Donnerstag, 26. April 2018

Kritik an "schwarzen Listen" in Ungarn

Reporter ohne Grenzen rügt Diffamierung ausländischer Korrespondenten

Reporter ohne Grenzen ist empört über Listen unliebsamer Journalisten in der staatsnahen ungarischen Presse, mit denen Korrespondenten ausländischer Medien eingeschüchtert werden sollen. Die Organisation forderte deutsche und europäische Politiker dazu auf, sich deutlich von solchen Praktiken zu distanzieren und MInisterpräsident Viktor Orban zu ermahmen, die Pressefreiheit als demokratischem Grundprinzip zu achten. „Schwarze Listen von Journalisten zu erstellen, um sie zum Schweigen zu bringen, erinnert an die dunkelsten Zeiten europäischer Geschichte", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Derartige Hetze bereitet den Boden für Taten wie den Mord an Jan Kuciak in der Slowakei." Wenn die Europäische Kommission dem tatenlos zusehe und einige CSU-Politiker Orban sogar offen unterstützten, sei das in höchstem Maße fahrlässig. In der vergangenen Woche hatte die regierungstreue Tageszeitung Magyar Idök mehrere ausländische Korrespondenten attackiert und namentlich genannt.