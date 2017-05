Krimibestenliste Die 10 besten Krimis im Mai

Drei der zehn besten Krimis im Mai (litradukt / Suhrkamp / Heyne)

Auf der Suche nach Krimilesestoff für den Mai? Hier kommt unsere Bestenliste. Durchgestartet auf Platz 1 ist Gary Victor mit seinem Höllentrip durch Haiti: "Suff und Sühne".

1. () Gary Victor: Suff und Sühne

Aus dem Französischen von Peter Trier

litradukt, 160 Seiten, 11,90 Euro

Gary Victor: Suff und Sühne (picture-alliance / dpa / Markus Scholz; litradukt)

Port-au-Prince. Inspektor Azémar auf Entzug. Doch die Tochter des UN-Generals in seiner Absteige ist keine Halluzination. Er soll ihren Vater liquidiert haben. Sie schießt, Azémar flieht, die Security legt sie um. Startschuss für Höllentrip drei durch Haitis Gegenwart. Albtraum real. Victor ist seine Stimme.

2. (1) Jérôme Leroy: Der Block

Aus dem Französischen von Cornelia Wend

Edition Nautilus, 320 Seiten, 19,90 Euro

Jérôme Leroy: Der Block (picture-alliance / dpa / Ian Langsdon; Edition Nautilus (Promo); Montage: DKultur))

Paris. Nacht der Abrechnung im Bloc Patriotique. Die Chefin verhandelt über die Teilhabe an der Regierung. Bedingung: Weg mit Stanko, dem Schlächter der Bewegung. Die Freunde Antoine, Gatte der Chefin, und Stanko rekapitulieren, jeder für sich, ihre Untaten. Rechtsradikalismus authentique.

3. ( ) Candice Fox: Fall

Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger

Suhrkamp, 474 Seiten, 15,95 Euro

Candice Fox: Fall (picture alliance / dpa / Thorsten Blackwood; Suhrkamp)

Sydney. In den Parks werden Joggerinnen kaputtgeschlagen. Toppolizistin Eden, Opfer und Killerin, ermittelt. Besonders gegen die, die ihre Herkunft aufdecken wollen. Einer davon ist Frank, ihr Partner. Die Welt, wie Candice Fox sie sieht: Jeder kann Opfer, jeder kann Serienmörder werden. SPLASH!

4. (2) Wallace Stroby: Geld ist nicht genug

Aus dem Englischen von Alf Mayer

Pendragon, 352 Seiten, 17 Euro

Wallace Stroby: "Geld ist nicht genug" (Pendragon / imago / Blickwinkel)

Ostküste USA. Vor 35 Jahren wurden Lufthansa Cargo Millionen geraubt. Benny, 62, ahnt, wo die Beute steckt. Räuberin Crissa Stone, 33, will ein neues Leben und braucht das Geld. Ungleich, aber vereint ziehen sie los. Ihre Gegner: grausamer, gieriger. Wer gewinnt? Geld ist leider nie genug.

5. ( ) James Rayburn: Sie werden dich finden

Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann

Tropen, 400 Seiten, 14,95 Euro

James Rayburn: Sie werden dich finden (afp / Lillian Suwanrumpha / Tropen)

Vermont, Berlin, Thailand. Familie ist Alles: Vorstadt-Mom Katie enttarnt sich bei einem Schulmassaker als Ex-CIA-Agentin. Sie ist untergetaucht, als ihr muslimischer Mann verraten wurde. Nun flieht sie mit Töchterchen Suzie um deren Leben. Agentenkracher: In 90 Kapiteln um die Welt.

6. ( ) Carol O’Connell: Es geschah im Dunkeln

Aus dem Englischen von Judith Schwaab

btb, 480 Seiten, 9,99 Euro

Carol O’Connell: Es geschah im Dunkeln (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP; btb)

New York. Das Theater als Tatort: Beliebt, verstaubt, revitalisiert von Carol O’Connell, Erfinderin der ersten soziopathischen Polizistin. Kathy Mallory jagt den Ghostwriter eines Dramas, dessen Autor bei der zweiten Aufführung erstochen wurde. "Ein Stück ermordet seine Zuschauer". Brilliant.

