Krisenstimmung in der deutschen Automobilindustrie Vereint mit Vollgas ins Hintertreffen?

Moderation: Birgit Kolkmann

Haben sie sich heimlich abgesprochen? (imago stock&people)

Die deutsche Automobil-Industrie kommt nicht aus den Negativ-Schlagzeilen: Erst die Schummeleien bei den Abgasen und nun der Verdacht, dass sich die Konzerne besser abgestimmt haben als erlaubt.

Durch die neuen Vorwürfe an die Adresse der deutschen Auto-Industrie, mit unerlaubten Absprachen gegen Kartell-Recht verstoßen zu haben, hat der Diesel-Abgas-Skandal eine weitere Dimension bekommen. Die Konzerne schweigen; die Bundesregierung reagiert bisher sehr verhalten, obwohl in den Aufsichtsräten der Konzerne auch Politiker mit Regierungsverantwortung sitzen.

Muss die Politik sich vorwerfen lassen, dass sie ihre schützende Hand über die Konzerne hält? Und hat sie so mit zu verantworten, dass die Auto-Bauer gegen Regeln verstoßen konnten und zudem technische Entwicklungen verschleppen? Haben Daimler, VW, Porsche und Co das Führerhaus verlassen, wenn es um den Übergang zur Zukunft nach dem Ende der Verbrennungsmotoren geht? Und:Verspielt die Auto-Industrie aus diesen Gründen gerade den guten Ruf des Etiketts "Made in Germany" – noch immer ein gewichtiger Wettbewerbsvorteil, der Deutschland so exportstark macht?

Darüber diskutieren im Wortwechsel: