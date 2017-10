Kulturnachrichten

Donnerstag, 12. Oktober 2017

Kritik an Gerichtsverfahren gegen Mesale Tolu Tolu bleibt weiter in Haft Nach dem ersten Prozesstag gegen die in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin Mesale Tolu mehrt sich die Kritik an den Umständen des Verfahrens. Der Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen" in Deutschland, Christian Mihr, sagte, die Staatsanwaltschaft habe keine glaubwürdigen Belege präsentiert, die die Anschuldigungen gegen Tolu rechtfertigten. Tolus deutscher Unterstützerkreis kritisierte, der Vorsitzende Richter im Prozess gegen Tolu sei derselbe Richter, der auch über die Untersuchungshaft der Journalistin entschieden habe. Nach der türkischen Strafprozessordung sei dies rechtswidrig. Das Gericht entschied Tolu nicht aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Der 33-Jährigen werden Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und die Verbreitung terroristischer Propaganda vorgeworfen.

US-Sammler geben Skulptur an Libanon zurück Antikes Kunstwerk war während des Bürgerkriegs gestohlen worden Ein Sammlerehepaar aus den USA hat den Kampf um eine antike Marmorskulptur aufgegeben. Das etwa 2300 Jahre alte Abbild eines Stierkopfes solle an den Libanon zurückgegeben werden, sagte der Anwalt des Paares. Es gebe eindeutige Beweise, dass das Stück während des libanesischen Bürgerkriegs 1981 gestohlen worden sei. Das Paar hatte die Skulptur an das New Yorker Metropolitan Museum of Art verliehen. Libanesische Beamte identifizierten das Stück und verlangten die Rückgabe. Die Sammler wollten es behalten und argumentierten, sie hätten es in gutem Glauben gekauft, wie die "New York Times" berichtete.

Streit um Kandidaten Katars für Unesco-Spitze 69-Jähriger mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert Bei der Wahl zur neuen Führungsspitze der Unesco droht Streit. Vor einer vierten Wahlrunde im Exekutivrat der UN-Kulturorganisation lag der Kandidat Katars, Hamad bin Abdulasis al-Kawari, gleichauf mit der französischen Anwärterin Audrey Azoulay - dem 69-jährigen al-Kawari wird aber Antisemitismus vorgeworfen. Sollte er sich durchsetzen, könnte das den Konflikt mit Israel verschärfen. Das jüdische Simon-Wiesenthal-Zentrum hatte die Kandidatur des Katarers in Frage gestellt und eine Stellungnahme gefordert. Unter anderem soll er in einem Buch-Vorwort geschrieben haben: "Die Juden kontrollieren die Medien, Zeitungen und Verlage in den USA." Israel ist ohnehin schlecht auf die Unesco zu sprechen: Die Regierung hatte die Zusammenarbeit mit der Kultur- und Bildungsorganisation vor einem Jahr ausgesetzt. Der Grund waren mehrere israelkritische Resolutionen.

Kein Pelz mehr bei Gucci Restbestände sollen zugunsten des Tierschutzes versteigert werden Das italienische Luxusmodehaus Gucci verbannt Pelzmode aus seinem Sortiment. Der Verzicht auf die Verarbeitung von Tierfellen werde ab der kommenden Frühjahrskollektion gelten, kündigte Gucci-Chef Marco Bizzarri in London an. Die Altbestände an Pelzmode sollten auf einer Wohltätigkeitsauktion versteigert werden, der Erlös werde an die Tierschutzorganisationen Humane Society International und LAV gespendet. Der Luxuskonzern werde zudem der Fur Free Alliance beitreten - einer Gruppierung aus mehr als 40 Organisationen, die für Tierrechte und für Alternativen zur Pelzverarbeitung in der Modebranche eintreten.

Neue Werkausgabe von Grass ab 2018 Insgesamt 24 Bände geplant Der Steidl Verlag wird eine 24-bändige Gesamtausgabe der Werke von Literaturnobelpreisträger Günter Grass herausbringen. "Die ersten Ausgaben werden im nächsten Jahr erscheinen", sagte Verleger Gerhard Steidl. Grass, der am 13. April 2015 in Lübeck starb, wäre am 16. Oktober 90 Jahre alt geworden. Geplant seien 16 Kommentarbände, die jeweils zeitgleich mit dem entsprechenden Band der Werkausgabe veröffentlicht werden. Bisher gibt es von Steidl die 2007 aufgelegte 12-bändige "Göttinger Ausgabe", die danach entstandene Grass-Werke nicht enthält.

Picassos Wohnhaus wird versteigert Künstler verbrachte seine letzten Lebensjahre in der Villa Das letzte Wohnhaus des Künstlers Pablo Picasso wird heute im südfranzösischen Grasse versteigert. Der Wert der Villa wird auf gut 20 Millionen Euro geschätzt. Das Haus gehört derzeit einem Niederländer, der es 2007 von Picassos Stieftochter gekauft hatte. Das Atelier Picassos ist noch weitgehend erhalten, enthält aber keine Bilder mehr. Der Künstler verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in der Villa, bis er 1973 starb. Davor gehörte das Haus der anglo-irischen Familie Guinness. Der frühere britische Premierminister Winston Churchill verbrachte darin oft seine Ferien.

EU-Jugendorchester verlässt London Ab 2018 Umzug wegen Brexit nach Italien Das Jugendorchester der Europäischen Union (EUYO) verlagert nach dem Brexit ab 2018 seinen Standort von London ins norditalienische Ferrara. Der Direktor Marshall Marcus sagte der Zeitung "Guardian", nach mehr als 40 Jahren in der britischen Hauptstadt erwarte er eine "kühne, fantasievolle und dauerhafte Zukunft" für das Orchester. Es sei sinnlos, Büros außerhalb der Eu beizubehalten. Das Orchester folgt einer Einladung des italienischen Kulturministers Dario Franceschini. Der Vertrag mit Italiens öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt RAI sei bereits unterzeichnet. Dem EU-Jugendorchester gehören derzeit 116 Musiker im Alter von 17 bis 24 Jahren an. Die 13 britischen Musiker werden ausscheiden.

Roman "Unterwerfung" wird für TV verfilmt Schauspieler Edgar Selge übernimmt die Hauptrolle Michel Houellebecqs viel diskutierter Roman "Unterwerfung" kommt ins Fernsehen. Die Produktionsfirma NFP hat im Auftrag des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) mit der Verfilmung begonnen. Die Hauptrolle des Literaturwissenschaftlers François spielt Edgar Selge. Die Fernsehfassung kombiniert Ausschnitte von Katrin Beiers Theaterinszenierung am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg mit Filmszenen. Als Sendetermin ist Frühjahr 2018. geplant . Für Drehbuch und Regie ist Titus Selge verantwortlich.