Kriminalhörspiel: Your corpse is not my dead body Ins Gras beißen die anderen

Nach dem Roman von Jamie Mason

Heiko Raulin und Jonas Minthe in "Ins Gras beißen die anderen" (Deutschlandradio - Sandro Most)

Jason Getty hat einen Mann umgebracht und in seinem Garten vergraben. Als das Grundstück kultiviert werden soll, sperrt er das heikle Areal ab. Dennoch wird eine Leiche gefunden.

Getty sieht sich bereits im Gefängnis. Doch der Tote ist nicht der, den er umgebracht hat. Reste eines dritten Menschen werden entdeckt. Jason beschließt, seinen Toten auszubuddeln, bevor die Polizei ihn findet. Keine gute Idee, denn genau in dieser Nacht suchen ihn die Angehörigen der beiden anderen Leichen auf. Ein Thriller mit schwarzem Humor und skurrilen Wendungen.

Bearbeitung und Regie: Irene Schuck

Mit: Friedhelm Ptok, Heiko Raulin, Felix Goeser, Axel Wandtke, Steffi Kühnert, Winnie Böwe, Jonas Minthe, Felix von Manteuffel und Andreas Tobias

Ton: Bernd Friebel

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017



Länge: 50'55

Jamie Mason, Chefredakteurin einer Online-Plattform; sie lebt mit ihrer Familie in North Carolina/USA. Mit "Ins Gras beißen die anderen" ("Three Graves Full" 2013) ist ihr ein unvergleichlicher Debütroman gelungen. 2016 erschien "In guten wie in bösen Tagen".