Kulturnachrichten

Freitag, 27. April 2018

Kritik an bekannten Literaten in Ungarn Regierungszeitung "Magyar Idök" veröffentlicht Rundumschlag Die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban erhöht in Ungarn den Druck auf kritische Stimmen. Die von der Regierung kontrollierte Tageszeitung "Magyar Idök" griff in einem Kommentar rund drei Dutzend prominente Literaten an, unter ihnen die durch Übersetzungen im deutschen Sprachraum bekannten Autoren Peter Nadas, Laszlo Krasznahorkai, György Konrad, György Dragoman und der 2016 gestorbene Peter Esterhazy. Der Rundumschlag richtete sich auch gegen das Budapester Petöfi-Literaturmuseum und dessen Direktor Gergely Pröhle. Der ehemalige Diplomat und Vize-Staatssekretär im Außenministerium gilt als ein gemäßigter Vertreter aus dem Umfeld der Regierungspartei Fidesz.

Bill Cosby für schuldig befunden Rund 60 Frauen werfen dem US-Fernsehstar sexuellen Missbrauch vor Der ehemalige TV-Star Bill Cosby muss möglicherweise für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Im Missbrauchsprozess gegen ihn sahen die Geschworenen des Gerichts in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania die Schuld des 80-Jährigen in allen Punkten der Anklage als erwiesen an. Der einstige Comedy-Star, der von rund 60 Frauen Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird, musste sich vor Gericht wegen eines Falls aus dem Jahr 2004 verantworten. Eine ehemalige Universitätsmitarbeiterin beschuldigte Cosby, sie in seinem Haus in Philadelphia mit Tabletten betäubt und sich an ihr vergangen zu haben. Im Zuge einer außergerichtlichen Einigung hatte ihr Cosby vor zwölf Jahren 3,38 Millionen Dollar gezahlt.

Hölderlin-Preis für Daniel Kehlmann Besondere Würdigung des Bestsellers "Tyll" Der Schriftsteller Daniel Kehlmann erhält in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg. "Seine Texte verfolgen eine komplexe literarische Poetik und haben dennoch Qualitäten, die von einem großen Publikum geschätzt werden", würdigte die Jury den Autor. Die Auszeichnung wird am 10. Juni in Bad Homburg überreicht. Kehlmann habe zuletzt mit seinem Bestseller "Tyll" über den legendären Gaukler Eulenspiegel nicht nur eine epische Studie über Religion, Aberglauben, Machtpolitik und Krieg geliefert, heißt es in der Begründung der Jury. Er habe zugleich einen abgründig komischen Künstlerroman und ein leichtfüßiges Meisterwerk geschaffen. Der mit 7500 Euro dotierte Förderpreis geht an die Berliner Autorin Alina Herbing für ihren Debütroman "Niemand ist bei den Kälbern" über das Dorfleben im Nordwesten Mecklenburgs.

Intendant Martin Schüler in Cottbus zurückgetreten Streit um Generalmusikdirektor am Staatstheater eskaliert Der Intendant des Cottbuser Staatstheaters, Martin Schüler, ist zurückgetreten, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg unter Berufung auf den Intendanten berichtete. Das Brandenburger Kulturministerium bestätigte am Nachmittag die Meldung. Es hatte schon seit einiger Zeit an der Cottbuser Bühne Streit zwischen den Sängern und Orchester auf der einen Seite und dem Generalmusikdirektor Evan Christ auf der anderen Seite gegeben. Schüler hatte zuletzt versucht, den Streit zu lösen und dem Dirigenten eine Pause vorgeschlagen. Hintergrund der wochenlangen Querelen sind Vorwürfe aus der Belegschaft, die unter anderem cholerische Ausfälle von Christ kritisieren. Intendant Schüler hatte dem Orchesterleiter einen Mediationsprozess vorgeschlagen. Christ selbst soll das abgelehnt und stattdessen eine Vertragsauflösung ins Gespräch gebracht haben.