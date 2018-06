Kriminalhörspiel: Desertion und Verrat Mord im Kopf

Von Christoph Prochnow

Ein Journalist hat einen "Vorfall" recherchiert, der sich in einer der beiden NVA-Divisionen ereignete, die in den Augusttagen 1968 an der Grenze zur ČSSR zur "brüderlichen Hilfe" bereitstanden. Es geht um einen "verratenen Desertionsversuch". Zeitzeugen sind ein ehemaliger Major und ein damaliger Wehrpflichtiger – heute erfolgreicher Filmproduzent. Doch bevor der Artikel erscheint, nimmt die Geschichte eine neue Wendung: der Major soll auf den Filmproduzenten geschossen haben.

Hansjürgen Hürrig, Christian Steyer, Wolfgang Rindfleisch und Hilmar Eichhorn (v.lks.) (Deutschlandradio / Sandro Most)

Von Christoph Prochnow

Regie: Wolfgang Rindfleisch

Darsteller: Hansjürgen Hürrig, Nico Holonics, Christian Steyer, Steffi Kühnert und Hilmar Eichhorn

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2008



Länge: 52'48

Eine Wiederholung vom 18.08.2008

Christoph Prochnow, geboren 1942, studierte an der Filmhochschule Babelsberg, arbeitete im DEFA-Studio für Spielfilme und schreibt seit 1973 Hörspiele. Lebt in Berlin. Deutschlandradio produzierte "Todesphantasie" (2008) und "Der letzte Schritt" (2010). 2011 treten in "Der Zahn des Voltaire" zum ersten Mal Kommissar Joubert und Assistent Cocu auf. Das ungleiche Paar ermittelte auch in "Zolas Schornstein" (2014), "Van Goghs Schweigen" (2015) und "Das Ende von Laura und Paul" (2017).