7. (3) Marlon James: Eine kurze Geschichte von sieben Morden

Aus dem Englischen von G. Argo, R. Brack, M. Kellner, Seiten Kleiner, K. Lutze

Heyne, 864 Seiten, 27,99 Euro

Marlon James: "Eine kurze Geschichte von sieben Morden" (Heyne Verlag / dpa )

Kingston 3.12.1976, später New York. Bandenkrieg und Kalter Krieg: Als der Sänger für das Friedenskonzert probt, wird auf ihn CIA-mäßig geschossen. Einige Täter entkommen, dealen in New York. Drogen, Reggae, Pop, Angst und Armut. 13 Stimmen erzählen vom Morden: Sieben oder "many more will have to die".

8. ( ) Marina Heib: Drei Meter unter Null

Heyne, 250 Seiten, 16,99 Euro

Drei Meter unter Null (Imago / Westend61; Heyne)

Deutschland Ost-West. "Ich werde Mörderin." Ihr Ich wird zertrümmert, als sie erfährt, dass sie kein glückliches Kind, sondern ein "Menschenschafopferlamm" war. Sie wird Wölfin, um Wölfe zu jagen. Pathos und Mystik auf harter Basis: Missbrauchsopfer schlägt zurück. Bemerkenswerte Gratwanderung.

9. (10) Denis Johnson: Die lachenden Ungeheuer

Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell

Rowohlt, 271 Seiten, 22,95 Euro

Denis Johnson: "Die lachenden Ungeheuer" (Rowohlt Verlag / dpa / Thomas Schulze)

Zentralafrika, Herz der Finsternis. Der abtrünnige Nato-Geheimdienstler Roland Nair und sein schwarzer Kumpel Akribo unterwegs zu Reichtum und Liebesglück. Mit Superbraut, geklauten Netzwerken und Uran 235. Das Große Spiel der Geheimdienste kennt keine Grenzen. Johnson macht sie auf. Irre.

10. (5) Reginald Hill: Die letzte Stunde naht

Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet

Droemer, 448 Seiten, 22,99 Euro

Reginald Hill: "Die letzte Stunde naht" (Droemer / imago / Gerhard Leber)

Mid-Yorkshire. Vor sieben Jahren ist Alex Wolfe aus Ehe, Korruptionsverfahren und Polizeidienst verschwunden. Wolfes Ex bittet DSI Dalziel, seinen Verbleib zu untersuchen. In 16 Stunden klärt der alte Griesgram halb offiziell zwei Morde, einen Sexskandal und eine uralte Erpressung. Hill in Bestform.

Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Krimibestenliste wird im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und dem Deutschlandradio Kultur von einer Jury aus Kritikern erstellt.

Es sind 19 Spezialisten für Kriminalliteratur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die aus der laufenden Produktion monatlich jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten. Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen multipliziert. Daraus wird die monatliche Liste berechnet.

Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten. Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht.

Im Durchschnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an.

Das ist die Jury der Krimibestenliste

Tobias Gohlis, Sprecher der Jury

Volker Albers, Hamburger Abendblatt

Andreas Ammer, Druckfrisch, BR

Gunter Blank, Sonntagszeitung

Thekla Dannenberg, Perlentaucher

Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung

Jutta Günther, Nordwestradio

Sonja Hartl, Zeilenkino, Polar Noir

Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Peter Körte, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Elmar Krekeler, Die Welt

Kolja Mensing, Deutschlandradio Kultur

Marcus Müntefering, Spiegel Online, Krimi-Welt

Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR

Frank Rumpel, SWR

Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin

Ingeborg Sperl, Der Standard

Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau

Jochen Vogt, NRZ, WAZ

