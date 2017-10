Kriminalhörspiel: Luther unter Mordverdacht Aus tiefer Not

Von Matthias Eckoldt und Tatjana Rese

Thomas Balou Martin bei der Produktion im Hörspielstudio des SWR in Stuttgart (Sandro Most)

Reichstag zu Worms, 1521 – Theologe und Augustinermönch Martin Luther hat seine kirchenfeindlichen Thesen nicht widerrufen.

Am Abend des 18. April verfasst er in seiner Kammer im Johanniterhof neue Pamphlete, die von Meister Erfurt gedruckt werden sollen. Tags darauf ist Druckergehilfe Thomas Seibelt tot. Er hat sich erhängt. In einem Abschiedsbrief heißt es, Luther habe ihn dazu angestiftet, Reichardt von Bayern zu ermorden. Eine gefährliche Intrige des päpstlichen Nuntius soll den Reformator zu Fall bringen.

Mit: Thomas Balou Martin, Max Urlacher, Peter Kaghanovitch, Joachim Jung, Reinhold Weiser, Jürg Löw, Urs Peter Halter, Christian Gaul, Andreas Leupold, Manolo Bertling, Elmar Roloff und Susanne Heydenreich

Musikbearbeitung: Tobias Kremer

Ton: Burkhard Pitzer-Landeck

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 57'43

Ursendung

Matthias Eckoldt, geboren 1964, schreibt Features, Essays, Hörspiele. 2000 kam sein Roman "moment of excellence" heraus, er veröffentlichte den Prosaband "TopIdioten", den Roman "Letzte Tage" sowie mehrere Sachbücher. Er lehrt als Schreibdozent an der Freien Universität Berlin.

Tatjana Rese ist Autorin und Theaterregisseurin. Sie adaptiert Filme, Romane und Märchen für die Bühne. Als Auftragsarbeit für das Theater Eisenach entstand 2013 das Musical "Luther! Rebell wider Willen", das zum Repertoire des Hauses gehört.

Tatjana Rese und Matthias Eckoldt schrieben gemeinsam den Hörspielkrimi "Ich bin ein Schweinehund, das ist gar nicht auszudenken", der 2013 den Hauptpreis des Berliner Hörspielfestivals bekam.