Durch ein Guckloch beobachtet ein Motelbesitzer, was seine Gäste im Bett so treiben. Laut Starreporter und Autor Gay Talese hat seine Hauptfigur in "Der Voyeur" ein reales Vorbild. So oder so wirft sein Buch drängende Fragen in Bezug auf Macht und Moral von Beobachtern und Überwachern auf.Mehr