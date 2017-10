Kriminalhörspiel: Die Angst und die Stadt Das Ding im Nebel

Von Bodo Traber

Historische Aufnahme vom Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. (imago)

Berlin im Winternebel 1915/16: Während die Welt auf die Schützengräben Frankreichs blickt, wird die Kaiserstadt von einem Massenmörder heimgesucht.

Obwohl sie von der Obrigkeit behindert werden, gehen Journalist Ritter, Polizistin Fähnlein und Kriminalkommissar Nemhof dieser Mordserie nach. In den Armenvierteln Berlins – in den schmutzigen, dunklen Straßen im Wedding, in Moabit oder im Prenzlauer Berg – geht ein unheimliches Monster um, das die Köpfe seiner Opfer zu sammeln scheint.

Regie: Petra Feldhoff

Mit: Konstantin Lindhorst, Marc Benjamin Puch, Lucie Heinze, Alexander Hauff, Barnaby Metschurat, Wilfried Hochholdinger und Anne Kanis

Komposition: Felix Rösch

Ton: Jonas Bergler

Produktion: WDR 2014

Länge: 50'10

Bodo Traber, geboren 1965, Journalist, Drehbuch- und Synchronautor für Film/TV, Hörspielautor, diverse Buchbeiträge, Mitherausgeber des Abenteuerfilm- sowie des Kriegsfilm-Lexikons der Reclam-Filmgenres-Reihe. Für das Hörspiel "Der Flüsterer" (zusammen mit Tilman Zens, WDR 2008) wurde er 2009 mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet. 2016 produzierte der WDR sein Kriminalhörspiel "Nachtexpress".