe künftig nicht mehr für den Wettbewerb einreichen, sagte Festival-leiter Thierry Fremaux dem franzsösischen Magazin "Le Film Francais". Die Netflix-Produktionen können nur noch außer Konkurrenz gezeigt werden. Grund ist die Kompromisslosigkeit des Streamingdienstes mit den Bedingungen des Festivals. So kritisierte der Vorsitzende der Jury im vergangenen Jahr Pedro Aldomovar, dass die Leinwand, auf der Netflix-Produktionen gezeigt werden, nicht größer sein dürfe als die Sitzfläche der Kinosessel. Im Vorjahr waren zwei von Netflix produzierte Filme ins Rennen um die Goldene Palme gegangen. Die Premiere sorgte für Kritik, da sich Netflix weigerte, die beiden Filme auch nur kurz ins Kino zu bringen. Die Festivalleitung von Cannes habe sich deshalb entschieden, nur noch Produktionen zum Wettbewerb zuzulassen, die in französischen Kinos anlaufen.

Neumeier bleibt Intendant des Hamburg Balletts Choreograf und Direktor behält Leitung bis 2023 Ballett-Legende John Neumeier wird das Hamburg Ballett bis 2023 leiten. Der 79-Jährige werde seinen 2019 auslaufenden Vertrag um weitere vier Jahre verlängern, teilte die Hamburger Kulturbehörde mit. Der Vertrag soll heute gemeinsam mit Kultursenator Brosda im Hamburger Rathaus unterzeichnet werden. Der gebürtige Amerikaner zählt zu den renommiertesten Choreografen weltweit. Seit 1973 leitet er das Hamburg Ballett, das er zu Weltruhm führte. Compagnien in aller Welt tanzen seine mehr als 150 Choreografien. Gerade feierte sein Ballett "Anna Karenina" Premiere am Bolschoi-Theater in Moskau.

Gomringer-Diskussion über "avenidas" Gespräch mit Dichter Eugen Gomringer Die Diskussion um das angeblich sexistische Gedicht "avenidas" des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer wird heute Abend in Berlin mit dem Autor selbst fortgesetzt. Die Stiftung Brandenburger Tor hat zu einem öffentlichen Gespräch mit Gomringer, der Prorektorin der Stiftung, Bettina Völter, und einem Vertreter des Allgemeinen Studentenausschusses der Alice-Salomon-Hochschule, eingeladen. Das Gedicht steht seit 2011 an der Fassade der Berliner Hochschule. In der Sache geht es um Kunstfreiheit und Zensur. Der Akademische Senat der Salomon-Hochschule hatte im Januar beschlossen, Gomringers auf Spanisch verfasstes Werk übermalen zu lassen, weil es sexistisch sei. Dabei geht es um den Satz: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer". Damit würden Frauen, so die Kritiker, zum Objekt männlicher Bewunderung degradiert. Berlins Kultursenator Lederer bezeichnete die geplante Übermalung als überzogen und absurd.

Facebook-Skandal bedrohe Demokratie Bundesjustizministerin Barley fordert Aufklärung Bundesjustizministerin Katarina Barley empfängt heute Vertreter von Facebook in Berlin. Die SPD-Politikerin will Aufklärung darüber, ob auch deutsche Nutzer von dem Datenleck betroffen sind. Facebook steht massiv in der Kritik, weil Daten von 50 Millionen Usern unerlaubt weitergenutzt wurden. Barley fand scharfe Worte für den Vorgang. Durch den Datenmissbrauch seien Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedroht, sagte sie im ZDF. Facebook sei nicht im rechtsfreien Raum, und das müsse Deutschland auch deutlich machen. Facebook sthet unter Druck, weil die britische Analysefirma Cambridge Analytica die Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Mitgliedern abgefischt haben soll. Die Informationen soll sie für den US-Wahlkampf von Donald Trump eingesetzt haben. Nach Medienberichten könnte es auch eine Verbindung zur Brexit-Kampagne geben.

US-Bürger sehen Datenschutz bei Facebook skeptisch Auch in Deutschland wächst Skepsis Die US-Bürger sehen einer Umfrage zufolge ihre persönlichen Daten bei Facebook schlechter aufgehoben als bei anderen Internet-Unternehmen. Nur 41 Prozent der Befragten zeigten sich nach einer Reuters/Ipsos-Studie überzeugt, dass das Internet-Netzwerk die US-Datenschutzvorschriften einhält. Dagegen waren dies bei Amazon 66 Prozent, bei Google 62 Prozent und 60 Prozent bei Microsoft. Auch in Deutschland wächst die Skepsis gegenüber Facebook. Einer Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" zufolge sind 60 Prozent der Deutschen der Ansicht, dass Internet-Netzwerke negative Auswirkungen auf die Demokratie haben. Vor einer Woche war publik geworden, dass persönliche Daten von rund 50 Millionen Facebook-Nutzern mutmaßlich auf unlautere Weise eingesetzt wurden, um US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf zu unterstützen.

Erstes plant neues Magazin am Vormittag "Live nach neun" soll im Mai starten Das Erste plant ein neues Magazin am Vormittag. "Live nach neun", so der Titel der neuen Sendung, soll werktags kurz nach neun Uhr morgens beginnen. Das bestätigte eine Sprecherin des Westdeutschen Rundfunks, der das Format produziert. Der Branchendienst "dwdl.de" hatte berichtet, dass das neue Format ab Mai auf Sendung gehen soll. Präsentiert wird es demnach von einem Moderatoren-Duo.

Musiker José Antonio Abreu gestorben Stardirigent Dudamel würdigt den "Vater und Gründer von 'El Sistema'" Der für seine Arbeit mit benachteiligten Kindern international bekannt gewordene Musiker José Antonio Abreu ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Abreu gründete 1975 mit elf Musikern in einem Arbeiterviertel von Caracas das Projekt "El Sistema". Daraus entstand ein Netz von Klassikorchestern und Chören für arme Kinder und Jugendlichen. Es ermöglichte jungen Leuten über die Musik einen Ausweg aus Armut und Perspektivlosigkeit. Sein berühmtester Schüler, Stardirigent Gustavo Dudamel, verabschiedete sich mit rührenden Worten von seinem Meister: "Meine ganze Liebe und ewige Dankbarkeit unserem Vater und Gründer von 'El Sistema'", schrieb Dudamel auf Twitter. Präsident Maduro würdigte den Komponisten in der Hauptstadt Caracas: "Der Maestro ist von uns gegangen. Danke für alles, was Sie uns gegeben haben." In einem seiner letzten Interviews sagte Abreu, "El Sistema" sei ein soziales Projekt, weil es durch die Musik zur Entwicklung des Menschen beitragen wolle; und ein nationales Projekt, weil es das ganze Land zur Teilnahme bewegen wolle.