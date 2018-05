Sonntag, 27. Mai 2018

Ku'damm-Bühnen: Letzer Vorhang vor Abriss

Überleben der Berliner Traditionsbühnen ist gesichert

An diesem Wochenende fällt der letzte Vorhang in den traditionsreichen Ku'damm-Bühnen in Berlin. Die beiden privaten Boulevardtheater im Ku'damm-Karree müssen einem Shopping-Center weichen. Sie ziehen für die kommenden drei bis vier Jahre in das ehemalige Schillertheater. In dem neuen Einkaufszentrum wird ein neues Theater gebaut.