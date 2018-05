Kriminalhörspiel: Der Weg in den Wahnsinn Zerbrochene Flügel

Nach der Erzählung "For Services Rendered" von Jeffery Deaver

Der US-amerikanische Autor Jeffery Deaver (picture alliance / dpa / Alberto Estevez)

Patsy Randolph sucht Hilfe bei dem Psychiater Dr. Bernstein. Sie erklärt, ihr Mann Peter wolle sie in den Wahnsinn treiben, um an ihr Vermögen zu kommen. Der Psychiater zweifelt. Aber Patsy fühlt sich verfolgt von alten Ängsten aus ihrer Kindheit, als der Vater sie strafte, weil eine der wunderbaren Vogelplastiken zerbrochen war. Jetzt hört sie die Stimme ihres toten Vaters, den ihr Mann schon immer gut imitieren konnte.

Übersetzung aus dem Amerikanischen: Stefan Lux

Hörspielbearbeitung: Hans Bräunlich

Regie: Stefanie Lazai

Mit: Samuel Finzi, Bibiana Beglau, Friedhelm Ptok, Max von Pufendorf, Bernhard Schütz, Wilfried Hochholdinger

Komponist: Paul Friedrich Frick

Ton: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2009



Länge: 55'20

Jeffery Deaver, geboren 1950 in Glen Ellyn/Illinois, ist ein US-amerikanischer Autor, dessen Bücher in 25 Sprachen übersetzt wurden. Er arbeitete einige Jahre als Rechtsanwalt an der Wall Street, seit 1990 widmet er sich ausschließlich dem Schreiben. Die Verfilmung seines Romans "Die Assistentin" unter dem Titel "Der Knochenjäger" (mit Denzel Washington und Angelina Jolie) war weltweit ein Kinoerfolg. In der 1997 initiierten Lincoln-Rhyme-Reihe erschien 2017 "Der talentierte Mörder".