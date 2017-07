Korrespondenten berichten über Zensur

Bollywood-Tanzpaar bei einem Auftritt in Berlin - wäre diese Bildeinstellung schon ein Fall für einen indischen Zensor? (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Filme in Indien werden bei Sex- oder Drogenszenen zensiert. Bei einem Regierungswechsel in Argentinien werden auch schon mal Zeitungsredakteure ausgetauscht. Und in Kenia übt man Druck auf Zeitungen aus, indem man ihnen Annoncen verweigert.

Alltag anders – wieder zusammengestellt von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt.

Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Wonach sollen wir unsere Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten fragen? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge an alltag.anders@deutschlandradio.de

Und hier gelangen Sie zu den Übersichtsseiten von "Alltag anders":

A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z

Das Buch "Andere Länder, andere Sitten - Kurioses, Witziges und Unerwartetes aus aller Welt - erzählt von den Korrespondenten von Deutschlandradio Kultur" bündelt unsere Reihe "Alltag anders" (Holiday / Travel House Media)

Literaturtipp - Das Buch zur Sendung:

Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt: "Andere Länder, andere Sitten"

Holiday Reisebücher, 2015

160 Seiten, 19,99 Euro